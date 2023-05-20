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حياتنا

“بحجاب وبنطال جينز”.. ظهور نادر لزوجة محمد صلاح (شاهد)

ظهر صلاح وبجانبه زوجته ماجي صادق وابنته "كيان" التي كانت تلعب بالكرة

كتب خالد الأحمد
محمد صلاح مع عائلته watanserb.com
محمد صلاح مع عائلته
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وطن- خطف لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأنظار بعد ظهوره مع عائلته على ملعب آنفيلد بعد أن خاض مباراة فريقه خلال الموسم الإنجليزي مع نظيره أستون فيلا.

وانتهت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 37 وقبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح كبديل في لقاء استون فيلا، بدلًا من زميله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الحادية والسبعون، وبتمريرة منه سجل البديل روبيرتو فيرمينو هدف تعادل ليفربول أمام أستون فيلا في الدقيقة 89.

وبهذا التعادل أصبحت حظوظ الريدز ضعيفة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما وصل للنقطة 66 في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع وأفضلية مواجهة مؤجلة.

محمد صلاح مع عائلته على أرض الملعب
محمد صلاح مع عائلته على أرض الملعب

محمد صلاح مع عائلته على أرض الملعب

وحرص جميع لاعبي ليفربول على اصطحاب عائلاتهم لتحية جماهير ملعب “آنفيلد”، قبل إسدال الستار على هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبدا الفرعون المصري كما يلقبه معجبوه وبجانبه زوجته ماجي صادق التي كانت ترتدي بدلة زهرية اللون، وابنته “كيان” التي كانت ترتدي قميصاً رياضياً أحمر اللون مشابهاً لقميص والدها.

وكان لافتا ارتداء زوجة محمد صلاح للحجاب التي تحرص على ارتدائه دائما، على بنطال من الجينز.

وتزوج محمد صلاح من زوجته وأم أولاده ماجي صادق عام 2013 وتفضل زوجته عدم الظهور والبقاء بعيداً عن الأنظار ولهذا لا يُعرف عنها سوى القليل. ومع ذلك ، فقد كانت داعمة لمسيرة زوجها المهنية وغالبًا ما تُرى وهي تشجعه من الخطوط الجانبية خلال المباريات.

ويتجلى تفاني صلاح لعائلته في أفعاله داخل وخارج الملعب. في عام 2019 ، غاب صلاح عن مباراة ليفربول الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة ليكون مع زوجته في ولادة ابنتهما الثانية.

وعلى الرغم من أن غيابه كان محسوسًا على أرض الملعب ، إلا أن قرار صلاح إعطاء الأولوية لعائلته على المباراة لاقى استحسانًا كبيرًا.

على الرغم من جدول صلاح المزدحم كرياضي محترف ، فإنه دائمًا ما يخصص وقتًا لعائلته. في مقابلة مع CNN ، تحدث عن تحديات الموازنة بين حياته المهنية وحياته الشخصية ، قائلاً: “إنه أمر صعب ، لكني أبذل قصارى جهدي لأكون هناك من أجلهم. في بعض الأحيان يجب أن أفوت اللحظات المهمة ، لكنني دائمًا أعوضها عندما أستطيع ذلك “.

يذكر أن ليفربول سيحل ضيفاً على ساوثهامبتون، الأحد الموافق 28 مايو الجاري، على ملعب سانت ماري، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي 2022 – 2023.

ويحتل فريق ليفربول الذي يقوده محمد صلاح المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، خلفاً لنيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 69 بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

فيما تأكد هبوط ساوثهامبتون لبطولة التشامبيونشيب، بعد تذيله لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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