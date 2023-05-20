السبت, مايو 20, 2023
الرئيسيةحياتناالنوبة القلبية: مضادات التخثر طويلة الأمد تحد من المضاعفات
حياتنا

النوبة القلبية: مضادات التخثر طويلة الأمد تحد من المضاعفات

كتب معالي بن عمر
العلاج المضاد للتخثّر watanserb.com
العلاج المضاد للتخثّر
- Advertisement -

وطن-اختيار العلاج المضاد للتخثر من شأنه أن يحد من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل بالنسبة للمرضى الذين خضعوا للتدخل التاجي عن طريق الجلد بعد التعرّض للنوبة قلبية.

يعاني كل عام حوالي 80 ألف شخص من احتشاء عضلة القلب – وتسمى أيضًا النوبة القلبية – في فرنسا، وفقًا للتأمين الصحي. وهي إلى جانب الذبحة الصدرية غير المستقرة، تعتبر إحدى متلازمة الشريان التاجي الحادة التي تنتج عن الانسداد المفاجئ للشريان التاجي للقلب. وبعد النوبة القلبية، يخضع بعض المرضى للتدخل التاجي عن طريق الجلد (PCI) حيث يضع الجراح دعامة لإبقاء هذا الشريان مفتوحًا، بحسب ما أفاد به تقرير “بوركوا دكتور” الفرنسي.

لتدخل التاجي عن طريق الجلد
متلازمة الشريان التاجي الحادة

تقليل خطر حدوث مضاعفات

قبل هذه العملية، هناك تقييم للمخاطر، وبمجرد إجراء ذلك، يتلقى المريض العلاج المناسب. في هذا السياق، قدمت دراسة  في اجتماع جمعية تصوير الأوعية الدموية للقلب والأوعية الدموية والتدخلات (SCAI)، طريقة لفحص معايير المخاطر التي تستخدمها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) لتحديد المرضى الذين سيكون العلاج المضاد للتخثر بعد التداخل عبر الجلد هو الخيار الأفضل بالنسبة لهم.

ووفق ترجمة “وطن“، فإن الأشخاص المعرضين لخطر كبير – مثل مرض السكري وأمراض الكلى المزمنة وما إلى ذلك. – قد يؤدي الخضوع للـ PCI بعد نوبة قلبية إلى نتائج أفضل مع العلاج المضاد للتخثر. كما يمكن لهذه الأدوية المسيلة الدم، أن تقلل بشكل خاص من خطر الإصابة بتجلط الدم. يوعد هذا من المضاعفات الخطيرة ولكنه نادر إلى حد ما: تكوين جلطة دموية واحدة أو أكثر داخل الشريان باستخدام الدعامة.

للوصول إلى هذه النتيجة، درس العلماء البيانات الصحية لـ11787 مريضًا يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة الذين خضعوا للـ PCI بين عامي 2012 و 2019. وقد تم تصنيفهم وفقًا لخطر تجلط الدم – منخفض (2641) ومتوسط ​​(5.286) وعالي (3.860) – وفق معايير ESC.

علاج مضاد للتخثر للمرضى المعرضين للخطر

كانت نقطة النهاية الأولية للمخاطر هي الأحداث القلبية الوعائية العكسية الرئيسية، بما في ذلك الوفاة لأي سبب، واحتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية. كان النزيف الكبير جزءًا من نقاط النهاية الثانوية. وبالتالي، أكدت الدراسة أن المرضى الذين يستوفون معايير ESC كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بسبب تخثر الدم في الشرايين التاجية وبالتالي يمكن أن يستفيدوا بشكل أكبر من العلاج المضاد للتخثر.

- Advertisement -

من جانبه، أشار جورج دانغاس، أستاذ أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، ومقرها في نيويورك، والمؤلف الرئيسي من الدراسة في بيان: “من المهم تقديم رعاية فردية لأمراض القلب تتكيف مع عوامل الخطر لدى المريض. في هذه الدراسة، نعمل على كيفية العثور على أفضل مضاد للتخثر لكل مريض. ويعد تقييم هذه المعايير خطوة مهمة نحو إنشاء أداة أكثر تخصّصًا لتحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين سيستفيدون من العلاج المضاد للتخثر على المدى الطويل”.

احتشاء عضلة القلب
تخثر الدم في الشرايين التاجية
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وبالنوبات القلبية

حياتنا

أمراض القلب: 10 علامات ينبغي ألا تتجاهلها..

حياتنا

دراسة بريطانية: 3 بروتينات تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بعد النوبة القلبية

حياتنا

دراسة:عقاران يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بنوبة قلبية في الطقس الحار

حياتنا

علامة على الأذن يمكن أن تتنبأ بالنوبة القلبية قبل حدوثها

حياتنا

عادة شائعة عند الإستحمام تسبب نوبة قلبية…إحذر منها!

حياتنا

هذا التصرف في طفولتك قد يصيبك بنوبة قلبية وأنت بالغ!

حياتنا

8 علامات تحذرك من نوبة قلبية

حياتنا

خطر الإصابة بالنوبة القلبية مرتفع إذا شعرت بهذا في قدميك

حياتنا

الغضب بعد خسارة فريقك لكرة القدم يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية

حياتنا

هؤلاء الأشخاص الأكثر عُرضة للسكتة القلبية

أرشيف - المجلة

صّور قبل شهر من حدوثها 7 أعراض تنبّئ بحدوث النوبة القلبية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صراع العسكريين يحرم السودانيين من مدخراتهم.. عجز عن سحبها واللصوص يتأهبون لسرقتها

نتنياهو بين رغبة التطبيع مع الرياض والواقع المعقد مع واشنطن.. هل يدفع الثمن؟

5 عوامل تعزز ضعف الانتصاب

امرأة عارية الصدر تمشي مع كلابها على الشاطئ وتوجه الشتائم إلى الشرطة! (شاهد)

هجوم حوثي على مخرجات القمة العربية في جدة و3 بنود كان يجب إقرارها

بصدر عارٍ.. هبة عبوك تنضم لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية (شاهد)

فيديو صادم لأريكة تحلق في سماء أنقرة.. ما الذي حدث؟ (شاهد)

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا والتشكيلة في الدوري الإسباني

العراق: القبض على جماعة القربان الذين ينتحرون بالقرعة قرباناً للإمام علي بن أبي طالب (شاهد)

كويتي يثير “قرف” المغردين بتناوله الديدان الحية على الفطور! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC