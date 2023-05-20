الأحد, مايو 21, 2023
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حياتنا

النوبة القلبية: العلاج بمضادات التخثّر تحد من المضاعفات

كتب معالي بن عمر
العلاج المضاد للتخثّر watanserb.com
العلاج المضاد للتخثّر
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وطن- اختيار العلاج المضاد للتخثر من شأنه أن يحدّ من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل بالنسبة للمرضى الذين خضعوا للتدخل التاجي عن طريق الجلد بعد التعرّض للنوبة القلبية.

في الواقع، يعاني كل عام حوالي 80 ألف شخص من احتشاء عضلة القلب -وتسمى أيضًا النوبة القلبية- في فرنسا، وفقًا للتأمين الصحي الفرنسي. وهي إلى جانب الذبحة الصدرية غير المستقرة، تعتبر مثل متلازمة الشريان التاجي الحادة التي تنتج عن الانسداد المفاجئ للشريان التاجي للقلب.

وبعد النوبة القلبية، يخضع بعض المرضى للتدخل التاجي عن طريق الجلد (PCI) حيث يضع الجراح دعامة لإبقاء هذا الشريان مفتوحًا، بحسب ما أفاد به تقرير “بوركوا دكتور” الفرنسي.

لتدخل التاجي عن طريق الجلد
متلازمة الشريان التاجي الحادة

تقليل خطر حدوث مضاعفات

قبل هذه العملية، هناك تقييم للمخاطر، وبمجرد إجراء ذلك، يتلقى المريض العلاج المناسب. وفي هذا السياق، قدمت دراسة في اجتماع جمعية تصوير الأوعية الدموية للقلب والأوعية الدموية والتدخلات (SCAI)، طريقة لفحص معايير المخاطر التي تستخدمها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) لتحديد المرضى الذين سيكون العلاج المضاد للتخثر بعد التداخل عبر الجلد؛ هو الخيار الأفضل بالنسبة لهم.

ووفق ترجمة “وطن“، فإن الأشخاص المعرضين لخطر كبير -مثل مرض السكري وأمراض الكلى المزمنة وما إلى ذلك- قد يؤدي الخضوع للـPCI بعد نوبة قلبية إلى نتائج أفضل مع العلاج المضاد للتخثر. كما يمكن لهذه الأدوية المسيلة الدم، أن تقلّل بشكل خاص من خطر الإصابة بتجلط الدم.

للوصول إلى هذه النتيجة، درس العلماء البيانات الصحية لـ11787 مريضًا يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة الذين خضعوا للـ PCI بين عامي 2012 و2019. وقد تمّ تصنيفهم وفقًا لخطر تجلط الدم وفق معايير ESC كالآتي:

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  • منخفض (2641)
  • متوسط ​​(5.286)
  • عالي (3.860)

علاج مضاد للتخثر للمرضى المعرضين للخطر

كانت نقطة النهاية الأولية للمخاطر هي الأحداث القلبية الوعائية العكسية الرئيسية، بما في ذلك الوفاة لأي سبب، مثل: احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وكان النزيف الكبير جزءًا من نقاط النهاية الثانوية. وبالتالي، أكدت الدراسة أن المرضى الذين يستوفون معايير ESC كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بسبب تخثر الدم في الشرايين التاجية وبالتالي يمكن أن يستفيدوا بشكل أكبر من العلاج المضاد للتخثر.

من جانبه، أشار جورج دانغاس، أستاذ أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، ومقرها في نيويورك، والمؤلف الرئيسي للدراسة في بيان: “من المهم تقديم رعاية فردية لأمراض القلب تتكيف مع عوامل الخطر لدى المريض. في هذه الدراسة، نعمل على كيفية العثور على أفضل مضاد للتخثر لكل مريض. ويعد تقييم هذه المعايير خطوة مهمة نحو إنشاء أداة أكثر تخصّصًا لتحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين سيستفيدون من العلاج المضاد للتخثر على المدى الطويل”.

احتشاء عضلة القلب
تخثر الدم في الشرايين التاجية
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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