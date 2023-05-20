الفطور المالح أو الفطور الحلو: ما تأثيرهما الحقيقي على الجسم؟

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وطن-محتوى وجبة الإفطار الصباحية له تأثير مباشر على أجسامنا، اعتمادًا على مكوناته وخاصة ما إذا كان مالحًا أم حلوًا، مثل: ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض الطاقة والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة. لكن هل يتفاعل جسمنا بشكل مختلف حسب ما نفضّل تناوله في الصباح؟

هل أخبرت طوال طفولتك أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم؟ هل كان عليك إطعام جسدك لمنحه الطاقة؟

بحسب ما أفاد به تقرير لمجلّة “ماري كلار” الفرنسية، فإن الخبراء لا يُجمعون على دور وجبة الصباح في الحفاظ على صحة جيدة، إذ قالت ألكسندرا جونستون، أستاذة أبحاث الشهية في جامعة أبردين: “الإفطار (قبل كل شيء) هو أهم شيء للأشخاص الذين يستيقظون جائعين”.

وعلى الرغم من ذلك، يتفق المتخصصون على أن محتوى هذه الوجبة له تأثير حقيقي على صحتنا وإنتاجيتنا.

ومن جهتها، أوضحت فانيسا بجاي حداد، أخصائية التغذية والتغذية: “الشيء المهم هو بناء إفطارك بطريقة متوازنة من أجل ترطيب الجسم وإعادة شحن البطاريات بعد ليلة طويلة من الصيام”.

لكن، لا شكّ في أن وجبة الإفطار الحلوة أو المالحة لن يكون له نفس التأثيرات على الجسم. إذًا، كيف تؤثّر هذه الأطعمة على أجسامنا؟

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الفطور الحلو: زيادة من الدوبامين ولكن القليل من الطاقة

“هناك أسطورة تقول أنه يجب عليك تناول الحلوى في الصباح للحصول على الطاقة. ولكن السكر في الصباح يعطي المتعة، لأنه يطلق الدوبامين في الدماغ. لكنها ليست أفضل طريقة لجلب الطاقة إلى الجسم. لأن السكر يسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز، واستجابة لذلك يطلق الجسم الأنسولين، ويبدأ الأنسولين الذي يخزن الجلوكوز الزائد (الطاقة) في الخزائن مثل الكبد والعضلات والخلايا الدهنية”، بدأت جيسي إنشوسبي، مؤلفة كتاب The Glucose Goddess Method (روبرت لافونت، 2023).

وبالتالي، فإن تناول السكر في الصباح يعني تخزين جزء من الطاقة بدلاً من جعله في متناول الجسم وقابل للاستخدام. وبالتالي فهي ليست أفضل طريقة للشعور بالرضا حقًا لبقية اليوم.

تضيف فانيسا بيدجاي حداد في مجلة Health Magazine: “في الصباح على معدة فارغة، تؤدي وجبة غنية بالسكريات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى إفراز مفاجئ للأنسولين وإرهاق مفاجئ في الساعة 11 صباحًا، مصحوبًا بالرغبة الشديدة في تناول السكر”.

بالإضافة إلى ذلك، يجب كسر الصيام الليلي بلطف: “عندما نستيقظ يكون جسمنا فارغًا وحساسًا، بعد ليلة من النوم. الإفطار هو أول شيء نقوم به. لذلك، في الصباح، إنه أسوأ وقت تناول الحلويات لأن الجسم لا يزال شديد الحساسية”، يضيف المؤلف. وكلما زاد استهلاكنا للسكر في الصباح، زاد طلب أجسامنا على السكر خلال النهار، لأن مستوى السكر ينتكس بالسرعة التي يرتفع بها.

الفطور المملح: طاقة وشبع طوال الصباح

قالت جيسي أنشوسبي-Jessie Inchauspé:”بغض النظر عن وقت الوجبة الأولى، من الضروري تمامًا تناول وجبة الإفطار المالحة، مثل الأطعمة الغتية بالبروتينات؛ فهي تسمح للجسم بالوصول إلى الطاقة وتجنب ذروة الجلوكوز، ما يجعل نسبة السكر في الدم مستقرة، ما يجعلنا نشعر بتحسن، ويقينا من ركود الطاقة في الصباح ويمنع الرغبة الشديدة في تنازل الأ”عمة الحلوة في النهار”.

تساعد وجبة الإفطار الجسم والدماغ على العمل بشكل جيّد خلال النهار. وفي الواقع، كما تنصح ستيفاني بيروزا، المتخصصة في مجال التغذية. “من المهم أن تبدأ يومك بوجبة فطور متوازنة مليئة بالألياف والبروتين والدهون الصحية. فهذا يعزز عملية التمثيل الغذائي ويعيد تغذية نسبة السكر في الدم، ويعزز مستويات الطاقة لديك لتظل مركزة ومنتجة خلال اليوم”.

ومع ذلك، يجب أن تحذر من الأ”عمة المالحة فهي تختلف؛ فإذا كنت ستأكل اللحوم الباردة والجبن كل صباح، فهذا ليس بالضرورة خيارًا أفضل. ما نحتاجه هو اختيار الأطعمة المناسبة للشبع، دون تناول الدهون السيئة”، حذرت ماري كلير ديلفين تيارد، مديرة تطوير البرامج في WW France ، في مقال عن فوائد وجبة الإفطار المالحة.

هل هناك فطور أفضل من آخر لصحتنا؟

في الحقيقة، ليس هناك أفضل من تناول الطعام المالح في الصباح؛ لكن، الشيء المهم هو أن تتعلم كيفية تكوين طبقك للاستفادة مما يحتاجه الجسم، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

لذا، إذا كنت ستتناول وجبة صباحية حلوةً نوعًا ما، فتجنب تراكم مصادر السكر في الصباح. أما إذا كنت ستأكل الخبز الأبيض والمربى وعصير البرتقال والقهوة المحلاة، فاعلم أنك ستتناول الكثير من السكر. لذا، لماذا لا تبدأ بتغيير هذا الروتين من خلال تناول خبز الحبوب الكاملة، الذي يضاعف كمية الألياف والحديد والمغنيسيوم بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالخبز الأبيض، بحسب ما حدده المتخصص في التغذية نيكولاس أوبينو.

وإذا كنت تريد التحول من الحلو إلى المالح، فهذا ممكن. على سبيل المثال، استبدل المربى بالبذور الزيتية (اللوز، البندق، الكاجو المهروس)، البروتينات والدهون عالية الجودة، وفقًا لماريون ثيليز، المتخصص في العلاج الطبيعي. يمكنك أيضًا استبدال الحبوب الصناعية بالموسلي أو البذور أو دقيق الشوفان.

من جانبها، أوردت جيسي إنشوسبي-Jessie Inchauspé، انه على الرغم من كل شيء هناك نسخة كلاسيكية أعيد النظر فيها؛ وهيشرائح من المربى المالح. لهذا، ستحتاج إلى الفلفل الأحمر المحمص والمصفى والمقطع وجبن الفيتا وشرائح محمصة من العجين المخمر أو خبز الجاودار. يُطهى الفلفل والفيتا في الفرن لمدة 10 دقائق على حرارة 180 درجة مئوية. بمجرد طهيها، أخرجي المستحضر وانشره، دافئًا أو باردًا، على خبزك واستمتع به.

على الجانب المالح، مرة أخرى وفقًا لـجيسي إنشوسبي-Jessie Inchauspé، يجب احترام قواعد معينة لوجبة إفطار جيدة. “هناك مبادئ بسيطة لبناء وجبة الإفطار اللذيذة: تحتاج إلى بروتين (بيض، سمك، لحم، مكسرات، زبادي) دهون، ألياف (زيت زيتون، نصف أفوكادو، سبانخ) ويفضل عدم تناول أي شيء حلو، إلا إذا كانت فاكهة كاملة ( التي تحتوي على الألياف). يمكنك أيضًا تناول الأطعمة النشوية (ولكن كمصاحبة للبروتين، وليس كطبق رئيسي)

بشكل ملموس، “يمكنك أن تأكل خبز الحبوب الكاملة مع البيض أو لحم الخنزير، وجزء من الجبن وقطعة من الفاكهة. لا تنسى أيضًا تناول مشروب – شاي أو قهوة – لترطيب الجسم. من خلال تناول البروتينات والأطعمة الدهنية في وجبة الإفطار، ستحترم الإيقاعات البيولوجية للجسم (علم الأحياء الزمني) وتوازن نظامك الغذائي بشكل أفضل “، حسب ما أوضحه المتخصص في التغذية رافائيل غرومان.