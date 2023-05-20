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“الجيش المغربي يقصف غزة”.. فيديو رائج يثير ضجة واسعة فما قصته؟

المعلومات زعمت أن الجيش المغربي شارك في العدوان الإسرائيلي على غزة علما بأن الرباط كانت قد أدانت هذه الاعتداءات

كتب خالد السعدي
الجيش المغربي يقصف غزة watanserb.com
الجيش المغربي يقصف غزة
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وطن- أثيرت ضجة في الأيام الماضية، بعدما انتشرت لقطات قيل إنّها تُظهر دبابات ترفع العلم المغربي بين قوة عسكرية إسرائيلية كانت تقصف قطاع غزّة المحاصر.

نُشرت الصورة، التي تُظهر دبابات تحمل أعلامًا إسرائيلية وأخرى أعلامًا حمراء، ضمن مقطع فيديو ادعى صاحبه أن الأعلام الحمراء هي للمغرب.

وروج ناشرو هذه اللقطات، بأنها تُظهر مشاركة الجيش المغربي في القصف الأخير على قطاع غزّة إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحقق هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أعقاب جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، بعدما شنت قوات الاحتلال عدوانا على القطاع، ردت عليه فصائل المقاومة الفلسطينية بضربات صاروخية قوية، في مواجهات استمرت خمسة أيام.

حقيقة الصورة

لكن تبين أن صورة الأعلام الحمراء التي ظهرت في الصورة المتداولة ليست أعلام المغرب، وقالت وكالة فرانس برس، إنها كانت قد وزعت هذه الصورة في 5 أغسطس 2014، وتُظهر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقال توماس كويكس الصحفي المصور في وكالة فرانس برس الذي التقط الصورة، إن ما يظهر ليس علم المغرب ولا يحمل نجمة خماسية خضراء، بل هو علم إحدى وحدات جيش الاحتلال المدرّعة.

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وأشارت الوكالة كذلك، إلى أن البحث والتفتيش يقود إلى العثور على صورة ملتقطة في نفس التاريخ وتوثق نفس الحدث منشورة على وكالة أكتيف ستيلس حيث يظهر العلم الأحمر عن قرب وهو ليس علم المغرب.

الجيش المغربي يقصف غزة
الجيش المغربي يقصف غزة

المغرب أدان العدوان الإسرائيلي

وبخصوص العدوان الأخير على غزة، كانت وزارة الخارجية المغربية قد أدانت بقوة، الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع المحاصر ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، مجددة رفضها الانتهاكات والتصـرفات الأحادية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، إن المملكة تجدد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصـرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلبا على جهود تحقيق التهدئة.

وأضاف البيان أن المملكة تؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

المصدرفيسبوك، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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