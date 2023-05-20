إحداهن ارتدت حمالة صدر فقط.. فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات في الشارع العام (شاهد)

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وطن- في مشهد يعكس حالة الانفتاح التي لا يمكن وصفها إلا بـ”المقرفة”، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات يجاهرن بانحلالهن في الشارع العام دون خوف من عقاب أو محاسبة.

ووفقا للفيديو المتداول، ظهرت فتاة متبرجة بدون حجاب بوشم على يدها اليسرى وبنطال ضيق في وسط الشارع وهي تقوم بتوليع “سيجارة”.

واظهر الفيديو أيضا لحظة قيام الفتاة باحتضان صديقتها وتقبيلها بحميمية، حيث ظهرت مسترجلة بتقصير شعر رأسها، مرتدية وهوت شورت قصير كشف أفخاذها.

وعقب ركوبهن السيارة، أظهر الفيديو تبادلهن مصطلحت بذيئة، في حين فتاة ثالثة تقود السيارة مرتدية حمالة صدر فقط.

من نتائج الانفتاح المكذوب في المملكة، فتيات سعوديات يظهرن بهذا الشكل في بلاد الحرمين!

كل هذه المشاهد تتحملها الهيئة العامة للترفيه..#السعودية_العظمى pic.twitter.com/skeG8w6YmB — واقع بلاد الحرمين (@RKSA_ar) May 19, 2023

ردود فعل غاضبة

الفيديو أثار غضب عدد كبير جدا من رواد موقع “تويتر” الذذين استنكروا ما وصلت له السعودية من انحلال في عهد محمد بن سلمان، مهاجمين أيضا من وصفوهم بـ”الوطنجية” الذي يدافعون عن “ابن سلمان” ليل نهار.

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وفي هذا السياق، قال أحد المغردين منتقد “الوطنجية”:” المشكلة ينكرون ويستشرفون وهذا فعلهم وتصلني مقاطع لهم بشكل يومي اما اسحاقية او مع اجنبي هههههههههههه”.

المشكلة ينكرون ويستشرفون وهذا فعلهم وتصلني مقاطع لهم بشكل يومي اما اسحاقية او مع اجنبي هههههههههههه — voice (@990MBS) May 19, 2023

وقال آخر:” أكثر وأكثر الى الفجور محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

اكثر وكثر الى الفجور #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز — MUHAMMED (@mohammed1T1) May 19, 2023

أما المغرد عبدالله حاتم العرابي فقال مستنكرا:” حسبي الله ونعم الوكيل ياوطنجية يامطبلين راضين بهذا الشي إلي يحصل ولا كيف اذا انتم راضين ومع سيدكم ولي العهر هذا شيا ثاني”.

حسبي الله ونعم الوكيل ياوطنجية يامطبلين راضين بهذا الشي إلي يحصل ولا كيف اذا انتم راضين ومع سيدكم ولي العهر هذا شيا ثاني — عبدالله حاتم العرابي رسالة إلى المجرم ابو منشار (@09877687766bvc) May 19, 2023

وقال آخر معلقا على الفيديو:” ارض نجد قرن الشيطان وموطن الزلازل والفتن وعقيدة ثيران الدرعية وبريدة والعقيدة الصافية، احفاد مسيلمة الكذاب وعلماء السلطان.”

ارض نجد قرن الشيطان وموطن الزلازل والفتن وعقيدة ثيران الدرعية وبريدة والعقيدة الصافية، احفاد مسيلمة الكذاب وعلماء السلطان. — الدكتور ابو اسد البيروني. (@AldktwrAsd52425) May 19, 2023

يشار إلى أن انتشار مثل هذه المقاطع وبشكل علني لم تكن تظهر قبل تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منصبه في 11 حزيران/يونيو 2017 خلفاً لمحمد بن نايف آل سعود.

سياسة الانفتاح المزعومة

ومنذ ذلك الوقت، شهدت السعودية تحولات كثيرة على مستويات متعددة، دينية واقتصادية، وأيضاً في تفاصيل العلاقات الداخلية في العائلة، حيث عملَ محمد بن سلمان على مدى السنوات الأخيرة لتمهيد الطريق إلى العرش، واتبع سياسة “الانفتاح” في المجتمع السعودي، من خلال وسائل لم تكن مألوفة من قبل في المملكة التي يوصف نظام الحكم فيها بـ”المتشدد”، إذ غيّر طبيعة الحكم وأساسيات المجتمع إلى حد كبير.

حفلات غنائية واختلاط وشذوذ واستقبال ممثلي أفلام إباحية

وعلى صعيد المجتمع، شهدت السنوات الخمس الماضية تغييرات نوعية، إذ سُمح بفتح دورٍ للسينما وإقامة الحفلات الغنائية، كما استقطبت السعودية وعبر هيئة الترفيه التي يراسها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد، فنانين من جميع أنحاء العالم، أقاموا حفلات غنائية على أرض المملكة للمرة الأولى، بهدف كسب جمهور شبابي داخلي، تمهيداً للتغيير الذي يسعى إليه ابن سلمان، إضافة إلى منح المرأة صلاحيات جديدة وفتح المجال أمامها للاختلاط الذي كان محرماً سابقاً.

كما تجاوزت التغييرات الاجتماعية حدود المتعارف، وصولاً إلى السماح باستضافة مهرجانات وحفلات تنكرية وممثلي أفلام إباحية وحفلات موسيقية ظهرت خلالها العديد من مظاهر الشذوذ الجنسي، ما أثار جدلاً، داخلياً وخارجياً، حول الهدف من هذه التغييرات التي عملت بمنطق عقيدة الصدمة.