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إحداهن ارتدت حمالة صدر فقط.. فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات في الشارع العام (شاهد)

المجاهرة بمثل هذه المعاصي لم يكن أحد يجرؤ عليها قبل تولي محمد بن سلمان مسؤولياته

كتب سالم حنفي
إحداهن ارتدت حمالة صدر فقط.. فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات في الشارع العام (شاهد) watanserb.com
فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات في الشارع العام
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وطن- في مشهد يعكس حالة الانفتاح التي لا يمكن وصفها إلا بـ”المقرفة”، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات يجاهرن بانحلالهن في الشارع العام دون خوف من عقاب أو محاسبة.

ووفقا للفيديو المتداول، ظهرت فتاة متبرجة بدون حجاب بوشم على يدها اليسرى وبنطال ضيق في وسط الشارع وهي تقوم بتوليع “سيجارة”.

واظهر الفيديو أيضا لحظة قيام الفتاة باحتضان صديقتها وتقبيلها بحميمية، حيث ظهرت مسترجلة بتقصير شعر رأسها، مرتدية وهوت شورت قصير كشف أفخاذها.

لحظة قيام الفتاة باحتضان صديقتها وتقبيلها بحميمية
لحظة قيام الفتاة باحتضان صديقتها وتقبيلها بحميمية

وعقب ركوبهن السيارة، أظهر الفيديو تبادلهن مصطلحت بذيئة، في حين فتاة ثالثة تقود السيارة مرتدية حمالة صدر فقط.

ردود فعل غاضبة

الفيديو أثار غضب عدد كبير جدا من رواد موقع “تويتر” الذذين استنكروا ما وصلت له السعودية من انحلال في عهد محمد بن سلمان، مهاجمين أيضا من وصفوهم بـ”الوطنجية” الذي يدافعون عن “ابن سلمان” ليل نهار.

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وفي هذا السياق، قال أحد المغردين منتقد “الوطنجية”:” المشكلة ينكرون ويستشرفون وهذا فعلهم وتصلني مقاطع لهم بشكل يومي اما اسحاقية او مع اجنبي هههههههههههه”.

وقال آخر:” أكثر وأكثر الى الفجور محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

أما المغرد عبدالله حاتم العرابي فقال مستنكرا:” حسبي الله ونعم الوكيل ياوطنجية يامطبلين راضين بهذا الشي إلي يحصل ولا كيف اذا انتم راضين ومع سيدكم ولي العهر هذا شيا ثاني”.

وقال آخر معلقا على الفيديو:” ارض نجد قرن الشيطان وموطن الزلازل والفتن وعقيدة ثيران الدرعية وبريدة والعقيدة الصافية، احفاد مسيلمة الكذاب وعلماء السلطان.”

يشار إلى أن انتشار مثل هذه المقاطع وبشكل علني لم تكن تظهر قبل تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منصبه في 11 حزيران/يونيو 2017 خلفاً لمحمد بن نايف آل سعود.

سياسة الانفتاح المزعومة

ومنذ ذلك الوقت، شهدت السعودية تحولات كثيرة على مستويات متعددة، دينية واقتصادية، وأيضاً في تفاصيل العلاقات الداخلية في العائلة، حيث عملَ محمد بن سلمان على مدى السنوات الأخيرة لتمهيد الطريق إلى العرش، واتبع سياسة “الانفتاح” في المجتمع السعودي، من خلال وسائل لم تكن مألوفة من قبل في المملكة التي يوصف نظام الحكم فيها بـ”المتشدد”، إذ غيّر طبيعة الحكم وأساسيات المجتمع إلى حد كبير.

حفلات غنائية واختلاط وشذوذ واستقبال ممثلي أفلام إباحية

وعلى صعيد المجتمع، شهدت السنوات الخمس الماضية تغييرات نوعية، إذ سُمح بفتح دورٍ للسينما وإقامة الحفلات الغنائية، كما استقطبت السعودية وعبر هيئة الترفيه التي يراسها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد، فنانين من جميع أنحاء العالم، أقاموا حفلات غنائية على أرض المملكة للمرة الأولى، بهدف كسب جمهور شبابي داخلي، تمهيداً للتغيير الذي يسعى إليه ابن سلمان، إضافة إلى منح المرأة صلاحيات جديدة وفتح المجال أمامها للاختلاط الذي كان محرماً سابقاً.

كما تجاوزت التغييرات الاجتماعية حدود المتعارف، وصولاً إلى السماح باستضافة مهرجانات وحفلات تنكرية وممثلي أفلام إباحية وحفلات موسيقية ظهرت خلالها العديد من مظاهر الشذوذ الجنسي، ما أثار جدلاً، داخلياً وخارجياً، حول الهدف من هذه التغييرات التي عملت بمنطق عقيدة الصدمة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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