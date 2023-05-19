نسرين طافش وزوجها يشربان الخمر ويخرجان لسانيهما للجمهور “بوقاحة”! (صور)

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وطن – بظهور جريء وغير مسبوق، أطلت الفنانة السورية نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي، على متن طائرة خطوط طيران الإمارات، وهما في طريقهما إلى دبي، حسبما نشرت في صورٍ على “ستوري” حسابها في انستغرام .

نسرين طافش وزوجها .. شربا الخمر وأخرجا لسانيهما بطريقة “جريئة”

واثارت نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي، استياءً واسعاً لدى المتابعين، إذ ظهرا وهما يستعرضان كأسين من الخمر على متن الطائرة.

وفي صورةٍ ثانية، ظهر نسرين وزوجـها وهما يخرجان لسانيهما بطريقةٍ وصفها الجمهور بأنها جريئة و”قليلة ذوق”. حسب تعبير متابعين

ويعتبر هذا أحدث ظهور للفنانة نسرين طافش وشريف شرقاوي بعدما أعلنت العودة إليه، عقب انفصال دام ستة أشهر.

انفصال نسرين طافش ثمّ عودتها لزوجها

إعلان الطلاق أيضاً لم يكن مباشراً، وبعد تكهنات عدة، خرجت نسرين عن صمتها بالصريح.

وكتبت حينها عبر خاصية الستوري: “صباح الورد يا حلوين. بالنسبة لتكرار خبر طلاقي، يعني كم المسجات اللي وصلتني. وشي عم يسأل ليش رجعتو لبعض، ومن بعدها رجعتو طلقتوا”.

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وأوضحت نسرين: “يعني كل شهر لازم أعلن عن طلاقي لتتأكدوا إني ما رجعت؟”

كما تابعت: “أنا أعلنت انفصالي من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل. ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد”.

وختمت نسرين: “هو لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا؟ ولا في تمديد لـ2023؟”

كما سبق ان ظهرت نسرين في أحضان زوجها مرتديةً فستاناً قصيرا، وهو يراقصها .

زوج نسرين طافش: “أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد”

وقبل ذلك، نشر شريف شرقاوي، زوج الفنانة السورية، صورةً لها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وقال: “هي نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي”.

بينما تابع: “أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد.. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا”.

كما استعرض شرقاوي، المكان الذي يقضي فيه وقتَه مع زوجته الفنانة السورية نسرين طافش، معلّقاً: “إطلالتنا”.