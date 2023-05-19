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ميا خليفة تكشف هوية من أجبرها على الإباحية وتؤكد عدم معارضتها إقامة علاقة مع امرأة (شاهد)

ميا خليفة كشفت أنها هربت من عائلتها في عمر الثامنة عشر وتوجهت إلى لاس فيغاس وارتبطت برجل عسكري في الجيش الأمريكي أجبرها على ممارسة الإباحية

كتب أنس السالم
ميا خليفة تكشف هوية من أجبرها على الإباحية وتؤكد عدم معارضتها إقامة علاقة مع امرأة (شاهد) watanserb.com
ميا خليفة
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وطن- زعمت الممثلة الإباحية السابقة من أصل لبناني، ميا خليفة، أن زوجها السابق شجعها على الانضمام إلى صناعة الجنس لإرضاء صنمه الملتوي.

وأضافت أنها عوملت مثل “لعبة” من قبل زوجها السابق ، الذي كان يكبرها بعشر سنوات ، قائلة إنه كان يستمتع بالسيطرة عليها.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد جلبت فترة الثلاثة أشهر التي قضتها الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا في عالم الترفيه للبالغين نجوميتها العالمية ، ولكن بثمن باهظ.

واعترفت ميا خليفة بأنها اتخذت “الكثير من الخيارات التي لا يمكنها التراجع عنها” خلال مسيرتها المهنية اللامعة، مشيرة إلى أن الإباحية كانت واحدة من أكبرهذه الخيارات.

وانفتحت ميا خليفة مع الإعلامي البريطاني ستيفن بارتليت خلال استضافتها عبر “بودكاست” حول العلاقة التي فرضت سنوات مراهقتها بالإضافة إلى الجانب المظلم من الصناعة.

ارتباط ميا خليفة برجل عسكري أمريكي

أوضحت الجميلة اللبنانية الأمريكية أنها انجرفت في حب الزوبعة الرومانسية مع رجل عسكري لم تذكر اسمه قبل أن يتعكر مزاجها بسرعة خلال اللقاء.

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وقالت ميا خليفة إن العلاقة التي استمرت أربع سنوات بدأت على أنها “تهذيب” ، مضيفة أن تدني احترامها لذاتها سمح لها بالتلاعب بها بسهولة.

وأخبرت ميا خليفة الإعلامي ستيفن بارتليت أنها كانت “مجرد علاقة أشعر بأن الكثير من الفتيات يدخلن فيها عندما يكن في أواخر سن المراهقة”.

وقالت ممثلة لـ ” بورن هب” السابقة ، التي تفضل الآن أن تحمل اسم ولادتها سارة جو شمعون ، إن زوجها السابق كان “مسيئًا للغاية”.

وأوضحت أنها بعد أربعة أيام فقط من عيد ميلادها الثامن عشر خططت للهروب إلى لاس فيغاس وتزوجت .

وتابعت: “لم يكن لدي أي إحساس بالذات ، لذلك علقت نفسي بشخص كان أكثر من سعيد بإساءة استخدام ذلك وشخص يمكنه رؤية ذلك ورؤية شخص ما يمكن التلاعب به بسهولة … ولكن في نفس الوقت حريصة على إرضاءه. كانت مجرد عاصفة كاملة”.

وتابعت:”لقد كانت علاقة غير صحية للغاية – وأشعر بالغرابة أن أسميها علاقة ، لأن الديناميكية لم تكن علاقة…. لقد كان أكثر من شخص رأى لعبة ليلعب بها.”

زوجها السابق ضغط عليها لممارسة الإباحية

وبحسب ما روت، اتخذ وقتها المضطرب مع زوجها السابق ، الذي كان في الجيش الأمريكي في ذلك الوقت، منعطفًا أكثر قتامة عندما ضغط عليها لممارسة الإباحية في سن العشرين.

وتذكرت ميا خليفة كيف تلقت بطاقة عمل من قبل كشافة صناعية ، والتي “سخرت منها” عندما أبلغت زوجها.

وقالت: “لقد وضع هذا العالم كله أمامي وشجعه. وكان الإجماع ،” عليك أن تفعل ذلك ، أعتقد أن ذلك سيكون عظيماً “.

وعندما سُئلت عما سيكسبه زوجها من أن تصبح نجمة بالغة ، أجابت ببساطة: “الفتنة”.

لا تعارض علاقة مع امرأة

وأضافت أن الجنس قد لا يكون عاملاً بالنسبة لها ، مشيرةً إلى أنها لا تعارض إقامة علاقة مع امرأة.

ميا خليفة تترك الإباحية

وتركت ميا خليفة الإباحية بشكل تام بعد ثلاثة أشهر فقط في عام 2015 ، على الرغم من أنها أصبحت الفنانة الأكثر مشاهدة على موقع Pornhub بعد ظهورها لأول مرة.

كما أن الفيديو المصنف X الذي أوصلها إلى الشهرة العالمية توج بتلقيها تهديدات بالقتل من داعش .

وارتدت ميا خليفة الحجاب خلال مشهد مع شون لوليس وجوليانا فيجا ، مما أثار ردود فعل عنيفة من المجتمع المسلم .

ارتداء الحجاب وتهديد داعش

وقالت ميا خليفة إن المنتجين أخبروها أن ترتدي الحجاب ولم يدركوا أنها لا تستطيع الرفض لأنها كانت صغيرة و “رزينة إلى حد ما”.

وزعمت أن داعش أطلعها على صورة تم التلاعب بها على وشك أن يقطع رأسها من قبل الجلاد مع رسالة تحذر من أنها ستذهب إلى الجحيم.

كما اخترقت الجماعة الإرهابية حسابها على Instagram ونشرت دعاية جهادية عليه ونشرت صورة لشقتها على تويتر .

ميا خليفة لم تجن أموالا من أفلامها

ومما زاد الطين بلة ، قالت ميا خليفة إن المقطع – الذي تمت مشاهدته ملايين المرات وعززها كواحدة من أشهر فناني PornHub – جعلها تكاد تكاد لا تحقق أي أموال .

وقالت إنها كانت تعيش في شقة “كانت موبوءة بالصراصير” في ذلك الوقت ، ووصفتها بأنها “مثيرة للاشمئزاز … سيئة للغاية.”

ارتباط ميا خليفة مع شيف سويدي

وانخرطت ميا خليفة مع الشيف السويدي روبرت ساندبرج في عام 2019 وتزوجت في منزلهما في وسط كوفيد في العام التالي.

لكن ميا خليفة كشفت عن انفصالهما في أبريل من هذا العام ، بعد فترة وجيزة من الذكرى السنوية الأولى لزواجهما ، على الرغم من محاولات التوفيق بين بينهما.

وقالت في منشور على Instagram: “سنحب ونحترم بعضنا البعض دائمًا لأننا نعلم أنه لم يكن هناك حادث منعزل واحد تسبب في انقسامنا ، بل نتج عن اختلافات جوهرية غير قابلة للحل لا يمكن لأحد أن يلوم الآخر عليها”.

المصدرذا صن، رصد وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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