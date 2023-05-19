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محمد بن سلمان يكسر البروتوكول من أجل الأمير الحسين ويحرج ويهين نجل ملك البحرين (شاهد)

محمد بن سلمان كسر البروتوكول ودعا ولي عهد الأردن لالتقاط الصورة التذكارية معه ومع والده الملك عبدالله الثاني

كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان يكسر البروتوكول من أجل الأمير الحسين ويحرج ويهين نجل ملك البحرين (شاهد) watanserb.com
محمد بن سلمان يكسر البروتوكول من أجل الأمير الحسين
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وطن- شهدت القمة العربية الـ32 التي اختتمت أعمالها في مدينة جدة السعودية، الكثير من المواقف التي شغلت الرأي العام العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاوة استقبال الزعماء العرب باستثناء، البعض، بالمجرم بشار الأسد.

وعلى الرغم من انشغال الناشطين على مواقع التواصل بالشق السياسي، إلا أن بعض المواقف وخاصة الصادرة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان خلال استقباله للزعمء العرب ووممثليهم إلى القمة كانت محط انظار الجميع.

وفي هذا السياق، أظهر مقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كسره للبروتوكول من أجل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

مصافحة وعناق بحرارة

وبحسب الفيديو، فإنه خلال استقباله للعاهل الأردني الملك عبدالله لثاني الذي كان برفقته نجله ولي العهد الأمير حسين، قام ابن سلمان باستقبالهما بحرارة وتبادل معهما أطراف الحديث، قبل أن يتوجه برفقة الملك عبدالله لالتقاط الصورة التذكارية للقمة.

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول من أجل الأمير الحسين

وخلال توجهه برفقة الملك الأردني للمكان المخصص لالتقاط الصورة، تأخر الأمير حسين متعمدا كون أن الصورة وفقا للبروتوكول خاصة بالزعماء فقط، إلا أن ولي العهد السعودي كسر البروتوكول ودعاه لالتقاط الصورة برفقته وبرفقة والده الملك عبدالله.

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محمد بن سلمان حرج نجل ملك البحرين

وعلى النقيض تمام، أوقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، خلال استقباله لهما فور وصولهما لمكان انعقاد القمة.

محمد بن سلمان يهين نجل البحرين

وفي تصرف مهين منه، فبينما اكتفى محمد بن سلمان بالسلام على ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لم يلق بالا لنجله الشيخ ناصر،

وأظهر مقطع فيديو، أنه خلال إرشاده للملك البحريني لالتقاط الصورة التذكارية وتوجههما إلى المكان، حاول الشيخ ناصر بن حمد التقرب ببطء ليكون معهما لالتقاط الصورة، إلا أن أحد المسؤولين عن البروتوكول حاول منعه من التقدم وأشار بيده له عن المكان المقرر ان يذهب إليه إلا أنه لم يستجب.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بينما أصر الشيخ ناصر بن حمد على التقدم نحو المنصة المخصصة لالتقاط الصورة مع والده وولي العهد السعودي، أشار له محمد بن سلمان بيده لكي يتوقف ولا يلحق بهما.

اختتام أعمال القمة بإصدار بيان جدة

واختتمت القمة العربية رقم 32 أعمالها في مدينة جدة السعودية بعد ساعات فقط من انعقادها، حيث يمكن اعتبارها أقصر قمة عربية.

وصدر عن أعمال القمة العربية الـ32 ما سمي بـ”إعلان جدة” الذي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صدوره بموافقة جميع المشاركين.

حضور الأسد

وبحثت القمة القضية الفلسطينية والأزمة السودانية إلى جانب ملفات اقتصادية، كما شهدت مشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وومع انتهاء القمة أعمالها أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتماد قرارات القمة العربية واستضافة البحرين القمة المقبلة.

يشار إلى أنه في مستهل الجلسة الافتتاحية للقمة، تسلم محمد بن سلمان رئاسة القمة من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تغيب احتجاجا على دعوة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينيسكي لإلقاء كلمة في القمة دون التشاور مع بلاده.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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