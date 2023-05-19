محمد بن سلمان يكسر البروتوكول من أجل الأمير الحسين ويحرج ويهين نجل ملك البحرين (شاهد)

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وطن- شهدت القمة العربية الـ32 التي اختتمت أعمالها في مدينة جدة السعودية، الكثير من المواقف التي شغلت الرأي العام العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاوة استقبال الزعماء العرب باستثناء، البعض، بالمجرم بشار الأسد.

وعلى الرغم من انشغال الناشطين على مواقع التواصل بالشق السياسي، إلا أن بعض المواقف وخاصة الصادرة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان خلال استقباله للزعمء العرب ووممثليهم إلى القمة كانت محط انظار الجميع.

وفي هذا السياق، أظهر مقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كسره للبروتوكول من أجل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

مصافحة وعناق بحرارة

وبحسب الفيديو، فإنه خلال استقباله للعاهل الأردني الملك عبدالله لثاني الذي كان برفقته نجله ولي العهد الأمير حسين، قام ابن سلمان باستقبالهما بحرارة وتبادل معهما أطراف الحديث، قبل أن يتوجه برفقة الملك عبدالله لالتقاط الصورة التذكارية للقمة.

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول من أجل الأمير الحسين

وخلال توجهه برفقة الملك الأردني للمكان المخصص لالتقاط الصورة، تأخر الأمير حسين متعمدا كون أن الصورة وفقا للبروتوكول خاصة بالزعماء فقط، إلا أن ولي العهد السعودي كسر البروتوكول ودعاه لالتقاط الصورة برفقته وبرفقة والده الملك عبدالله.

• بشكل مفاجئ كسر ولي العهد السعودي 🇸🇦 الأمير محمد بن سلمان اليوم البرتوكول في التقاط الصوره التذكاريه في قمة جدة والتي تجمع الرئيسين فقط، حيث وجه الامير دعوة لولي عهد الأردن 🇯🇴 للانضمام إليهما في التقاط الصورة التذكارية

• الأمير محمد يتميز دائمًا بإضفاء سلوك خاص على… pic.twitter.com/fbauyCDQzc — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) May 19, 2023

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محمد بن سلمان حرج نجل ملك البحرين

وعلى النقيض تمام، أوقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، خلال استقباله لهما فور وصولهما لمكان انعقاد القمة.

محمد بن سلمان يهين نجل البحرين

وفي تصرف مهين منه، فبينما اكتفى محمد بن سلمان بالسلام على ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لم يلق بالا لنجله الشيخ ناصر،

وأظهر مقطع فيديو، أنه خلال إرشاده للملك البحريني لالتقاط الصورة التذكارية وتوجههما إلى المكان، حاول الشيخ ناصر بن حمد التقرب ببطء ليكون معهما لالتقاط الصورة، إلا أن أحد المسؤولين عن البروتوكول حاول منعه من التقدم وأشار بيده له عن المكان المقرر ان يذهب إليه إلا أنه لم يستجب.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بينما أصر الشيخ ناصر بن حمد على التقدم نحو المنصة المخصصة لالتقاط الصورة مع والده وولي العهد السعودي، أشار له محمد بن سلمان بيده لكي يتوقف ولا يلحق بهما.

شاهد | نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة يقع في موقف محرج بعد أن نسي البروتوكول و أن صفته مجرد مرافق مع أبيه في #القمة_العربية_جدة وحاول مصافحة ولي العهد السعودي وأخذ صورة معه إلا أن محمد بن سلمان أشار له بالتوقف والرجوع للخلف pic.twitter.com/pjjMgJPtq7 — الخليج بوست (@alkhalejpost) May 20, 2023

اختتام أعمال القمة بإصدار بيان جدة

واختتمت القمة العربية رقم 32 أعمالها في مدينة جدة السعودية بعد ساعات فقط من انعقادها، حيث يمكن اعتبارها أقصر قمة عربية.

وصدر عن أعمال القمة العربية الـ32 ما سمي بـ”إعلان جدة” الذي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صدوره بموافقة جميع المشاركين.

حضور الأسد

وبحثت القمة القضية الفلسطينية والأزمة السودانية إلى جانب ملفات اقتصادية، كما شهدت مشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وومع انتهاء القمة أعمالها أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتماد قرارات القمة العربية واستضافة البحرين القمة المقبلة.

يشار إلى أنه في مستهل الجلسة الافتتاحية للقمة، تسلم محمد بن سلمان رئاسة القمة من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تغيب احتجاجا على دعوة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينيسكي لإلقاء كلمة في القمة دون التشاور مع بلاده.