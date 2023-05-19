الجمعة, مايو 19, 2023
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مجدداً .. ناشطة شبه عارية تقتحم مهرجان كان والسبب على بطنها! (صور)

تخطت الناشطة التي تنتمي إلى مجموعة "SCUMs" النسوية، الشريط الأحمر، وهي تصرخ، قبل أن يتمكن حراس الأمن في المهرجان من القبض عليها وإخراجها.

كتب أنس السالم
ناشطة عارية تقتحم السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي watanserb.com
ناشطة عارية تقتحم السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي تنديداً بتأجير الأرحام
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وطن – في حدثٍ ليس بالجديد على مهرجان كان السينمائي، فقد فاجأت ناشطة نسوية تنتمي إلى مجموعة “SCUMs”، القائمين على المهرجان بدورته السادسة والسبعين، واقتحمت السجادة الحمراء بفستان أحمر مفتوح من الأمام، وقد ارتدت دعامة على شكل بطن امرأة حامل مكتوب عليها Surrogacy أي “الأم البديلة”، للتنديد بـ تأجير الأرحام .

ناشطة عارية تقتحم السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

تخطت الناشطة التي تنتمي إلى مجموعة “SCUMs” النسوية، الشريط الأحمر، وهي تصرخ، قبل أن يتمكن حراس الأمن في المهرجان من القبض عليها وإخراجها.

ناشطة نسوية تقتحم مهرجان كان
ناشطة نسوية تقتحم مهرجان كان (getty)

ونشرت المجموعة صور واقعة الاقتحام عبر صفحتها الرسمية عبر “إنستغرام” وقالت إن “الناشطة اقتحمت السجاد الأحمر وهي ترتدي فستانًا أحمرَ؛ للتنديد باستئجار الأرحام، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة السينما”.

ناشطة نسوية تقتحم مهرجان كان السينمائي
الناشطة اقتحمت السجاد الأحمر وهي ترتدي فستانًا أحمر للتنديد باستئجار الأرحام

تأجير الأرحام .. استغلال المرأة لقدرتها على الإنجاب

وقالت المجموعة إن تأجير الأرحام هو إقراض أجساد النساء لحمل الأطفال الذين سيتم تسليمهم عند الولادة لمن يأمرهن.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، يتم تنفيذ غالبية حالات تأجير الأرحام من قبل أزواج من جنسين مختلفين.وفق مجموعة “SCUMs” النسوية

وقالت المجموعة إنّ جميع إجراءات تأجير الأرحام دون استثناء، وبغض النظر عن طبيعة ومحتوى العقد المبرم بين الطرفين، تقوم على استغلال المرأة لقدرتها على الإنجاب.

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وتابعت أنّ تأجير الأرحــام “ليس عملية فردية ولا اختيارًا للحياة، ولكنه نظام إنتاج تنظمه الشركات، ويشارك فيه محامون ومختبرات”.

 

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وذكرت أنه جزء لا يتجزأ من الأيديولوجية الرأسمالية وكذلك في السوق الدولية للاتجار بالبشر.

وبينت أنّ “المنتجات المباعة هي حديثي الولادة. ووسيلة الإنتاج هي أجساد أمهاتهم”.

سوق تأجير الأرحام 

في عام 2022 ، بلغت القيمة العالمية المقدرة لسوق تأجير الأرحام 14 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل إلى 129 مليار دولار بحلول عام 2032.

ويمكن أن يُعزى النجاح التجاري لهذا الإجراء إلى حد كبير إلى عملائه الكثيرين من صناعة السينما والإعلام، الذين يتمتعون بقوتهم الاقتصادية يسمح لهم بالوصول إليها قبل أن تصبح متاحة للجماهير.

وترى المجموعة أنّه عندما يتم تحويل أجساد النساء إلى أدوات إنتاج، فإن استقلاليتهن مهددة من قبل حقوق العملاء في التدقيق.

بالتالي فإن صعود وتطبيع تأجير الأرحام يهدد سيطرتنا التي لا تزال هشة للغاية على أجسادنا.كما تقول “SCUMs”

وقالت المجموعة إن اختزال النساء في الجهاز التناسلي ينكر أيضًا فرديتنا وذاتيتنا.

وعبّرت المجموعة عن إدانتها لكل “أولئك الذين هم على استعداد لسحق إنسانية الآخرين باسم نقل جيناتهم”.

ونظرًا لأن تسويق النساء والأطفال يتعارض بشدة مع الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، حثت المجموعة النسوية جميع البلدان على الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها. وبالتالي العمل من أجل إلغاء تأجير الأرحام على الصعيدين الوطني والدولي.

وكانت الناشطة نفسها قد اقتحمت السجادة الحمراء لمهرجان “كان” الموسم الماضي، وهي عارية الصدر من أجل إدانة عمليات الاغتصاب التي ارتكبت في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب من قبل روسيا.

 

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المصدررصد وطن - انستغرام - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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