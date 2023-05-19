الجمعة, مايو 19, 2023
الرئيسيةالهدهدعبدالمجيد تبون يعد السعوديين بدعم قيس سعيد في مواجهة حركة النهضة!
الهدهد

عبدالمجيد تبون يعد السعوديين بدعم قيس سعيد في مواجهة حركة النهضة!

وزير الخارجية السعودي عبر عن خشية بلاده من تحول حركة النهضة نحو التطرف

كتب سالم حنفي
عبدالمجيد تبون يعد السعوديين بدعم قيس سعيد في مواجهة حركة النهضة! watanserb.com
عبدالمجيد تبون
- Advertisement -

وطن- كشف موقع “مغرب إنتليجنس” تفاصيل جديدة عما جرى خلال اللقاء الذي جمع وزير الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ووزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان آل سعود بقصر المرادية.

وقال الموقع إن الوضع السياسي في تونس أخذ حد كبيرا من المناقشات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، في 9 مايو بالجزائر العاصمة ، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأعضاء حكومته.

وبحسب الموقع فقد تم خلال اللقاء إبرام “صفقة سرية” بين الطرفين، تضمنت وعدا رسميا لعبد المجيد تبون بشأن العلاقات التي يحافظ عليها النظام الجزائري مع حركة النهضة الإسلامية، القوة السياسية الرئيسية للمعارضة في تونس.

وقالت مصادر تحدثت لموقع “مغرب إنتليجنس“، أن هذا الوعد تكون من التزام تعهد به القادة الجزائريون بعدم دعم أي عمل راديكالي أو احتجاجي من قبل حركة النهضة ، التي سُجن زعيمها راشد الغنوشي بوحشية في 17 أبريل.

خشية سعودي من بروز حركات متطرفة في تونس

وبحسب المعلومات التي تم التحقق منها، فقد أعرب السعوديون ، الداعمون الرئيسيون للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد ، في الجزائر العاصمة عن خوفهم من رؤية التطرف في تصرفات حركة النهضة، حتى أن رئيس الدبلوماسية السعودية شارك في الجزائر مع محاوريه الجزائريين بمعلومات تشهد على تشكيل مجموعات إسلامية صغيرة سرية على الأراضي التونسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنظيم أعمال تخريبية أو زعزعة استقرار البلاد.

الجزائر ستقدم مساعدات لتعزيز الامن التونسي

وأكدت المصادر على أن الرئيس “تبون” والقادة الجزائريون الآخرون أرادوا طمأنة محاورهم السعودي من خلال طمأنته بأن الأجهزة الأمنية الجزائرية ستقدم مساعدة معززة للسلطات التونسية في مواجهة أدنى تهديد محتمل للأمن القومي لتونس.

- Advertisement -

وحسب المصادر المطلعة، فإن عبد المجيد تبون بعث برسالة واضحة ودقيقة إلى السلطات السعودية، عبر الأمير فيصل بن فرحان، مفادها أن “الجزائر ستحافظ دائما على استقرار تونس، ولن تتردد أبدا في دعم سعيد ونظامه الذي أصبح يتماهى، بشكل كبير، مع نموذج النظام الاستبدادي الجزائري.”

الجزائر تؤكد ضرورة وجود قنوات تواصل مع المعارضة التونسية

وبخصوص المعلومات الخاصة بالعلاقات القائمة بين قادة “النهضة” والنظام الجزائري، أكد عبد المجيد تبون لمحاوره السعودي أن معارضي قيس سعيد لن يحصلوا على أي دعم صريح أو لوجستيكي، لكنه شدد على ضرورة أن تحافظ الجزائر على استمرار قنوات التواصل مع المعارضة التونسية قصد ضمان توازن معين لاستقرار جارتها الشرقية.

وأفادت المصادر أن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود غادر إلى بلاده بثقة كبيرة واقتناع راسخ بأن الجزائر لن “تطعن في الظهر” المصالح السعودية في تونس.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد هجوم زيلنسكي على روسيا في جدة السعودية.. رسالة قوية من بوتين إلى قادة العرب

حياتنا

هند القحطاني تتعمد فضح الملابس الداخلية لابنتها الصغرى وتشيد بعري صدر الكبرى! (شاهد)

تقارير

أموال ومخدرات وأشياء أخرى.. ماذا يعني حضور بشار الأسد القمة العربية؟

الهدهد

موسم الحج ينعش التطبيع السعودي الإسرائيلي.. الرياض توافق أخيرا على “هذا الطلب”

الهدهد

استقبله نائب أمير.. لحظة وصول بشار الأسد إلى جدة (فيديو)

الهدهد

ضُبطا متلبسين.. فيديو القبض على موظفين في محكمة جدة وفضيحة مصورة

الهدهد

رويترز: قطر تفقد نفوذها الدبلوماسي بينما تستعرض السعودية عضلاتها السياسية

الهدهد

سر غياب تبون عن القمة العربية وتوتر علاقته بولي العهد السعودي

تقارير

زيلينسكي وبشار في قمة جدة وغضب جزائري.. إلى ماذا يهدف ابن سلمان؟

حياتنا

مريم الدباغ تتباهى بممارسة حركة بذيئة علناً وتنشر الصورة بنفسها (شاهد)

الهدهد

دعوى قضائية تتهم محمد بن سلمان بارتكاب جرائم قمع عابرة للحدود.. ما تفاصيلها؟

الهدهد

تحركات لمنع السعودية من استضافة حدث دولي كبير والسبب “سجلها الأسود”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المسجد المائل في قطر .. أسرار تصميم هندسي فريد ومدهش (فيديو وصور)

مروة عبد المنعم تنهار باكية على الهواء مباشرة.. فضحت تامر حسني وكشف سرّ مقتل خادمتها

القبض على رجل وامرأة يمارسان الجنس داخل السيارة في شارع مزدحم.. ردة فعلهما صادمة! (شاهد)

بإطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف في أحدث ظهور بعد جدل “إدمانها للتّعري” (شاهد)

رجل أعمال مقرب من كيليجدار أوغلو يتعمد إهانة لغة القرآن “العربية” ويتسبب بموجة غضب (شاهد)

بعد هجوم زيلنسكي على روسيا في جدة السعودية.. رسالة قوية من بوتين إلى قادة العرب

هند القحطاني تتعمد فضح الملابس الداخلية لابنتها الصغرى وتشيد بعري صدر الكبرى! (شاهد)

احذر ارتداء اللون الأسود في هذه المناسبات..الأسباب ستصدمك

فاينانشال تايمز: بشار الأسد “مُجرم حرب” منحه العرب انتصاراً “فارغاً”

زفاف الأمير الحسين: أول فيديو بالصوت لـ رجوة آل سيف.. ماذا قالت وما المناسبة؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC