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ظاهرة غريبة تحدث للمرة الأولى في باحات المسجد الأقصى (فيديو)

آلاف المواطنين من أهالي القدس والداخل المحتل أدوا صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك

كتب خالد السعدي
المسجد الأقصى اليوم watanserb.com
صلاة الجمعة في المسجد الاقصى
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وطن – بثّ نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو، وثق لقطات وصفوها بأنها غريبة جدا وتحدث للمرة الأولى، وتُظهر اختفاء الحمام من المسجد الأقصى فجر اليوم ودخول الغربان بدلا منها.

وأظهرت لقطات مصورة، تم التقاطها من أكثر من زاوية من باحات المسجد الأقصى، غياب الحمام عن الباحة، كما لوحظ انتشار كثيف للغربان.

صلاة واعتكاف في المسجد الأقصى

وأدى آلاف المواطنين من أهالي القدس والداخل المحتل صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وأمّ مصليات المسجد الأقصى، وخاصة مصلى باب الرحمة، الذين شدوا الرحال إليه من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م ومن استطاع الوصول من أهالي الضفة الغربية.

وعقب صلاة الفجر، اعتكف المئات من المصلين في المسجد الأقصى، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.

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مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية

وتحت حماية شرطة الاحتلال، أدى مستوطنون صباح اليوم الجمعة رقصات وأغاني استفزازية بالقرب من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

مسيرة الأعلام في يوم عاصف

جاء ذلك بعد يوم عاصف بالتطورات، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، بالتزامن مع مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة.

وأفرغت شرطة الاحتلال المسجد القبلي من المصلين والمرابطين، كما انتشرت في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

كما انطلقت عصر الخميس، مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء في الكنيست.

وشارك في المسيرة آلاف المستوطنين، بحماية قوات معززة من قوات الاحتلال، فيما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة، لمنع وصول الفلسطينيين إلى المنطقة.

وشارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في المسيرة إضافة إلى وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش وكذلك عضو كنيست الاحتلال “بوعاز بيسموت” وآخرون.

وحولت قوات الاحتلال، منظقة باب العامود، إلى ثكنة عسكرية، وفي الوقت ذاته نشرت عددا كبيرا من القناصة فوق أسوار مدينة القدس المحتلة.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان مغرب هذا اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الخميس، على حراس المسجد الأقصى بالضرب واعتقلت أحدهم، وقد انتشرت بكثافة في المسجد الأقصى، واعتدت على حراسه واعتقلت أحدهم وهو محمد طيبة بعد الاعتداء عليه، وذلك بذريعة تأمين اقتحامات المستوطنين المشاركين في “مسيرة الأعلام الاستفزازية”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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