سخرية واسعة في سلطنة عُمان من تأثر “السيسي” في المسجد النبوي (شاهد)

- Advertisement -

طن- لقيت صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المورة، بعد أدائه العمرة في مكة المكرمة على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة سخرية واسعو من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان.

وكانت صفحة “إنستا عمان” الإخبارية الشهيرة على “انستغرام”، قد نشر صورة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي داخل المسجد النبوي، حيث بدا متأثرا بشدة.

وظهر الرئيس “السيسي” فيما يبدو واقفا أمام قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، في حين بدأ متأثرا جدا، وكأنه يشكو حاله وما آلت إليه الاوضاع في مصر بعهده.

View this post on Instagram A post shared by Insta News (@insta__oman)

سخرية واسعة من صورة السيسي في المسجد النبوي

الصورة تسببت بموجة سخرية عارمة من قبل رواد مواقع التواصل في السلطنة، ولقيت تفاعلا غير مسبوق على الصفحة، حيث تجاوز عدد التعليقات عليها أكثر من 1340 تعليقا، كانت في غالبيتها العظمى ساخرة منه وغير متعاطفة معه.

وفي هذا السياق، سخر العماني باسم الجبري من الصورة مستذكرا حديث السيسي حينما قال أن ثلجة منزله قضت 10 سنوات دون أن يكون فيه غير الماء، قائلا:” 10 سنوات ثلاجته فيها ماي بس .. لبر ما يشلخ كيف عاد تبغى تصدق بأنه متأثر بزياره المسجد النبوي “.

- Advertisement -

وقال مواطن عماني آخر ساخرا:” الرجل ده بيه من الايمان ما يكفي لتوحيد الامه على كلمة سواء”، مع إضافة “إيموجي” ساخر في نهاية التعليق.

وعبرت مواطنة عمانية عن سخريتها من صورة “السيسي” بالقول:” ذكرني بالناس الي يحطون ادعيه فالواتساب”، مع إضافة “إيموجي” ضاحك بنهاية التعليق.

وقال آخر غير مصدقا تأثره بالقول:” هذا للمعنى الحرفي لدموع التمساح الي م شافنها”.

وأكد الناشط “محمود” على أن تأثر “السيسي” مزيف بالقول:” يكذب خشمك انك متاثر”.

سلطان عمان هيثم بن طارق يزور مصر الأحد

وتأتي هذه السخرية الواسعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يوم واحد فقط من زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق إلى مصر التي من المقرر إجراؤها غدا، الأحد.

وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة خارجية لسلطان عمان، هيثم بن طارق، خارج الدول الخليجية منذ توليه الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن بيان الديوان السلطاني، فإن السلطان هيثم بن طارق سيزور مصر على رأس وفد كبير يضم كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار سلطنة عمان منذ توليه الحكم في عام 2014 مرتين، إحداها في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد في فبراير/شباط 2018، وأخرى في عهد السلطان الحال هيثم بن طارق في يونيو/حزيران 2022.