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زفاف الأمير الحسين: أول فيديو بالصوت لـ رجوة آل سيف.. ماذا قالت وما المناسبة؟ (شاهد)

الديوان الملكي الهاشمي أعلن أن حفل زفاف الامير الحسين على رجوة آل سيف سيتم في الأول من يونيو/حزيران المقبل

كتب سالم حنفي
زفاف الأمير الحسين: أول فيديو بالصوت لـ رجوة آل سيف.. ماذا قالت وما المناسبة؟ (شاهد) watanserb.com
زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف
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وطن- مع اقتراب موعد الزفاف المقرر إقامته في الأول من يونيو/حزيران المقبل، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو يظهر صوت رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ووثق الفيديو الذي أظهر صوت رجوة آل سيف زيارتها برفقة ولي عهد الأردن الأمير الحسين في يناير/ كانون الثاني الماضي، لمبادرة “عبق اللون” التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم من خلال التعرف على الألوان عبر حاسة الشم.

وبحسب الفيديو، ظهرت رجوة آل سيف وهي تتحدث إلى المكفوفين وتطلب من كل واحد منهم رسم صورة لبيتهما في المستقبل.

وفي مشهد آخر، عبرت رجوة آل سيف عن إعجابها برسومات المكفوفين، قائلة: “أخاف استحي منكم لأنكم كلكم شاطرين”.

زفاف الأمير الحسين

ومن المقرر أن يعقد الزفاف الملكي لـ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على السعودية رجوة ال سيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجرياً، الموافق للأول من يونيو/ حزيران المقبل.

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ونشر الديوان الملكي الأردني مؤخرا الإصدار الرسمي لبطاقة الزفاف التي جاءت بتصميم دقيق وأنيق على بساطتها.
وتميزت البطاقة باللون الأبيض والذهبي، وتحتوي على نص الدعوة باللغة العربية، وتاريخ ومكان الزفاف.
وقد تم إرسال البطاقات إلى المدعوين من الأقارب والأصدقاء والشخصيات المهمة في المملكة وخارجها.

إطلاق شعار حفل عقد قران الأمير الحسين

كما كشف الديوان الملكي الأردني أيضا عن الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على خطيبته السعودية رجوة ال سيف.
وبحسب الفديو الذي نشره الديوان الملكي على حسابه الرسمي على “تويتر”، تكون الشعار من كلمة “نفرح” بخط الثلث العربي، والتي تحمل دلالات عديدة على جوهر المناسبة وأسماء العروسين. فحرف “الحاء” يمثّل اسم الأمير الحسين، وحرف “الراء” يمثّل اسم الآنسة رجوة، وكلاهما متصلاً بخط مستقيم يرمز إلى التواصل والانسجام بينهما.

كما يحتوي الشعار على شعار التاج الملكي الهاشمي، وتاريخ عقد القران.

وأطلق الديوان الملكي هاشتاغ “نفرح بالحسين” لدعوة الشعب الأردني والعربي والعالمي للمشاركة في هذه المناسبة.

عائلات ملكية أجنبية أكدت حضورها حفل زفاف الأمير الحسين

يشار إلى أن أول أفراد العائلات الملكية الأجنبية الذين أكدوا وجودهم في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة هما الأميرتان اليابانيتان هيساكو وتسوغوكو، كما سيحضر فريدريك وماري، ممثلين عن التاج الدنماركي، والأمير هاكون من النرويج، والأمراء فيكتوريا ودانيال من السويد.

كما أعلن البيت الملكي الهولندي، أن الأميرة أماليا سترافق أخيرًا والديها، الملكة ماكسيما والملك ويليم ألكسندر، في “الاحتفالات المحيطة بالزفاف”.

ومن المقرر أيضاً أن يصل ملك ماليزيا عبد الله أحمد شاه سلطان وزوجته الملكة عزيزة أيضًا.

ملابس ضيوف حفل زفاف الأمير الحسين

وبحسب مدونة “رويال واتشر”، فإن الملكة عزيزة زوجة الملك الماليزي عبد الله أحمد شاه سلطان هي من أعطى فكرة مهمة عن “قواعد اللباس” التي يمكن أن نتوقّعها في هذه المناسبة الهامة.

وأكدت الملكة الماليزية أنّ ملابس الضيوف ستكون “رسمية إلى حدٍّ ما، مع فساتين طويلة ولكن بدون التيجان”، في حين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت العروس نفسها سترتدي تاجًا في يوم زفافها أم لا.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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