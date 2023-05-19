زفاف الأمير الحسين: أول فيديو بالصوت لـ رجوة آل سيف.. ماذا قالت وما المناسبة؟ (شاهد)

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وطن- مع اقتراب موعد الزفاف المقرر إقامته في الأول من يونيو/حزيران المقبل، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو يظهر صوت رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ووثق الفيديو الذي أظهر صوت رجوة آل سيف زيارتها برفقة ولي عهد الأردن الأمير الحسين في يناير/ كانون الثاني الماضي، لمبادرة “عبق اللون” التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم من خلال التعرف على الألوان عبر حاسة الشم.

وبحسب الفيديو، ظهرت رجوة آل سيف وهي تتحدث إلى المكفوفين وتطلب من كل واحد منهم رسم صورة لبيتهما في المستقبل.

وفي مشهد آخر، عبرت رجوة آل سيف عن إعجابها برسومات المكفوفين، قائلة: “أخاف استحي منكم لأنكم كلكم شاطرين”.

اول حديث للاميرة رجوى ال سيف pic.twitter.com/UVuO51PWv3 — لحظات – MOMENTS (@mennts) May 19, 2023

زفاف الأمير الحسين

ومن المقرر أن يعقد الزفاف الملكي لـ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على السعودية رجوة ال سيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجرياً، الموافق للأول من يونيو/ حزيران المقبل.

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ونشر الديوان الملكي الأردني مؤخرا الإصدار الرسمي لبطاقة الزفاف التي جاءت بتصميم دقيق وأنيق على بساطتها.

وتميزت البطاقة باللون الأبيض والذهبي، وتحتوي على نص الدعوة باللغة العربية، وتاريخ ومكان الزفاف.

وقد تم إرسال البطاقات إلى المدعوين من الأقارب والأصدقاء والشخصيات المهمة في المملكة وخارجها.

تصميم بطاقة الدعوة لزفاف #ولي_العهد #الأمير_الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة خالد السيف…

من المنتظر مشاركة العديد من زعماء وقادة دول وكبار الشخصيات المحلية والعالمية في حفل الزفاف الذي سيقام في الأول من شهر حزيران المقبل#زفاف_الحسين #زفاف_ولي_العهد #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/Pil0TXZRc6 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 14, 2023

إطلاق شعار حفل عقد قران الأمير الحسين

كما كشف الديوان الملكي الأردني أيضا عن الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على خطيبته السعودية رجوة ال سيف.

وبحسب الفديو الذي نشره الديوان الملكي على حسابه الرسمي على “تويتر”، تكون الشعار من كلمة “نفرح” بخط الثلث العربي، والتي تحمل دلالات عديدة على جوهر المناسبة وأسماء العروسين. فحرف “الحاء” يمثّل اسم الأمير الحسين، وحرف “الراء” يمثّل اسم الآنسة رجوة، وكلاهما متصلاً بخط مستقيم يرمز إلى التواصل والانسجام بينهما.

كما يحتوي الشعار على شعار التاج الملكي الهاشمي، وتاريخ عقد القران.

وأطلق الديوان الملكي هاشتاغ “نفرح بالحسين” لدعوة الشعب الأردني والعربي والعالمي للمشاركة في هذه المناسبة.

يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف#نفرح_بالحسين رابط التحميل بجودة عالية:https://t.co/mbmmcpzrxa pic.twitter.com/BVVxeGKEzP — RHC (@RHCJO) May 14, 2023

عائلات ملكية أجنبية أكدت حضورها حفل زفاف الأمير الحسين

يشار إلى أن أول أفراد العائلات الملكية الأجنبية الذين أكدوا وجودهم في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة هما الأميرتان اليابانيتان هيساكو وتسوغوكو، كما سيحضر فريدريك وماري، ممثلين عن التاج الدنماركي، والأمير هاكون من النرويج، والأمراء فيكتوريا ودانيال من السويد.

كما أعلن البيت الملكي الهولندي، أن الأميرة أماليا سترافق أخيرًا والديها، الملكة ماكسيما والملك ويليم ألكسندر، في “الاحتفالات المحيطة بالزفاف”.

ومن المقرر أيضاً أن يصل ملك ماليزيا عبد الله أحمد شاه سلطان وزوجته الملكة عزيزة أيضًا.

ملابس ضيوف حفل زفاف الأمير الحسين

وبحسب مدونة “رويال واتشر”، فإن الملكة عزيزة زوجة الملك الماليزي عبد الله أحمد شاه سلطان هي من أعطى فكرة مهمة عن “قواعد اللباس” التي يمكن أن نتوقّعها في هذه المناسبة الهامة.

وأكدت الملكة الماليزية أنّ ملابس الضيوف ستكون “رسمية إلى حدٍّ ما، مع فساتين طويلة ولكن بدون التيجان”، في حين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت العروس نفسها سترتدي تاجًا في يوم زفافها أم لا.