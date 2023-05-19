رغم مرور 12 عامََا على زواجه من كيت..لماذا لا يرتدي الأمير ويليام خاتم زواجه؟

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وطن- احتفل مؤخرا الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون بمرور 12 عامًا على زواجهما بمشاركة صورة على حساب وسائل التواصل الاجتماعي الرسمي لهما بتعليق بسيط يقول “12 عاما”.

تزوج الثنائي في 29 إبريل عام 2011 وفي ذلك اليوم الأسطوري، كانت الأميرة كيت ميدلتون ترتدي في إصبعها خاتمًا جميلًا مصنوعًا من الذهب الويلزي يخص الأميرة ديانا (الذي قدّمه لها زوجها الأمير تشارلز)، وعلى الجانب الآخر لم يرتدِ الأمير وليام أي خاتم في إصبعه، وفقا لما أورده موقع “nzherald” الإخباري.

لماذا لا يرتدي الأمير ويليام خاتم زواجه؟

بعدما تزوجا في 2011، باشر كل من ويليام وكيت مهامهما الملكية وظهرا في العديد من المناسبات والفعاليات.

وعندما أصبحت حياتهما محط أنظار وبحث وسائل الإعلام، استغرب العديد من الأشخاص من عدم ارتداء الأمير وليام لخاتم الزواج.

في هذا السياق، كشف مساعد ملكي لصحيفة ديلي الميل البريطانية، إن قرار الأمير لعدم ارتداء خاتم الزواج يعود إلى تفضيله الشخصي.

قائلا:”كانت هذه مسألة ناقشها الزوجان. ولكن الأمير ويليام لا يفضل المجوهرات. وقرر بالتالي أنه لا يريد ارتداء خاتمه.”

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ماذا عن بقية رجال الأسرة الملكية؟

الأمير ويليام ليس أول فرد من العائلة المالكة يختار التخلي عن عادة ارتداء خاتم الزواج.

في الواقع لم يرتدي جده، الأمير فيليب، خاتمه على الرغم من زواجه من الملكة إليزابيث لمدة 73 عامًا.

كما أن عمه، الأمير أندرو، الذي انفصل عن سارة فيرجسون دوقة يورك، لم يرتدي خاتمه أبدًا خلال فترة زواجه.

من ناحية أخرى، يرتدي دائما الأمير هاري، شقيق ويليام، خاتم الزواج الذي وضعته ميغان ماركل على إصبعه عام 2018 في حفل الزفاف.

في الواقع، صُنع الخاتمان في ورشة Cleave ويتميز خاتم خطوبة ماركل بماسة من بوتسوانا محاطة بماستين من مجموعة الأميرة ديانا.

