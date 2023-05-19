الجمعة, مايو 19, 2023
الرئيسيةحياتنارغم مرور 12 عامََا على زواجه من كيت..لماذا لا يرتدي الأمير ويليام...
حياتنا

رغم مرور 12 عامََا على زواجه من كيت..لماذا لا يرتدي الأمير ويليام خاتم زواجه؟

لا يفضل الأمير ويليام المجوهرات وبالتالي قرر عدم ارتداء خاتم زواجه

كتب ايمان الباجي
رغم مرور 12 عامََا على زواجه من كيت..لماذا لا يرتدي الأمير ويليام خاتم زواجه؟ watanserb.com
عندما أصبحت حياتهما محط أنظار وبحث وسائل الإعلام، استغرب العديد من الأشخاص من عدم ارتداء الأمير وليام لخاتم الزواج
- Advertisement -

وطن- احتفل مؤخرا الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون بمرور 12 عامًا على زواجهما بمشاركة صورة على حساب وسائل التواصل الاجتماعي الرسمي لهما بتعليق بسيط يقول “12 عاما”. 

تزوج الثنائي في 29 إبريل عام 2011 وفي ذلك اليوم الأسطوري، كانت الأميرة كيت ميدلتون ترتدي في إصبعها خاتمًا جميلًا مصنوعًا من الذهب الويلزي يخص الأميرة ديانا (الذي قدّمه لها زوجها الأمير تشارلز)، وعلى الجانب الآخر لم يرتدِ الأمير وليام أي خاتم في إصبعه، وفقا لما أورده موقع “nzherald” الإخباري.

لماذا لا يرتدي الأمير ويليام خاتم زواجه؟

بعدما تزوجا في 2011، باشر كل من ويليام وكيت مهامهما الملكية وظهرا في العديد من المناسبات والفعاليات.

خاتم خطوبة الأميرة ديانا ترتديه زوجة ابنها كيت ميدلتون دائما

وعندما أصبحت حياتهما محط أنظار وبحث وسائل الإعلام، استغرب العديد من الأشخاص من عدم ارتداء الأمير وليام لخاتم الزواج.

في هذا السياق، كشف مساعد ملكي لصحيفة ديلي الميل البريطانية، إن قرار الأمير لعدم ارتداء خاتم الزواج يعود إلى تفضيله الشخصي.

قائلا:”كانت هذه مسألة ناقشها الزوجان. ولكن الأمير ويليام لا يفضل المجوهرات. وقرر بالتالي أنه لا يريد ارتداء خاتمه.”

- Advertisement -

ماذا عن بقية رجال الأسرة الملكية؟

الأمير ويليام ليس أول فرد من العائلة المالكة يختار التخلي عن عادة ارتداء خاتم الزواج.

في الواقع لم يرتدي جده، الأمير فيليب، خاتمه على الرغم من زواجه من الملكة إليزابيث لمدة 73 عامًا.

كما أن عمه، الأمير أندرو، الذي انفصل عن سارة فيرجسون دوقة يورك، لم يرتدي خاتمه أبدًا خلال فترة زواجه.

من ناحية أخرى، يرتدي دائما الأمير هاري، شقيق ويليام، خاتم الزواج الذي وضعته ميغان ماركل على إصبعه عام 2018 في حفل الزفاف.

يرتدي الأمير هاري خاتم زواجه منذ زفافه عام 2018 من ميغان ماركل

في الواقع، صُنع الخاتمان في ورشة Cleave ويتميز خاتم خطوبة ماركل بماسة من بوتسوانا محاطة بماستين من مجموعة الأميرة ديانا.

المصدرموقع "nzherald" الإخباري، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

يعد سر تألقها ونحافتها..ما هو مشروب كيت ميدلتون الذي لا تستغنى عنه في الصباح؟

حياتنا

صحيفة تكشف شرط كيت ميدلتون لحضور عشيقة زوجها روز هانبري حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

الهدهد

وثائقي خطير: الملكة إليزابيث أرادت إرسال حفيديها ويليام وهاري للحرب في أفغانستان

حياتنا

كيت ميدلتون بالحجاب وموقف محرج لها بعد رفض مدير المركز الإسلامي مصافحتها! (شاهد)

حياتنا

لماذا يرتدي الأمير ويليام دائماً ساعتين على معصمه؟.. سبب غريب ولافت! (شاهد)

حياتنا

كيت ميدلتون تصفع الأمير ويليام على مؤخرته في حفل “بافتا” بعد أن همس في أذنها (شاهد)

حياتنا

الأمير وليام خان كيت ميدلتون وقضى عيد الحب مع عشيقته.. من التي سحرته؟!

الهدهد

الإعلام البريطاني يستشهد بالملكة رانيا بعد فضيحة مذكرات الأمير “هاري”.. ما القصة؟!

حياتنا

سعرها يفوق الخيال..تعرف معنا على أشهر التيجان الملكية البريطانية (صور)

حياتنا

فيديو صادم يكشف حياة كيت ميدلتون قبل ارتباطها بالأمير وليام.. لم يستطع حمايتها!

تقارير

تشارلز الثالث مثلي الجنس.. فضيحة MI5 تتحول للبرلمان وضغوط ليتنازل عن العرش

حياتنا

هذا ما تأكله كيت ميدلتون لتحافظ على رشاقتها وجمالها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ظاهرة غريبة تحدث للمرة الأولى في باحات المسجد الأقصى (فيديو)

تحرك تشريعي أمريكي يستهدف الاستيطان الإسرائيلي.. ما صلاحياته؟

“أغلقوا منازلكم بإحكام”.. رسالة صوتية تثير هلع المصريين وتوضيح حكومي رسمي

نادين الراسي بإطلالة شفافة ومثيرة والجمهور غاضب: “احترمي أخوكي الميت” (صور)

لرحلة مريحة هذا الصيف..إليك 8 نصائح قبل أن تسافر مع أطفالك

الأسطورة نادال يكشف موعد اعتزاله كرة التنس (صور)

تشكيلة المنتخب المغربي ضد السنغال والتوقيت في نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2023

مجدداً .. ناشطة شبه عارية تقتحم مهرجان كان والسبب على بطنها! (صور)

أموال ومخدرات وأشياء أخرى.. ماذا يعني حضور بشار الأسد القمة العربية؟

أفضل الطرق للتخلص من العفن على النوافذ!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC