تحرك تشريعي أمريكي يستهدف الاستيطان الإسرائيلي.. ما صلاحياته؟

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وطن – قدم عضو في مجلس ولاية نيويورك، تشريعا لمنع الجمعيات الخيرية من إرسال ملايين الدولارات إلى إسرائيل لدعم النشاط الاستيطاني، حيث تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتم تقديم التشريع لإنهاء تمويل نيويورك لقانون عنف المستوطنين الإسرائيليين، من قبل عضو مجلس الولاية زهران ممداني ، المسلم الثالث في مجلس ولاية نيويورك.

وبحسب تقرير لوقع “ميدل إيست آي“، فإنّ التشريع للمدعي العام للدولة يمنح سلطة مقاضاة وحل المنظمات غير الهادفة للربح التي يتبين أنها تستخدم تبرعاتها المخصومة من الضرائب لدعم المنظمات التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

كما ستمنح الفلسطينيين المتضررين من منظمات المستوطنين التي تمولها جمعيات خيرية مقرها نيويورك الحق في المطالبة بتعويضات في المحاكم الأمريكية.

تبرعات سنوية ضخمة

وترسل المؤسسات الخيرية المسجلة في ولاية نيويورك حاليًا أكثر من 60 مليون دولار سنويًا، في شكل تبرعات معفاة من الضرائب لمساعدة المستوطنات الإسرائيلية والتحريض عليها.

وقال عضو مجلس الولاية زهران ممداني: “يتم هذا على سنتنا المعدنية مثل سكان نيويورك.. يضع هذا التشريع حداً لذلك ويوضح أن دعم العنف والأنشطة المحظورة بموجب اتفاقية جنيف ليس ، ولا ينبغي اعتباره، تبرعاً خيرياً. لقد حان الوقت لمواكبة نيويورك للقانون الدولي”.

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وأضاف أنه في حين أن هذه القضية مهمة بالنسبة له كمسلم ، حيث أن إيمانه يوجه كفاحه من أجل ضمان العدالة لجميع الناس ، فإن هذا ليس مشروع قانون بدافع الدين.

وأضاف أنه مشروع قانون بدافع الرغبة في أن تكف ولاية نيويورك عن دعم انتهاكات حقوق الإنسان من خلال منح صفة خيرية لمنظمات مثل هذه.

وتابع: “في كثير من الأحيان، نرى استثناءً عندما يتعلق الأمر بفلسطين – سواء كان ذلك في سياساتنا أو في تطبيقها، وهذا يوضح أن إيماننا بحقوق الإنسان هو إيمان عالمي دون استثناء”.

ويعتبر الصندوق المركزي لإسرائيل، وهو منظمة مسجلة في نيويورك، أحد أهم مصادر الدعم غير الحكومي، حيث يرسل الملايين سنويًا إلى إسرائيل.

وفي عام 2019 ، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية “انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي”.

وفي فبراير ، منحت إسرائيل تصريحًا بأثر رجعي لتسع بؤر استيطانية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة.

ثم أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانًا رسميًا، يدين خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارًا نادرًا بدعم الاقتراح.

المشرعون يدينون مشروع القانون

وتلقى التشريع بالفعل بعض ردود الفعل العنيفة، وقال ممداني إن مكتبه قد تلقى مكالمة تفيد بأن جميع المسلمين يجب أن يموتوا وأن جميع الداعمين لهم يجب أن يُقتلوا أيضًا، وعلق: “هذا هو الواقع عندما تجرؤ على الحديث عن فلسطين والفلسطينيين”.

بالإضافة إلى ذلك ، وقع 66 نائبا على خطاب مفتوح يدين التشريع، قائلين إنه “يهاجم” المنظمات اليهودية.

وذكر النواب: “مشروع القانون هذا مؤامرة لشيطنة الجمعيات الخيرية اليهودية التي لها صلات بإسرائيل. كما تم تقديمه لاستعداء سكان نيويورك الموالين لإسرائيل ولزرع المزيد من الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي”.

وأوضح ممداني أن هذا ليس مخادعًا فحسب ، بل إنه يكشف أيضًا عن مدى “ضعف الاهتمام بالقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين”.

من جانبها، قالت عابر قواص، وهي منظمة من اللجنة التوجيهية للحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية (USCPR) ، والتي تشارك في حملة التشريع ، أن رد الفعل العنيف لم يكن مفاجئًا على الإطلاق – ولا تتوقع أن يكون هناك الكثير من الدعم لمشروع القانون من المشرعين ولاية نيويورك.

وأضافت: “هذه هي نفس النوع من النقاط الخطابية التي كثيرا ما تستخدم ضد الحركة الفلسطينية. لكن إذا قرأت فاتورتنا فعلاً ، فقد تم إعدادها عن قصد للغاية “.

وأوضحت أن مشروع القانون ينص على وجه التحديد على أنه “يمنع الشركات غير الهادفة للربح من الانخراط في دعم غير مصرح به للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي”.

وأوضحت أن “الأمر لا علاقة له بحق دولة إسرائيل في الوجود”. “بالطبع ، هم يخرجون مشروع القانون عن سياقه.”