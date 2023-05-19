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بإطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف في أحدث ظهور بعد جدل “إدمانها للتّعري” (شاهد)

رانيا يوسف أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بإطلالاتها الجريئة والمثيرة وتصريحاتها العفوية والمستفزة

كتب فهمي الورغمي
بإطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف في أحدث ظهور بعد جدل
رانيا يوسف
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وطن- في أحدث جلسة تصوير لها، تألقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بإطلالة جريئة ومثيرة أبرزت جمالها وأنوثتها، بعد أيام من تصريحاتها التي أثارت جدلا واسعاً في المنطقة العربية، والتي تطرقت خلالها لأسباب انجذابها إلى الملابس غير المحتشمة وعن موقفها من الحب دون زواج.

إطلالة جرئية لرانيا يوسف في أحدث ظهور لها

أطلت الممثلة المصرية رانيا يوسف في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، في جلسة تصوير مميزة بطلّة لافتة، ارتدت فيها فستاناً مشقوقاً لأعلى الفخذ، متزينة بماكياج قوي.

وأسدلت رانيا يوسف شعرها على كتفها الأيمن بتسريحة بسبطة، وهو نفس المظهر المثير والجريئ الذي أثار إعجاب الكثيرين من متابعيها.

 

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رانيا يوسف، فنانة مصرية مشهورة بصراحتها وعفويتها، وهو ما وضعها في قلب دوامة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل بعد تصريحات لها أكدت خلالها أن تُفضل الحب دون زواج، وأن بتانها هن السبب في إرتدائها الفساتين القصيرة.

وكانت رانيا يوسف قد حضرت في برنامج “The blind date show” من إعداد قناة “يبنج سيركل” على يوتيوب،الثلاثاء، وفيه أعطت رأيها في الزواج والحب، وقالت إنها تفضل الحب بدون زواج، وإنها لن تتزوج مرة أخرى.

 

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كما أعربت عن رضاها عن مظهرها وإطلالاتها الفاضحة التي أكدت أنها تقوم بارتدائها حسب اختيارات بناتها.

رانيا يوسف تكشف سرّ إطلالاتها الفاضحة

في نفس البرنامج، أوضحت رانيا يوسف أن علاقتها مع بناتها قوية إلى درجة كبيرة، حتى إنها أكدت إنهن من “يشجعنها على ارتداء الملابس القصيرة”.

وقالت: “بناتي يحبون اللبس القصير وهم من يشجعوني على ارتدائه.. إلا أنني أفضل خلال ذهابي لأي مناسبة أن أرتدي ما يناسبني فقط بغض النظر عن شكله أو مظهره”.

 

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وأضافت رانيا يوسف: “بناتي يقمن باختيار ملابسي أثناء خروجي من المنزل وأثق جدًا في رأيهم”.
نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الأضواء

تجدر الإشارة أن الفنانة المصرية رانيا، كانت قد ظهرت مع أحد بناتها، “نانسي”، في أسبوع الموضة بمصر الذي احتضنته القاهرة في الفنرة مابين 12-15 مايو/أيار الجاري، الذي شاركتا فيه.

وارتدت رانيا يوسف فستاناً أسوداً قصيراً كشف عن مفاتنها بطريقة مثيرة للجدل. ونسقت معه حذاءً عالي الكعب وحقيبة يد صغيرة.

أما ابنتها نانسي، فظهرت بفستان قصير باللون العاجي مكشوف على مستوى الصدر، بتصميم مستحوى من التراث الفرعوني المصري.

وتتصدر رانيا يوسف قوائم الأكثر بحثا عبر محرك البحث غوغل،بسبب صراحتها الشديدة وعفويتها المثيرة للجدل، و هو مايجعلها دائما شخصية جدلية، سواء من ناحية تصريحاتها أو إطلالاتها.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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