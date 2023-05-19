الجمعة, مايو 19, 2023
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رياضة

اللاعب يسب مدربه.. فيديو يعرض لأول مرة لاشتباك دي بروين وجوارديولا

الواقعة حدثت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد الإسباني

كتب خالد السعدي
اشتباك دي بروين وجوارديولا watanserb.com
دي بروين وجوارديولا
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وطن – أظهر مقطع فيديو تم تداوله على صعيد واسع، لحظة الاشتباك اللفظي بين البلجيكي كيفين دي بروين ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، في المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهر مقطع الفيديو يعرض للمرة الأولى، دي بروين أثناء مرواغته لاعبي ريال مدريد فسُمع صوت جوارديولا وهو يصرخ له “مرر الكرة” بينما كان اللاعب البلجيكي تحت ضغط إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، فيما لم يتمالك دي بروين نفسه وترك الكرة وانفعل على جوارديولا “اخرس، اخـ.ـرس والزم مكانك”.

وقرر جوارديولا على إثر هذه الواقعة، استبدال دي بروين الذي شوهد وهو غاضب بشدة جراء استبداله في المباراة، وفيما ظهر “بيب” وهو يحتضن دي بروين إلا أنّ الأخير تعامل معه ببرود.

جوارديولا ينتقد أخطاء دي بروين

وبعد المباراة، قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن لاعبه كيفن دي بروين ارتكب عدة أخطاء في مباراة الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات لقناة “موفيستار” التليفزيونية الإسبانية بعد المباراة: “في بداية الشوط الثاني خسر إلكاي جوندوجان الكرة أكثر من مرة بسبب أخطاء دي بروين”.

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وأضاف: “قام كيفن بـ3 تمريرات غير ضرورية وتسبب ذلك في اندفاعنا أكثر من اللازم، هذه الأخطاء كلفتنا الكثير، على الرغم من أننا قدمنا ​​مباراة استثنائية بشكل عام”.

ودي بروين البالغ 31 عاما، هو أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة مانشستر سيتي، وشارك في 45 مباراة مع الفريق هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 29 هدفا.

تأهل مانشستر سيتي

وتأهل فريق مانشستر سيتي إلي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وللمرة الثانية في تاريخه، بعدما سحق ضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة، في حين انتهت مباراة الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحلم بيب جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي لأول لقب من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أمام إنتر ميلان في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 10 يونيو المقبل، على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في إسطنبول.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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