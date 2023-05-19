الكشف عن نكات جنسية بذيئة أرسلتها الأميرة ديانا لملك اليونان الراحل قسطنطين الثاني (شاهد)

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وطن- يبدو أن الأميرة الراحلة ديانا كان لها جانب مؤذ بعد أن تم الكشف عن بعض الرسائل التي كتبتها الأميرة ديانا إلى قسطنطين الثاني ، ملك اليونان السابق، وعُرضت مؤخرًا للبيع في مزاد دومينيك وينتر للمزادات .

وكانت الملاحظات السرية مليئة بالنكات الجنسية والخداع ، كتبها الأميرة الراحلة للملك الراحل الذي توفي في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 82 عامًا.

وتم بيع البطاقتين في 17 مايو مقابل 7000 دولار، حيث تضمنت البطاقات البذيئة، وهي جزء من سلسلة بطاقات GirlsTalk من عام 1987 ، رسومًا كاريكاتورية مضحكة للبالغين مع خطوط مثقبة.

وتُظهر الصورة الموجودة على واجهة البطاقة الأولى رجلًا أشقرًا عارياً مصورًا برسوم توضيحية تغطي مناطقه الخاصة – على غرار الرجل الأول في الكتاب المقدس ، آدم.

وأظهرت في الرسالة الأخرى امرأة ترتدي حمالة صدر وملابس داخلية فقط ، بينما بدت مصدومة. يظهر الجزء العلوي من رأس الرجل وهو يخفي عضوها التناسلي.

ونص التعليق على البطاقة: “ما هو تعريف الرجل المثالي؟ قزم ذو لسان طويل يمكنه التنفس من خلال أذنيه”.

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الرسائل مقرونة بتوقيع الأميرة ديانا

وتم وسم كلتا المذكرتين في الخطابات بتوقيع الأميرة ديانا وكان لكل منهما رسالة خاصة مكتوبة إلى الملك.

وكتبت الأميرة ديانا على إحدى البطاقات: “أعز تينو ، أعز حب كالعادة ، من ديانا”.

وجاء في المذكرة الثانية: “عزيزي تينو ، الكثير من الحب من ديانا. لم أتمكن من تحديد البطاقة التي سأرسلها واعتقدت بعد ذلك أنك ستستمتع بكليهما”.

سبب إرسال الرسائل مجهول

وبحسب موقع “نيويورك بوست” الأمريكي، لا يزال الغرض من إرسال ديانا لهذه الرسائل غير واضح ، حيث لم يتم ربطها بمناسبة معينة مثل عيد ميلاد أو عطلة، في حين تتكهن دار المزادات بأن ديانا ربما تكون قد صادفت هذه البطاقات وفكرت في تينو لأنه ربما مستوحاة من محادثة أجروها خلال تجمع اجتماعي.

من هو قسطنطين الثاني؟

حكم قسطنطين الثاني ، المعروف أيضًا باسم تينو ، ملكًا لليونان من عام 1964 إلى عام 1973 حتى تم إلغاء النظام الملكي، حيث كان لديه صلات عائلية بالعائلة المالكة البريطانية ، حيث كان أول ابن عم تمت إزالته للأمير فيليب ، زوج الملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

خدم قسطنطين الأب الروحي لابن ديانا الأكبر ، الأمير وليام ، وبعد ذلك أصبح فيليب وديانا عرابين للأمير فيليبوس من اليونان والدنمارك ، الابن الأصغر لتينو وآن ماري من الدنمارك .

وتوفيت الأميرة ديانا ، التي كانت متزوجة من الأمير تشارلز من عام 1981 إلى عام 1996 ، بشكل مأساوي في حادث سيارة عام 1997 ، بعد فترة وجيزة من انفصالهما، حيث أنه على الرغم من تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا ، لا تزال ذكرى ديانا عزيزة لدى الكثيرين.