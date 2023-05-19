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القبض على رجل وامرأة يمارسان الجنس داخل السيارة في شارع مزدحم.. ردة فعلهما صادمة! (شاهد)

تم تحديد هوية الرجل من خلال لوحة السيارة، كما تم تحديد هوية المرأة من خلال الوشم الذي ظهر على ظهرها

كتب أنس السالم
القبض على رجل وامرأة يمارسان الجنس داخل السيارة في شارع مزدحم.. ردة فعلهما صادمة! (شاهد) watanserb.com
القبض على رجل وامرأة يمارسان الجنس داخل السيارة
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وطن- أدخل تصرف زوجين عاشقين السائقين في صدمة كبيرة بعد رصدهما وهما يمارسان الجنس داخل سيارتهما في شارع مزدحم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية فقد اندهش السائقون من رؤية شخصين في سيارة هوندا سيفيك وهما يمارسان الجنس في وقت مبكر من الصباح ، حيث تم رصد الزوجان في الساعة 7.40 صباحًا من قبل مستخدمي الطريق.

وقام السائقين برصد الزوجين في ساعة الذروة ، وقد صُدموا لرؤية الزوجين يهزون سيارتهم بعنف من جانب إلى آخر ، على ما يبدو غافلين عن من حولهم.

القبض على الزوجين بعد تقديم عدة بلاغات بحقهما

ووفقا لما ورد، تم القبض على الزوج الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، وتم تقديم بلاغات منذ ذلك الحين ضد الثنائي، وهما رجل يبلغ من العمر 46 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 36 عامًا، بتهمة ممارسة الجنس في الطريق في تشاكارا كاتشويرا، ماتو جروسو دو سول ، البرازيل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الزوج وهو يضع شريكته فوقه على الكرسي الامامي في مقدمة السيارة.

وعلى الرغم من مرور السائقون والسيارات الأخرى بجوارهما، لم يبديا الزوجين أي اهتمام بالعالم من حولها، وتجاهلا تماما كل ما كان يحدث.

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الشرطة تحدد هوية الزوجين

وحددت الشرطة منذ ذلك الحين هوية الزوج الذي ظهر في الفيديو المتداول من خلال لوحة أرقام السيارة، كما تم تحديد هوية المرأة من خلال الوشم على ظهر على ظهرها.

وتم رصد الوشم على ظهر المرأة بعد أن رفع السائق قميصها خلال ممارتهما الجنس، ليكشف عن بعض الحبر على ظهر ظهرها واحتوى جزءا من عبارة “لرؤية النجوم”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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