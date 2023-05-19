السعودية.. افتتاح أول صالون نسائي يعمل به رجال فقط يثير غضب السعوديين! (شاهد)

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وطن- في ظل موجة الانفتاح المزعومة التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بلد محافظ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بموجة غضب بعد الإعلان عن افتتاح أو صالون نسائي بالرياض يعمل به رجال فقط.

وانتشر مقطع فيديو على “تويتر” يكشف ويروج لافتتاح الصالون بالعاصمة السعودية، الرياض، ظهرت فيه المسؤولة عنه تتحدث بأنهلديهم عدة فروع على مستوى العالم مثل: المغرب وفرنسا والإمارات، معلنة أن هذا أول فرع لهم في السعودية.

وأكدت المسؤولة عن الصالون بأن هذا اول صالون نسائي يعمل فيه أخصائيين “شباب” فقط.

وأوضحت بان الصالون متخصص في كل ما يخص الشعر، من قص ومعالجات وتوصيلات “إكستنشن”، بالإضافة تقديم خدمة المانيكير والباديكير.

اللي صاير مهزلة وفضيحة بعد شهر افتتاح صالون نسائي اللي ماسكينه شباب !!! 😨😨 pic.twitter.com/twCwsfvXSb — رضوان. (@raax_11) May 18, 2023

غضب يجتاح “تويتر” احتجاجا واستنكارا

الإعلان عن افتتاح مثل هذا الصالون أثار غضب واستياء الكثير من المغردين الذي استنكروا وصول المملكة لهذا الحال، في حين طالب البعض منهم بضرورة إغلاقه.

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وفي هذا السياق، قال الشاعر السعودي، فهد العوهلي تعليقا على ما أثير:” ان صدق هذا الكلام فنطالب باغلاقه قبل افتتاحه وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

ان صدق هذا الكلام فنطالب باغلاقه قبل افتتاحه وحسبنا الله ونعم الوكيل — فَهد العوهلي | شَاعر🇸🇦. (@fahad_alohali1) May 19, 2023

من جانبه، علق علي اليامي مستنكرا م وصل به الحال في بلاده قائلا:”الدنيا مخربطه.. شفت وحده هنا تنزل صور عشوائيات وهي مع واحد وكلام حب ، فتوقعت احبه او متزوجين .. دعيت لهم بالتوفيق والذريه الصالحه. صدمني ردها انه صديقها بس وهم حتى السفر يسافرون سوا .. صدمه والله”.

الدنيا مخربطه 😴 .. شفت وحده هنا تنزل صور عشوائيات وهي مع واحد وكلام حب ، فتوقعت احبه او متزوجين .. دعيت لهم بالتوفيق والذريه الصالحه. صدمني ردها انه صديقها بس وهم حتى السفر يسافرون سوا 😃💔 .. صدمه والله — علي اليآمي ♪ (@The__Rare) May 19, 2023

وعبرت المغردة ريم السعيد عن غضبها بالقول:” لا كذا أووووڤر مرررة .. ليش كذا ؟؟!! .. معقولة أخذوا تصاريح عادي؟؟؟؟!!!!”.

لا كذا أووووڤر مرررة .. ليش كذا ؟؟!! .. معقولة أخذوا تصاريح عادي؟؟؟؟!!!! — reem alsaeed💕 (@rymlsyd22) May 19, 2023

أما المغرد “مجيد” فقال مكتفيا:” لا تعليق غير اكثر اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا”.

لا تعليق غير اكثر

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا

من لا يخافك و لا يرحمنا — M a j e e d (@MAJEED_6) May 19, 2023

وقال المغرد “بويسل”:” مهزله قسم بالله وما اتوقع بناتنا يرضون رجل غريب يلمسهم !”.

مهزله قسم بالله وما اتوقع بناتنا يرضون رجل غريب يلمسهم ! — بويسل ♣️ (@booosl2022) May 18, 2023

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تسلم منصبه في 11 حزيران/يونيو 2017 خلفاً لمحمد بن نايف آل سعود، ليصبح بذلك أحد أبرز صنّاع القرار في السعودية.

ومنذ ذلك الوقت، شهدت السعودية تحولات كثيرة على مستويات متعددة، دينية واقتصادية، وأيضاً في تفاصيل العلاقات الداخلية في العائلة.

سياسة الانفتاح المزعومة

وعملَ محمد بن سلمان على مدى السنوات الأخيرة لتمهيد الطريق إلى العرش، واتبع سياسة “الانفتاح” في المجتمع السعودي، من خلال وسائل لم تكن مألوفة من قبل في المملكة التي يوصف نظام الحكم فيها بـ”المتشدد”، إذ غيّر طبيعة الحكم وأساسيات المجتمع إلى حد كبير.

حفلات غنائية واختلاط واستقبال ممثلي أفلام إباحية

وعلى صعيد المجتمع، شهدت السنوات الخمس الماضية تغييرات نوعية، إذ سُمح بفتح دورٍ للسينما وإقامة الحفلات الغنائية، كما استقطبت السعودية وعبر هيئة الترفيه التي يراسها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد، فنانين من جميع أنحاء العالم، أقاموا حفلات غنائية على أرض المملكة للمرة الأولى، بهدف كسب جمهور شبابي داخلي، تمهيداً للتغيير الذي يسعى إليه ابن سلمان، إضافة إلى منح المرأة صلاحيات جديدة وفتح المجال أمامها للاختلاط الذي كان محرماً سابقاً.

كما تجاوزت التغييرات الاجتماعية حدود المتعارف، وصولاً إلى السماح باستضافة مهرجانات وحفلات تنكرية وممثلي أفلام إباحية، ما أثار جدلاً، داخلياً وخارجياً، حول الهدف من هذه التغييرات التي عملت بمنطق عقيدة الصدمة.