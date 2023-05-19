الجمعة, مايو 19, 2023
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السعودية.. افتتاح أول صالون نسائي يعمل به رجال فقط يثير غضب السعوديين! (شاهد)

الصالون النسائي له فروع في عدة دول ويقدم جميع الخدمات لمتعلقة بالشعر بالإضافة إلى المانيكير والباديكير

كتب سالم حنفي
السعودية.. افتتاح أول صالون نسائي يعمل به رجال فقط يثير غضب السعوديين! (شاهد) watanserb.com
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وطن- في ظل موجة الانفتاح المزعومة التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بلد محافظ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بموجة غضب بعد الإعلان عن افتتاح أو صالون نسائي بالرياض يعمل به رجال فقط.

وانتشر مقطع فيديو على “تويتر” يكشف ويروج لافتتاح الصالون بالعاصمة السعودية، الرياض، ظهرت فيه المسؤولة عنه تتحدث بأنهلديهم عدة فروع على مستوى العالم مثل: المغرب وفرنسا والإمارات، معلنة أن هذا أول فرع لهم في السعودية.

وأكدت المسؤولة عن الصالون بأن هذا اول صالون نسائي يعمل فيه أخصائيين “شباب” فقط.

وأوضحت بان الصالون متخصص في كل ما يخص الشعر، من قص ومعالجات وتوصيلات “إكستنشن”، بالإضافة تقديم خدمة المانيكير والباديكير.

غضب يجتاح “تويتر” احتجاجا واستنكارا

الإعلان عن افتتاح مثل هذا الصالون أثار غضب واستياء الكثير من المغردين الذي استنكروا وصول المملكة لهذا الحال، في حين طالب البعض منهم بضرورة إغلاقه.

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وفي هذا السياق، قال الشاعر السعودي، فهد العوهلي تعليقا على ما أثير:” ان صدق هذا الكلام فنطالب باغلاقه قبل افتتاحه وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

من جانبه، علق علي اليامي مستنكرا م وصل به الحال في بلاده قائلا:”الدنيا مخربطه.. شفت وحده هنا تنزل صور عشوائيات وهي مع واحد وكلام حب ، فتوقعت احبه او متزوجين .. دعيت لهم بالتوفيق والذريه الصالحه. صدمني ردها انه صديقها بس وهم حتى السفر يسافرون سوا .. صدمه والله”.

وعبرت المغردة ريم السعيد عن غضبها بالقول:” لا كذا أووووڤر مرررة .. ليش كذا ؟؟!! .. معقولة أخذوا تصاريح عادي؟؟؟؟!!!!”.

أما المغرد “مجيد” فقال مكتفيا:” لا تعليق غير اكثر اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا”.

وقال المغرد “بويسل”:” مهزله قسم بالله وما اتوقع بناتنا يرضون رجل غريب يلمسهم !”.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تسلم منصبه في 11 حزيران/يونيو 2017 خلفاً لمحمد بن نايف آل سعود، ليصبح بذلك أحد أبرز صنّاع القرار في السعودية.

ومنذ ذلك الوقت، شهدت السعودية تحولات كثيرة على مستويات متعددة، دينية واقتصادية، وأيضاً في تفاصيل العلاقات الداخلية في العائلة.

سياسة الانفتاح المزعومة

وعملَ محمد بن سلمان على مدى السنوات الأخيرة لتمهيد الطريق إلى العرش، واتبع سياسة “الانفتاح” في المجتمع السعودي، من خلال وسائل لم تكن مألوفة من قبل في المملكة التي يوصف نظام الحكم فيها بـ”المتشدد”، إذ غيّر طبيعة الحكم وأساسيات المجتمع إلى حد كبير.

حفلات غنائية واختلاط واستقبال ممثلي أفلام إباحية

وعلى صعيد المجتمع، شهدت السنوات الخمس الماضية تغييرات نوعية، إذ سُمح بفتح دورٍ للسينما وإقامة الحفلات الغنائية، كما استقطبت السعودية وعبر هيئة الترفيه التي يراسها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد، فنانين من جميع أنحاء العالم، أقاموا حفلات غنائية على أرض المملكة للمرة الأولى، بهدف كسب جمهور شبابي داخلي، تمهيداً للتغيير الذي يسعى إليه ابن سلمان، إضافة إلى منح المرأة صلاحيات جديدة وفتح المجال أمامها للاختلاط الذي كان محرماً سابقاً.

كما تجاوزت التغييرات الاجتماعية حدود المتعارف، وصولاً إلى السماح باستضافة مهرجانات وحفلات تنكرية وممثلي أفلام إباحية، ما أثار جدلاً، داخلياً وخارجياً، حول الهدف من هذه التغييرات التي عملت بمنطق عقيدة الصدمة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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