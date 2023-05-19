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الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي للمرة ال4 على التوالي (شاهد)

الأهلي المصري يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقا للمرة ال16 في تاريخ البطولة الأفريقية

كتب فارس أبو شيحة
تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا
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وطن- تأهل فريق الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية لمنافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع  مباراتي الذهاب وإياب دور نصف نهائي البطولة القارية.

وسجل هدف الفوز لصالح الأهلي المصري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، اللاب حسين الشحات في الدقيقة ال22.

مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

وكان فريق الأهلي (المارد الأحمر)، قد تفوق على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثية نظيفة دون رد، في مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

كما وتساوى فريقا الأهلي والترجي على مستوى التسديدات برصيد 8 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة.

فيما تفوق المارد الأحمر الأهلاوي في الاستحواذ على الكرة بنسبة 70%، على عكس الفريق المنافس الترجي الرياضي التونسي الذي وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 30%.

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كما وسيلتقي فريق الأهلي. أمام الفائز من مباراة الوداد الرياضي المغربي أو صن دوانز الجنوبي الأفريقي، للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا  لهذا الموسم.

فوز الأهلي على الترجي
فوز الأهلي على الترجي

الأهلي في الدوري المصري الممتاز

وسيلتقي فريق الأهلي في المباراتين المقبلتين أمام إنبي وطلائع الجيش، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري.

ولعب الأهلي المصري (المارد الأحمر)، 21 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات. كما ولم يتلقى أي خسارة حتى يومنا هذا.

تأهل الأهلي المصري
تأهل الأهلي المصري

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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