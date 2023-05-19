الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي للمرة ال4 على التوالي (شاهد)

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وطن- تأهل فريق الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية لمنافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب وإياب دور نصف نهائي البطولة القارية.

وسجل هدف الفوز لصالح الأهلي المصري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، اللاب حسين الشحات في الدقيقة ال22.

مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

وكان فريق الأهلي (المارد الأحمر)، قد تفوق على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثية نظيفة دون رد، في مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

كما وتساوى فريقا الأهلي والترجي على مستوى التسديدات برصيد 8 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة.

إلى النهائي! 🎫 🇪🇬 الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في أخر 7⃣ نُسخ. 🦅#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/rhXkg1yAf8 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 19, 2023

فيما تفوق المارد الأحمر الأهلاوي في الاستحواذ على الكرة بنسبة 70%، على عكس الفريق المنافس الترجي الرياضي التونسي الذي وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 30%.

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كما وسيلتقي فريق الأهلي. أمام الفائز من مباراة الوداد الرياضي المغربي أو صن دوانز الجنوبي الأفريقي، للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

احتفالات جنونية من جماهير الأهلي بعد هدف حسين الشحات الأول في مرمى الترجي 🦅📹 برعاية Orange | #إحنا_أصحاب_البطولة pic.twitter.com/t7G6Bjlc7q — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 19, 2023

الأهلي في الدوري المصري الممتاز

وسيلتقي فريق الأهلي في المباراتين المقبلتين أمام إنبي وطلائع الجيش، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري.

ولعب الأهلي المصري (المارد الأحمر)، 21 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات. كما ولم يتلقى أي خسارة حتى يومنا هذا.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة حتى الآن.