الأسطورة نادال يكشف موعد اعتزاله كرة التنس (صور)

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وطن- أعلن أسطورة كرة التنس الإسبانية رافائيل نادال 36 عاماً، عن موعد اعتزاله كرة التنس العالمية، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب على مستوى الفردي والجماعية في البطولات العالمية الكبرى.

وقال الإسباني نادال المتوج ب14 لقباً ببطولة “رولان غاروس” للتنس المفتوحة، في مؤتمر صحفي خرج به، الخميس، ” لم تتطور الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا. كما كنت أتمنى، ولذلك لن أكون قادراً على اللعب في رولان غاروس. ولست أنا من اتخذت القرار بل جسدي”.

موعد اعتزال نادال

وتابع نادال، ” على الأرجح سيكون العام المقبل هو الأخير في مسيرتي، كما أنني سأبتعد شهر أو شهرين أو ثلاثة على الأقل، لا أعرف متى سأعود ولا أحب توقع المستقبل ؟!. أتبع حسي وما أعتقد بأنه الشيء الأفضل لجسدي وسعادتي الشخصية”.

Rafa, We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts. Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo — Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023

كما واستكمل، ” لم نكن قادرين على إيجاد حل للمشكلة التي واجهتها في أستراليا، لا أشعر أنني جاهز للمنافسة على مستوى مرتقع في رولان غاروس. لن أذهب إلى هناك”.

ومن المقرر أن تقام بطولة رولان غاروس للتنس، خلال الفترة ما بين 22 مايو/ آيار. وحتى 11 من شهر يونيو/ حزيران القادمين.

This year's Roland-Garros will be the first without Rafa or Roger since… 1998. 🥹 pic.twitter.com/DCfTv1f4Zz — Roland-Garros (@rolandgarros) May 19, 2023

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انسحاب نادال من رولان غاروس

وأعلن الأسطورة نادال انسحابه من بطولة رولان غاروس للتنس المفتوح 2023. بسبب عدم تعافيه بشكل نهائي من الإصابة. ليغيب اللاعب عن البطولة للمرة الأولى بعد تتويجه بها عام 2005.

وتعرض الإسباني نادال للإصابة في شهر يناير الماضي على مستوى الوركة، خلال مشاركته في بطولة أستراليا للتنس المفتوح، أولى بطولات الغراند سلام للتنس العالمية.

"I'm not the kind of guy who comes to play at Roland-Garros only to be there. I need to stop. Just for a moment. Maybe a month, two or three before going back to training. It is the best thing to do for my health." @RafaelNadal 🎙️ https://t.co/EOiMFTH7HT pic.twitter.com/3KAHhYiTmM — Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023

كما وفاز نادال 112 مرة في بطولة رولان غاروس، ولم يتذوق طعم الخسارة في البطولة المحبب إليه. سوى 3 مرات كانت في أعوام 2009 و2015 و2021، بالإضافة إلى قرار انسحابه في نسخة عام 2016، بسبب تعرضه للكسر في يده اليسرى.

ومن الجدير بالذكر، بأن أسطورة التنس العالمية رافائيل نادال قد توج بلقب رولان غاروس للتنس بالعاصمة الفرنسية (باريس) المفتوح العام الماضي.