الجمعة, مايو 19, 2023
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رياضة

الأسطورة نادال يكشف موعد اعتزاله كرة التنس (صور)

نادال: "العام المقبل على الأرجح سيكون الأخير لي في مسيرتي"

كتب فارس أبو شيحة
موعد اعتزال نادال watanserb.com
موعد اعتزال نادال
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وطن- أعلن أسطورة كرة التنس الإسبانية رافائيل نادال 36 عاماً، عن موعد اعتزاله كرة التنس العالمية، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب على مستوى الفردي والجماعية في البطولات العالمية الكبرى.

وقال الإسباني نادال المتوج ب14 لقباً ببطولة “رولان غاروس” للتنس  المفتوحة، في مؤتمر صحفي خرج به، الخميس، ” لم تتطور الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا. كما كنت أتمنى، ولذلك لن أكون قادراً على اللعب في رولان غاروس. ولست أنا من اتخذت القرار بل جسدي”.

موعد اعتزال نادال

وتابع نادال، ” على الأرجح سيكون العام المقبل هو الأخير في مسيرتي، كما أنني سأبتعد شهر أو شهرين أو ثلاثة على الأقل، لا أعرف متى سأعود ولا أحب توقع المستقبل ؟!. أتبع حسي وما أعتقد بأنه الشيء الأفضل لجسدي وسعادتي الشخصية”.

كما واستكمل، ” لم نكن قادرين على إيجاد حل للمشكلة التي واجهتها في أستراليا، لا أشعر أنني جاهز للمنافسة على مستوى مرتقع في رولان غاروس. لن أذهب إلى هناك”.

اعتزال نادال
اعتزال نادال

ومن المقرر أن تقام بطولة رولان غاروس للتنس، خلال الفترة ما بين 22 مايو/ آيار. وحتى 11 من شهر يونيو/ حزيران القادمين.

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انسحاب نادال من رولان غاروس

وأعلن الأسطورة نادال انسحابه من بطولة رولان غاروس للتنس المفتوح 2023. بسبب عدم تعافيه بشكل نهائي من الإصابة. ليغيب اللاعب عن البطولة للمرة الأولى بعد تتويجه بها عام 2005.

وتعرض الإسباني نادال للإصابة في شهر يناير الماضي على مستوى الوركة، خلال مشاركته في بطولة أستراليا للتنس المفتوح، أولى بطولات الغراند سلام للتنس العالمية.

كما وفاز نادال 112 مرة في بطولة رولان غاروس، ولم يتذوق طعم الخسارة في البطولة المحبب إليه. سوى 3 مرات كانت في أعوام 2009 و2015 و2021، بالإضافة إلى قرار انسحابه في نسخة عام 2016، بسبب تعرضه للكسر في يده اليسرى.

رافائيل نادال
رافائيل نادال

ومن الجدير بالذكر، بأن أسطورة التنس العالمية رافائيل نادال قد توج بلقب رولان غاروس للتنس بالعاصمة الفرنسية (باريس) المفتوح العام الماضي.

المصدروطن + نادال تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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