الأسطورة نادال يكشف موعد اعتزاله كرة التنس (صور)

- Advertisement -

وطن- أعلن أسطورة كرة التنس الإسبانية رافائيل نادال 36 عاماً، عن موعد اعتزاله كرة التنس العالمية، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب على مستوى الفردي والجماعية في البطولات العالمية الكبرى.

وقال الإسباني نادال المتوج ب14 لقباً ببطولة “رولان غاروس” للتنس المفتوحة، في مؤتمر صحفي خرج به، الخميس، ” لم تتطور الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا. كما كنت أتمنى، ولذلك لن أكون قادراً على اللعب في رولان غاروس. ولست أنا من اتخذت القرار بل جسدي”.

وتابع نادال، ” على الأرجح سيكون العام المقبل هو الأخير في مسيرتي، كما أنني سأبتعد شهر أو شهرين أو ثلاثة على الأقل، لا أعرف متى سأعود ولا أحب توقع المستقبل ؟!. أتبع حسي وما أعتقد بأنه الشيء الأفضل لجسدي وسعادتي الشخصية”.

Rafa,

We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.

Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023