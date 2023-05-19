احذر ارتداء اللون الأسود في هذه المناسبات..الأسباب ستصدمك

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وطن- يتميز اللون الأسود بكونه لونا أنيقا ورقيقا، كما يعشقه العديد من الأشخاص، حيث من السهل جداََ ارتداؤه كل يوم وأكثر من مرة بطرق مختلفة ومع ألوان متعددة.

على الرغم من أنه من من المريح أحياناً إرتدائه، إلا أن مجلة “باست لايف” الأمريكية قد حذرت من ارتداء هذا اللون في هذه المناسبات لأسباب عديدة.



احتفالات النهار في الصيف

الإحتفالات الصيفية في النهار مثل مآدب الغداء وحفلات الزفاف، وحفلات الخطوبة عادة ما يكون لها نظام ألوان أكثر برودة.

تقول جريس فان كليف، المصممة الشخصية ومؤسسة موقع “Amazing Grace Styling“: “إن اللون الأسود لون ثقيل جدًا ويمكن أن يبدو مبالغًا فيه إذا أردت حضور حدث خفيف ومبهج.”

مضيفة:”أقترح اختيار الألوان المحايدة مثل الأزرق الداكن أو الرمادي الباهت.”

حفل زفاف

تقول المصممة الشخصية دانا لينش:”حفل الزفاف هو احتفال رمزي، واختيار اللون الأسود لحضور هذه المناسبة ليس الخيار الأفضل.”

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وأضافت:”لذا أنصح بارتداء الملابس المطبوعة بالورد لإضفاء جو رومانسي. وإذا كان الحفل يتواجد في الهواء الطلق وخاصة في يوم حار، فإن هذه الألوان الفاتحة ستساعدك كثيراََ على الشعور بالراحة وبالهدوء.”



إذا كنت لا تحب هذه الألوان، تقترح لينش ارتداء لونًا محايدًا داكنًا مثل الأزرق الداكن لتفتيح مظهرك.

مناسبة أو حدث في طقس حار

نظراََ لأنه يمتص معظم الحرارة بين جميع الألوان، يجب تجنب اللون الأسود في الأيام الحارة.



وقد يؤدي ارتداء الملابس السوداء إلى الشعور بعدم الراحة أو حتى ارتفاع درجة الحرارة في مثل هذه الظروف.

علاوة على ذلك، تنجذب العديد من الحشرات إلى الألوان الداكنة، مما قد يشكل مصدر إزعاج إضافي، خاصة إذا كانت لديك مناسبة في الهواء الطلق وفي يوم حار.



مقابلة عمل

اللون الأسود أنيق ومهني ويبدو جيدًا بالنسبة للكثيرين منا. لذلك، فهو اختيار مناسب لملابس المقابلة.

ومع ذلك، تقول إيرين هيوستن، المصممة في شركة wearwell، إنه قد لا يكون هو اللون الأفضل الذي يجب أن ترتديه إذا كنت على وشك التقدم لمقابلة عمل.

