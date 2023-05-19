أموال ومخدرات وأشياء أخرى.. ماذا يعني حضور بشار الأسد القمة العربية؟

- Advertisement -

وطن – وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس، في أكثر لحظات انتصاره علناً على الساحة العربية منذ اندلاع الصراع في عام 2011، فيما قوبلت الزيارة وعودة الأسد ومشاركته في القمة العربية بتمحيص وتشكك الولايات المتحدة بشأن ما يمكن أن تقدمه دمشق.

وقال موقع المونيتور في تقرير، إنه من المتوقع أن يخطف بشار الأسد الأضواء في القمة التي تعقد رغم معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول العربية لحضوره.

ويقول الخبراء إن الدافع لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو مسألة تتعلق بالأمن القومي لبعض الدول الأعضاء، وتتداخل مع قضية اللاجئين وتهريب مخدرات الكبتاغون.

ومن بين هؤلاء الأردن، التي يسكنها 1.3 مليون سوري ، والتي تواجه أيضًا التأثير المباشر للسوق السوداء التي تقدر بمليارات الدولارات لمخدر الكبتاغون، وهو مخدر شديد الإدمان ينتقل عبر الأردن من الحدود السورية اللبنانية للوصول إلى دول الخليج العربية بما في ذلك السعودية والإمارات.

والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بنظيريه السعودي والإماراتي قبل القمة في أبريل لتسليط الضوء على هذه القضايا، ونفذت عمان غارة جوية نادرة داخل سوريا هذا الشهر استهدفت مهرب مخدرات.

وقال روبرت فورد الدبلوماسي الأمريكي المخضرم وآخر سفير للولايات المتحدة في سوريا، إنّ دافع الأسد للعودة إلى الدوري هو دافع مالي إلى حد كبير. وتحطم اقتصاد ولايته بعد 12 عاما من الحرب وزلزالين كبيرين في فبراير.

- Advertisement -

وأضاف أن بشار الأسد سيستغل قضية اللاجئين لجذب الحوافز المالية، وقال الدبلوماسي السابق: “سوريا مستعدة لتقديم وعود مختلفة وتقول إننا إذا لم نتلق دعمًا ماليًا ، فلن نتمكن من إعادة بناء سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم ، أو تعزيز قواتنا الأمنية لمنع تجارة المخدرات”.

عقبات متزايدة

ويتوقع أن تنتهي قمة جدة على الأرجح بوعود لطيفة أمام الكاميرات ولكن بنتيجة مختلفة في الواقع، فالتطبيع مع الأسد وتجاوز العقوبات وعودة اللاجئين تواجه جميعها عقبات متزايدة.

وقال فورد إن الأسد ليس لديه نية لإعادة اللاجئين السوريين في أي وقت قريب وأن دول الخليج ستواجه ضغوطًا أمريكية إذا حاولت تحويل أي أموال لدعم قوات الأمن السورية.

وأضاف: “ستجد دول الخليج فجأة أن الولايات المتحدة تتنفس في أعناقها إذا تم إجراء أي تحويلات للتمويل إلى حكومة الأسد”.

وبحسب موقع المونيتور، فإنه للمرة الأولى، قدم المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون الأمريكيون مشروع قانون من الحزبين لتوسيع قدرة واشنطن على فرض عقوبات على سوريا من خلال تعزيز قانون قيصر لعام 2020 يوم الخميس الماضي. وينظر إليه على أنه تحذير للدول الأخرى التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع الأسد وقبل القمة.

ومع ذلك ، إذا استسلمت المملكة العربية السعودية وغيرها للضغط الأمريكي ولم تلتزم باتفاقيات القمة المحتملة للتمويل ، فقد يعود الوضع الراهن مرة أخرى.

وقال فورد: “تستخدم سوريا [وقف تجارة الكبتاغون] كرافعة ضد دول الخليج وأعتقد أنه إذا أدرك الأسد أنه لا يحصل على المساعدة المتوقعة ، فإن تجارة المخدرات ستنمو مرة أخرى”.

استراتيجيات متضاربة

لكن حتى في المملكة العربية السعودية ، ليس هناك غداء مجاني، وسيتعين على الأسد أن يفي بالغرض قبل تدفق أي مساعدات مالية إلى دمشق.

وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في يناير الماضي، عن أول سياسة سعودية للإنفاق والأمور العالمية. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من ردود الفعل الدبلوماسية مثل اتفاقية التطبيع التي توسطت فيها الصين مع إيران بعد شهرين في مارس / آذار ، والمناقشات حول إنهاء الحرب التي استمرت سبع سنوات في اليمن وإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. من المرجح أن تتم مناقشتها جميعًا في قمة جدة وستثير اهتمام الولايات المتحدة.

هذا النهج الجديد على ما يبدو هو تتويج للأحداث في السنوات الأخيرة التي شهدت عمل القائد الشاب للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على تقليل اعتماد السعودية على الولايات المتحدة من أجل أمنها. بدأ كل شيء بهجمات الطائرات بدون طيار على مصافي النفط في بقيق في المملكة في عام 2019 ، وفقًا لفورد.

وتابع: “حتى عام 2019 ، كانت الاستراتيجية السعودية أساسًا لردع إيران عن الهجوم والاعتماد على الأمريكيين إذا قامت إيران بالهجوم. ثم مع رفض إدارة ترامب ضرب إيران بعد ذلك الهجوم السافر على منشأة كبرى ، أعتقد أن ذلك أيقظ السعوديين بشكل كبير”.

وأوضح أن هذا المزاج عززه تعهد الرئيس جو بايدن بجعل المملكة “منبوذة” في عام 2019 وإصدار تقارير استخباراتية تبين أن الحكومة السعودية مسؤولة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

تتمثل الاستراتيجية الأحدث للمملكة العربية السعودية لحل مشكلة اللاجئين والمخدرات الإقليمية الناشئة من سوريا في استخدام الدبلوماسية والدعم المالي ، لمواجهة النهج الأمريكي المستمر المتمثل في تشديد العقوبات.

قال فورد: “لم يقدم الأمريكيون أي بديل قابل للتطبيق باستثناء المزيد من العقوبات نفسها التي لن تحل مشكلة اللاجئين في الأردن ، ومشكلة الكابتاغون ، ووصول المساعدات الإنسانية على المدى الطويل إلى شمال غرب سوريا.. لا نتوقع أن تتزحزح الولايات المتحدة عن سياساتها تجاه سوريا”.

وبرأي فورد، فإن الولايات المتحدة لا تزال في وضع الهيمنة، وأن واشنطن لم تستوعب فكرة نظام عالمي متعدد الأقطاب بالكامل.

أجندة معبأة

القمة السنوية لجامعة الدول العربية لا تفتقر إلى موضوعات المناقشة هذا العام حيث يسعى الأعضاء إلى حلول للنزاعات الجارية الأخرى مثل اليمن والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية والأزمة الأحدث مثل الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت مرة أخرى في أبريل.

القضايا الاقتصادية مثل التجارة وفرص الطاقة مع الصين مطروحة على الطاولة حيث تستثمر البلاد سياسياً ومالياً في الشرق الأوسط.

ووقعت بكين 40 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022 خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ التي استمرت ثلاثة أيام، ووقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات نووية متعددة في وقت سابق من هذا الشهر وكانت جزءًا من أول صفقة طاقة صينية تمت تسويتها باليوان في مارس ، وتشمل حوالي 65 ألف طن من الغاز الطبيعي الإماراتي المسال.

وسلم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ، في الاجتماع التحضيري وحفل التسليم أمس ، الرئاسة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، الذي دعا إلى الوحدة العربية لتذليل عقبات المنطقة.

وقال فيصل ، بحسب وكالة الأنباء السعودية الحكومية: “علينا أن نقف معا ونبذل المزيد من الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها ، حتى تصبح منطقتنا آمنة ومستقرة”.