أفضل الطرق للتخلص من العفن على النوافذ!

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وطن- من الشائع أن ينمو العفن ويتطور بسهولة وبشكل سريع على عتبة النافذة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراكم الرطوبة والهواء الدافئ وانعدام أشعة الشمس.

العفن ومخاطره

يمكن أن يسبب العفن مخاطر صحية إذا تم تركه لفترة من الزمن لينمو. فإذا اكتشفته، يمكن أن يساعد التنظيف المبكر في تقليل هذه المخاطر.

وفقا لموقع “housedigest“، تساعد الطريقة الصحيحة لتنظيف المكان المُصاب بالعفن في تقليل خطر الإصابة بالربو أو الحساسية أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

بمجرد إزالة العفن من عتبة النافذة، اتخذ خطوات لمنعه من العودة، بما في ذلك الحفاظ على نظافة هذه المنطقة ورطوبتها عند الحد الأدنى.

حتى نوع الطلاء الذي تستخدمه لتحديث مظهر النوافذ الخاصة بك يمكن أن يلعب دورًا في إنشاء بيئة خالية من العفن.

والأكثر من ذلك، فإن منع نمو العفن يعني أيضًا حماية النافذة، نظرًا لأن التلف الناتج عن الرطوبة يمكن أن يؤدي إلى تلف هيكل النافذة وتسرب الهواء.

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كيف تتخلص من العفن من حواف النوافذ؟

من الممكن استخدام معظم أنواع المنظفات للتخلص من العفن، خاصة تلك التي تم تمييزها على أنها مزيلات العفن، ولكن إذا كانت بقعة العفن كبيرة، استخدم المبيض.

كل ما عليك فعله هو وضع نصف الكوب من المُبيّض مع نصف جالون من الماء على العفن. اتركه هذا المحلول على هذه المنطقة حتى يجف تمامًا.



أما إذا كنت تستخدم منظفًا، فاتبع تعليمات الاستخدام الموجودة على هذا المنتج. ثم استخدم منشفة مبللة لمسح أكبر قدر ممكن من العفن وجفف السطح تمامًا بمنشفة بمجرد إزالة العفن بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الخل الأبيض. ببساطة قم بتطبيقه على العفن واتركه حتى يجف. يمكنك أيضًا وضع نصف كوب من الماء والأمونيا بنفس طريقة المبيض. رشه واتركه هناك لعدة ساعات ثم امسحه.



كيف تمنع عودة العفن نهائيََا؟

بمجرد الانتهاء من إزالة العفن، اتخذ هذه الخطوات التي سنذكرها لمنعه من الظهور مجدداََ.

إذا كانت النوافذ مكسورة، قم بإصلاحها .

استخدام طلاء مناسب في المنطقة التي عادة ما ينمو فيها العفن.

الحفاظ على نظافة المكان أيضًا، . يعد تنظيف النوافذ وعتبات النوافذ بشكل روتيني طريقة سهلة للوقاية من الأمراض التي يمكن أن يسببها العفن.

