هل يمكن أن يساعد الذكاء الإصطناعي في إنقاذ حياة البشر؟ أحد روبوتات الدردشة يجيب

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وطن- في الفترة الأخيرة، كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية “جوجل” أنها قامت بإتاحة إستخدام روبوت المحادثة القائم على الذكاء الصناعي التوليدي “جوجل بارد”، والذي يمكنه الرد على الاستفسارات والطلبات المختلفة بطريقة المحادثة.



وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “dailymail” البريطانية مع “جوجل بارد” وكشفت عن قدرته على تقديم نصائح والاجابة عن أكثر المسائل تعقيداََ كتحطم طائرة أو ثوران بركاني أو حتى المواقف الصعبة كهجمات النحل والتماسيح و خاصة أبسط المسائل التي تعترضنا في حياتنا اليومية.

تحطم طائرة

استعرض “جوجل بارد” هذه النصائح في في حال وقوع حادث بالطائرة:

اتبع تعليمات طاقم الطائرة إنهم مدربون على التعامل مع حالات الطوارئ.

ارتد حزام الأمان في جميع أوقات الرحلة، حيث سيساعدك هذا على إبقائك في أمان مقعدك أثناء الاصطدام.

جهز نفسك للاصطدام بأخذ وضعية تحمي جسمك، كل ما عليك فعله هو وضع قدميك بشكل مسطح على الأرض وانحن للأمام وضع رأسك بين ركبتيك.

ابق هادئا. من المهم أن تظل هادئًا في حالة الطوارئ. لن يؤدي الذعر إلا إلى جعل الأمور أسوأ.

اخرج من الطائرة في أسرع وقت ممكن. إذا اشتعلت النيران في الطائرة، اخرج بأسرع ما يمكن، لا تقلق بشأن متعلقاتك.

وإليك بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك على النجاة من حادث تحطم طائرة:

اجلس بالقرب من مخرج، سيعطيك هذا فرصة أفضل للهروب بسرعة.

تجنب الجلوس في الصفوف القليلة الأولى، من المرجح أن تتضرر هذه الصفوف في حالة حدوث عطل.

ارتدِ ملابس فضفاضة، هذا سيجعل من السهل التحرك في حالة وقوع حادث.

تعلم كيفية استخدام الشريحة القابلة للنفخ، حيث سيساعدك هذا على الخروج من الطائرة بسرعة إذا اشتعلت فيها النيران.

انفجار بركان

قبل السفر إلى منطقة معرضة لخطر الانفجارات البركانية، تعرف على المخاطر المحتملة وما يجب القيام به في حالة حدوث ثوران بركاني.



إذا كنت في منطقة تخضع لتحذير من ثوران بركاني، فاستمع إلى تعليمات السلطات المحلية وقم بالإخلاء على الفور.

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إذا لم تتمكن من الخروج من المنطقة، فابحث عن مكان آمن للذهاب إليه، يمكن أن يكون هذا قبوًا أو غرفة داخلية بدون نوافذ أو ملجأ محمي جيدًا.

احمِ نفسك من الرماد والغاز. إذا كنت في الخارج أثناء ثوران البركان، فقم بتغطية فمك وأنفك بقطعة قماش أو قناع لحماية نفسك من الرماد والغازات.

كن على علم بمخاطر تدفقات الحمم البركانية والانهيارات الطينية. يمكن أن تكون تدفقات الحمم البركانية والانهيارات الطينية مميتة. إذا رأيت نيران بركانية، فانتقل إلى مكان مرتفع على الفور.



تسونامي

تسونامي هي سلسلة من الموجات الكبيرة التي تسببها الزلازل أو الانفجارات البركانية أو الانهيارات الأرضية.

يتحرك تسونامي بسرعة تصل إلى 500 ميل في الساعة ويمكن أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق.

إذا كنت في منطقة معرضة لخطر تسونامي، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لزيادة فرصك في البقاء على قيد الحياة. وهذه هي بعض النصائح التي كشفها “جوجل بارد”:

الإنتقال إلى أرض مرتفعة. إذا لم تتمكن من الإخلاء، فانتقل إلى أرض أو مكان مرتفع في أسرع وقت ممكن.

الابتعاد عن الماء. إذا كنت بالقرب من الماء عند إصدار تحذير من حدوث تسونامي، فابتعد عن الماء. يمكن لأمواج تسونامي أن تسافر لأميال في الداخل ويمكن أن تكون مدمرة للغاية.

هجوم تمساح

التماسيح من أخطر الحيوانات في العالم وإذا هاجمك واحد منها، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لزيادة فرصك في البقاء على قيد الحياة.

إذا تعرضت لهجوم من تمساح، قاوم بأقصى ما تستطيع. استخدم قبضة يدك أو قدميك لضرب التمساح في عينيه أو أنفه أو حلقه.

الابتعاد عن الماء . إذا تعرضت للهجوم، فحاول الابتعاد عن الماء بأسرع ما يمكن.

وإليك بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك على النجاة إذا هاجمك تمساح:



غالبًا ما توجد التماسيح في الأنهار والبحيرات والمستنقعات. إذا كنت في منطقة توجد بها التماسيح، فاحذر من محيطك واتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنبه.

لا تسبح في الأماكن التي توجد بها التماسيح.

يمكن أن يؤدي إطعام التماسيح إلى جعلها أكثر عدوانية وأكثر عرضة للهجوم .

. التماسيح حيوانات برية ويجب معاملتها باحترام. لا تقترب منها.

هجوم نحل

إذا استطعت ابتعد عن النحل ببطء وهدوء.

غطي بشرتك، حيث ينجذب النحل إلى الألوان الزاهية، لذا حاول تغطية بشرتك قدر الإمكان.

إذا لسعت، قم بإزالة الإبرة بأسرع ما يمكن. اكشط الإبرة بحذر باستخدام أظافرك . لا تضغط عليها لأن ذلك سيطلق المزيد من السم.

نظف اللدغة بالماء والصابون. ضع كمادة باردة على اللدغة لتقليل الألم والتورم.

وفيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك على تجنب لدغ النحل:

تجنب وضع العطور أو الكولونيا، حيث ينجذب النحل إلى الروائح القوية.

لا تمشي حافي القدمين في المناطق التي يوجد بها النحل، يمكن أن ينجذب النحل إلى رائحة العرق على قدميك.



هجوم أسد

لا تركض، فالجري قد يؤدي إلى إثارة غرائز الأسد في المطاردة والهجوم.

إذا هاجم الأسد، قاوم بأقصى ما تستطيع. استخدم قبضة يدك أو قدميك أو أي شيء آخر يمكنك أن تجده لضرب الأسد في عينيه أو أنفه أو حلقه.



اصرخ ولوح بذراعيك لإخافة الأسد.

الضياع في البرية

استخدم مرآة لتعكس ضوء الشمس أو أشعل نارًا أو استخدم صافرة.

اشرب الماء من الأنهار، لكن تأكد من غليه أو معالجته أولاً لقتل أي بكتيريا.

ابحث عن مكان تنام فيه لتجنب الرياح والأمطار.

تناول ما يمكنك أن تجده. هناك العديد من النباتات والحيوانات الصالحة للأكل في البرية.

حادث غرق سفينة

البحث عن سترة النجاة الخاصة بك.

اتبع تعليمات الطاقم. إنهم مدربون على التعامل مع هذا الموقف وسيعرفون ما يجب عليهم فعله.

إذا كنت في قارب نجاة، فابق هادئًا. تم تصميم قارب النجاة ليبقيك آمنًا.

إذا كنت في الماء، فاحذر من مخاطر انخفاض حرارة الجسم. يمكن أن يحدث انخفاض حرارة الجسم بسرعة في الماء البارد.

انفجار نووي



المكان الأكثر أمانًا أثناء الانفجار النووي هو البقاء في الداخل، ويفضل أن يكون في قبو أو ملجأ تحت الأرض.

غطي رأسك ورقبتك بيديك. سيساعد هذا على حمايتك من موجة الانفجار والحطام المتطاير.