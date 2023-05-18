هل ترغب في الزواج في الفضاء؟ شركة أمريكية تحقق حلمك وتكشف عن سعر الرحلة

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وطن- إذا سئمت من حفلات الزفاف المعتادة على الأرض، يمكنك الآن إقامة حفلك في الفضاء.

وفقا لموقع “viva.co.id“، تتيح الشركة الخاصة بالرحلات الفضائية، شركة سبيس بريسبكتيف (Space Perspective )، للأزواج الجدد إقامة حفل زفافهم في الفضاء باستخدام منطاد خالٍ من الكربون مع نوافذ عملاقة تمنح المسافرين من خلالها صوراً جنونية لكوكب الأرض.

حفل زفاف في الفضاء

قالت جين بوينتر، أحد مؤسسي شركة Space Perspective: “إن قائمة الأشخاص الذين يريدون الزواج في الفضاء طويلة جداََ.“

وقالت بوينتر لمجلة The Cool Down خلال مقابلة أجرتها معها:”لدينا بالفعل أشخاص يريدون أن يكونوا هم الأوائل في خوض هذه التجربة.”



مركبة “نبتون” الفضائية

تؤكد الشركة أن تقدم تجربة رائعة حقًا للعروسين. ستحمل المركية نبتون الأشخاص من الأرض إلى الفضاء بسرعة 12 ميلًا في الساعة، مما يجعل رحلة الفضاء رحلة آمنة وممتعة للعروسين.

وفقًا لموقعها الإلكتروني، تم رفع سفينة الفضاء نبتون إلى الفضاء بواسطة SpaceBalloon التابع للشركة، ويتم دفعها بواسطة الهيدروجين المتجدد. وتحمل المركبة كبسولات نبتون، والتي يمكن للأزواج الجلوس فيها والاستمتاع بجمال الأرض من الأعلى.

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على عكس جميع المركبات الفضائية الأخرى التي تنتقل المركبة في منتصف الرحلة إلى نظام طيران آخر، تظل كبسولة المركبة الفضائية نبتون مؤمنة في منطاد الفضاء طوال الرحلة من الإقلاع إلى الهبوط، مما يخلق رحلة آمنة للعروسين، حسب ما أكدته بوينتر.



كما يقول الموقع إن التكنولوجيا التي تستخدمها المركبة الفضائية آمنة للغاية، حيث تم استخدامها لعقود من قبل فرق ناسا والوكالات الحكومية الأخرى لرفع تلسكوبات البحث وغيرها من الأدوات الثقيلة والحساسة إلى الفضاء.

تم تأسيس شركة “Space Perspective” من قبل اثنين من أعضاء الطاقم السابقين في Biosphere 2 ، وهي منشأة أبحاث علوم أنظمة الأرض تقع في ولاية أريزونا، والتي تم بناؤها في الأصل لاستكشاف إمكانات الأنظمة البيئية المغلقة لدعم الحياة البشرية أثناء المهمات الفضائية.



تذكرة بقيمة 125000 دولار!

قالت شركة Space Perspective، أنه يمكن للأزواج الذين يرغبون في تجربة وجهة زفاف فريدة الحجز على موقع الشركة بحلول نهاية عام 2024.

كما أشارت كذلك إلى ثمن التذكرة للفرد الواحد هو 125000 دولار.