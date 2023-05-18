الخميس, مايو 18, 2023
الرئيسيةحياتناهل ترغب في الزواج في الفضاء؟ شركة أمريكية تحقق حلمك وتكشف عن...
حياتنا

هل ترغب في الزواج في الفضاء؟ شركة أمريكية تحقق حلمك وتكشف عن سعر الرحلة

أشارت الشركة إلى ثمن التذكرة للفرد الواحد هو 125000 دولار

كتب ايمان الباجي
هل ترغب في الزواج في الفضاء؟ شركة أمريكية تحقق حلمك وتكشف عن سعر الرحلة watanserb.com
مركبة "نبتون" الفضائية
- Advertisement -

وطن- إذا سئمت من حفلات الزفاف المعتادة على الأرض، يمكنك الآن إقامة حفلك في الفضاء.

وفقا لموقع “viva.co.id“، تتيح الشركة الخاصة بالرحلات الفضائية، شركة سبيس بريسبكتيف (Space Perspective )، للأزواج الجدد إقامة حفل زفافهم في الفضاء باستخدام منطاد خالٍ من الكربون مع نوافذ عملاقة تمنح المسافرين من خلالها صوراً جنونية لكوكب الأرض.

حفل زفاف في الفضاء

قالت جين بوينتر، أحد مؤسسي شركة Space Perspective: “إن قائمة الأشخاص الذين يريدون الزواج في الفضاء طويلة جداََ.

وقالت بوينتر لمجلة The Cool Down خلال مقابلة أجرتها معها:”لدينا بالفعل أشخاص يريدون أن يكونوا هم الأوائل في خوض هذه التجربة.”

منطاد شركة سبيس بريسبكتيف

مركبة “نبتون” الفضائية

تؤكد الشركة أن تقدم تجربة رائعة حقًا للعروسين. ستحمل المركية نبتون الأشخاص من الأرض إلى الفضاء بسرعة 12 ميلًا في الساعة، مما يجعل رحلة الفضاء رحلة آمنة وممتعة للعروسين.

وفقًا لموقعها الإلكتروني، تم رفع سفينة الفضاء نبتون إلى الفضاء بواسطة SpaceBalloon التابع للشركة، ويتم دفعها بواسطة الهيدروجين المتجدد. وتحمل المركبة كبسولات نبتون، والتي يمكن للأزواج الجلوس فيها والاستمتاع بجمال الأرض من الأعلى.

- Advertisement -

على عكس جميع المركبات الفضائية الأخرى التي تنتقل المركبة في منتصف الرحلة إلى نظام طيران آخر، تظل كبسولة المركبة الفضائية نبتون مؤمنة في منطاد الفضاء طوال الرحلة من الإقلاع إلى الهبوط، مما يخلق رحلة آمنة للعروسين، حسب ما أكدته بوينتر.

كما يقول الموقع إن التكنولوجيا التي تستخدمها المركبة الفضائية آمنة للغاية، حيث تم استخدامها لعقود من قبل فرق ناسا والوكالات الحكومية الأخرى لرفع تلسكوبات البحث وغيرها من الأدوات الثقيلة والحساسة إلى الفضاء.
تم تأسيس شركة “Space Perspective” من قبل اثنين من أعضاء الطاقم السابقين في Biosphere 2، وهي منشأة أبحاث علوم أنظمة الأرض تقع في ولاية أريزونا، والتي تم بناؤها في الأصل لاستكشاف إمكانات الأنظمة البيئية المغلقة لدعم الحياة البشرية أثناء المهمات الفضائية.
مركبة فضائية

تذكرة بقيمة 125000 دولار!

قالت شركة Space Perspective، أنه يمكن للأزواج الذين يرغبون في تجربة وجهة زفاف فريدة الحجز على موقع الشركة بحلول نهاية عام 2024.

كما أشارت كذلك إلى ثمن التذكرة للفرد الواحد هو 125000 دولار.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

الهدهد

للأذكياء فقط.. سلطان النيادي يطرح سؤالا صعبا من الفضاء (فيديو)

الهدهد

فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء

الهدهد

سلطان النيادي وثق أحدث مهامه وحرق مركبة فضائية محملة بالنفايات (فيديو)

الهدهد

ستلتقي سلطان النيادي.. موعد وصول السعودية ريانة برناوي إلى الفضاء

الهدهد

مذهل ومخيف أيضا.. سلطان النيادي ينشر فيديو جديدا لسيره في الفضاء

الهدهد

رصد وتصوير “نجم منفجر” من سماء الإمارات ومركز الفلك يصدر بيانا (شاهد)

الهدهد

رجل يرسل قنبلة إلى صديقته السابقة كهدية زفاف وما حدث للعريس صادم!

حياتنا

لماذا ينفرُ البعض من العلاقة الزوجية ويعتبرون أن الوحدة مفيدة؟

الهدهد

كقطاع الطرق.. نظام “السيسي” يمنع المقبلين على الزواج من عقد القران داخل المساجد إلا بأجر!

الهدهد

“ادعولي اتزوجها”.. دعوة شاب أردني على أبواب المساجد تثير الجدل (شاهد)

الهدهد

رد فعلها كان صادماً.. مدرس تونسي يطلب يد تلميذته في المقهى ويثير موجة غضب! (شاهد)

حياتنا

9 أنواع من الرجال عليكِ تجنبُ التعرف إليهم أو الارتباط بهم مهما كان الثمن..

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زوجة كاني ويست الشقراء عارية تماماً.. شريط لاصق فقط على ثدييها وعضوها الحساس (شاهد)

بيكيه خان شاكيرا مع هذه العارضة البرازيلية وسألها عن حجم ثديها قبل ارتباطه بكلارا شيا (شاهد)

زيادة الوزن: 13 نصيحة لمساعدة طفلك على إنقاصه

موقع “أفريك”: عثمان سونكو يمنع الملك محمد السادس من زيارة السنغال.. ما القصة؟!

ميغان ماركل تتخطى الأعراف الملكية وتظهر بفستان مفتوح الصدر! (شاهد)

3 لاعبين معروضون للبيع.. خطة ريال مدريد في انتقالات الميركاتو الصيفي

المهارات الحركية واللغة والإدراك: ما فوائد الألعاب الحسية بالنسبة للأطفال؟

مشهد صادم .. نمر يفترس كلباً أثناء نومه بالقرب من صاحبه ! (شاهد)

هل يمكن أن يساعد الذكاء الإصطناعي في إنقاذ حياة البشر؟ أحد روبوتات الدردشة يجيب

زفاف الأمير الحسين .. الكشف عن الزي الرسمي للحفل وبدون تيجان!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC