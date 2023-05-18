الخميس, مايو 18, 2023
الرئيسيةحياتناهبة عبوك بوضع رومانسي مع نجم فرنسي يصغرها بسنوات أيضاً.. هل تخطت...
حياتنا

هبة عبوك بوضع رومانسي مع نجم فرنسي يصغرها بسنوات أيضاً.. هل تخطت حكيمي؟ (فيديو)

جاء ظهور دجانيس مع هبة عبوك تزامناً مع انتشار شائعات حول وجود علاقة غرامية بين جوانا سانز وأشرف حكيمي

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك بوضع رومانسي مع نجم فرنسي يصغرها بسنوات أيضاً.. هل تخطت حكيمي؟ (فيديو) watanserb.com
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن- أثارت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، الزوجة السابقة للنجم المغربي أشرف حكيمي، شكوكاً حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين ممثل فرنسي.

الأخضر يجمعهما

حيث شاركت هبة عبوك، تونسية الأًصل، فيديو وصوراً عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، للحظات رومانسية تقضيها مع الممثل الفرنسي دجانيس بوزاني.

هبة عبوك ودجانيس بوزاني
هبة عبوك ودجانيس بوزاني

وارتدت هبة عبوك ودجانيس بوزاني، لوناً موحداً وهو الأخضر، وكانا يتنزهان في أحد الحدائق، ويبدو أنهما أكملا السهرة معاً حتى العشاء.

وبدا الانسجام واضحاً بين هبة ودجانيس الذي يصغرها بـ5 أعوام، حيث يبلغ من العمر 31 عاماً.

هبة عبوك ودجانيس بوزاني
يبدو أنهما تناولا عشاءً رومانسياً معاً

من هو دجانيس بوزاني؟

ودجانيس هو ممثل ومخرج وكاتب سيناريو فرنسي ولد في مدينة نانتير التي تقع في الضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

وهو الأصغر من بين سبعة أشقاء ، وتدرب كراقص في باريس، ثم استمر في مدرسة ديبي رينولدز للرقص في لوس أنجلوس .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Djanis Bouzyani (@djanisbouzyani)

- Advertisement -

ظهر عدة مرات على الشاشة في منتصف عام 2000 ، قبل أن يحصل على أول دور رئيسي له في L’Assaut. ثم خاض تجربة الإخراج الفني والكتابة والتأليف.

وعرضت أفلام النجم الفرنسي في عدة مهرجانات بما في ذلك مهرجان كليرمون فيران، ومهرجان كان السينمائي 2019.

حكيمي وجوانا سانز

وجاء ظهور ودجانيس مع هبة عبوك تزامناً مع انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود علاقة غرامية بين جوانا سانز، زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيس، والمغربي أشرف حكيمي.

وذكرت بعض المصادر، أن “سانز” قامت بإرسال رسائل خاصة إلى حكيمي عبر إنستغرام، وأنها زارته في فندقه في باريس، مستغلة غياب زوجها الذي يقضي فترة إيقاف داخل السجن -في سجن “بريانس 2” بمدينة سانت إستيفي الإسبانية- بعد اتهامه باعتداءات جنسية.

أكاذيب وافتراءات

وأثارت هذه الشائعات استياء وغضب جوانا سانز، التي نفت بشدة أن تكون لها أي علاقة بحكيمي، واصفةً إياها بـ”الأكاذيب” و”الافتراءات”.

وقالت في تصريح لإحدى المجلات الإسبانية: “أنا متزوجة من داني ألفيس منذ خمس سنوات، ولدي معه ابنتان رائعتان”.

وتابعت متحدثة عن اللاعب المغربي الذي تورّط مؤخراً في أزمة كبيرة مع طليقته هبة عبوك: “لا أعرف حكيمي شخصياً، ولم أتحدث معه أبداً. لا أدري من يقف وراء هذه الحملة القذرة ضدي، ولكنني لن أسكت على هذه الإهانة”.

زوجة داني ألفيس جوانا سانز

وأضافت زوجة داني ألفيس: “أنا فخورة بزوجي وبمسيرته الكروية، وأدعمه في كل خطوة يخطوها. هو رجل محترم ومخلص ومحب لعائلته. لا يهمني ما يقوله الناس عني، فأنا أثق في نفسي وفي زوجي. لكنني لن أسمح لأحد أن يلطخ سمعتنا وشرفنا بهذه الطريقة”.

وختمت سانز في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أفهم المرض الغامض الذي أصاب هذا البلد.. يا لها من قلة احترام، إنهم يتخطون الحدود بِشَرِّهم المُبتدع.. أنا لا أعرفه (تقصد حكيمي) ولم أره قط في حياتي”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

رياضة

زوجة البرازيلي ألفيس ترد على حقيقة علاقتها الغرامية مع أشرف حكيمي (صور)

حياتنا

بعد فضيحة علاقتها مع أشرف حكيمي.. جوانا سانز تنفجر غضبا: “لا أعرفه”

حياتنا

أشرف حكيمي يثير غضب متابعيه بصورة مخجلة شاركها عبر انستغرام

رياضة

ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

رياضة

وليد الركراكي محبوب أكثر من أشرف حكيمي ورونالدو لهذا السبب

حياتنا

هبة عبوك وجدت أخيراً ما تأخذه من أشرف حكيمي بعد تسجيل أملاكه باسم والدته.. ما هو وكم ثمنه؟!

حياتنا

اتهمت بوجودها مع أشرف حكيمي في ملهى ليلي.. هكذا ردت جونا سانز زوجة داني ألفيس (شاهد)

حياتنا

حاول التخفي.. حكيمي يقضي ليلة مثيرة مع فتيات ليل وفضيحة جديدة

حياتنا

بلال الخنوس يخشى مصير أشرف حكيمي ويكشف كيف يتصرف مع المعجبات!

حياتنا

هبة عبوك في إطلالة شبه عارية كشفت مناطقها الحساسة على الشاطئ برفقة ابنيها (شاهد)

حياتنا

والدة أشرف حكيمي تتسبب بمشكلة كبيرة لـ سارة بلحراري دفعتها لحذف صورها معها.. ما السبب؟!

حياتنا

هبة عبوك توجه رسالة حادة لـ أشرف حكيمي وتهينه وتتحدث عن عالم ذكوري يكره النساء! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سر غياب تبون عن القمة العربية وتوتر علاقته بولي العهد السعودي

زيلينسكي وبشار في قمة جدة وغضب جزائري.. إلى ماذا يهدف ابن سلمان؟

هل يجلس أمير قطر مع بشار الأسد؟.. الدوحة تحسم موقفها رسميا (فيديو)

القيام بهذا التمرين البسيط مرتين يوميًا يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

“مصير آخر سلطان عثماني”.. قناة “العربية” السعودية تكايد أردوغان

ننصحك بزيارتها..أكثر 7 أماكن معزولة على الأرض

زوجة كاني ويست الشقراء عارية تماماً.. شريط لاصق فقط على ثدييها وعضوها الحساس (شاهد)

هل ترغب في الزواج في الفضاء؟ شركة أمريكية تحقق حلمك وتكشف عن سعر الرحلة

بيكيه خان شاكيرا مع هذه العارضة البرازيلية وسألها عن حجم ثديها قبل ارتباطه بكلارا شيا (شاهد)

زيادة الوزن: 13 نصيحة لمساعدة طفلك على إنقاصه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC