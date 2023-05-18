هبة عبوك بوضع رومانسي مع نجم فرنسي يصغرها بسنوات أيضاً.. هل تخطت حكيمي؟ (فيديو)

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وطن- أثارت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، الزوجة السابقة للنجم المغربي أشرف حكيمي، شكوكاً حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين ممثل فرنسي.

الأخضر يجمعهما

حيث شاركت هبة عبوك، تونسية الأًصل، فيديو وصوراً عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، للحظات رومانسية تقضيها مع الممثل الفرنسي دجانيس بوزاني.

وارتدت هبة عبوك ودجانيس بوزاني، لوناً موحداً وهو الأخضر، وكانا يتنزهان في أحد الحدائق، ويبدو أنهما أكملا السهرة معاً حتى العشاء.

وبدا الانسجام واضحاً بين هبة ودجانيس الذي يصغرها بـ5 أعوام، حيث يبلغ من العمر 31 عاماً.

من هو دجانيس بوزاني؟

ودجانيس هو ممثل ومخرج وكاتب سيناريو فرنسي ولد في مدينة نانتير التي تقع في الضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

وهو الأصغر من بين سبعة أشقاء ، وتدرب كراقص في باريس، ثم استمر في مدرسة ديبي رينولدز للرقص في لوس أنجلوس .

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ظهر عدة مرات على الشاشة في منتصف عام 2000 ، قبل أن يحصل على أول دور رئيسي له في L’Assaut. ثم خاض تجربة الإخراج الفني والكتابة والتأليف.

وعرضت أفلام النجم الفرنسي في عدة مهرجانات بما في ذلك مهرجان كليرمون فيران، ومهرجان كان السينمائي 2019.

حكيمي وجوانا سانز

وجاء ظهور ودجانيس مع هبة عبوك تزامناً مع انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود علاقة غرامية بين جوانا سانز، زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيس، والمغربي أشرف حكيمي.

وذكرت بعض المصادر، أن “سانز” قامت بإرسال رسائل خاصة إلى حكيمي عبر إنستغرام، وأنها زارته في فندقه في باريس، مستغلة غياب زوجها الذي يقضي فترة إيقاف داخل السجن -في سجن “بريانس 2” بمدينة سانت إستيفي الإسبانية- بعد اتهامه باعتداءات جنسية.

أكاذيب وافتراءات

وأثارت هذه الشائعات استياء وغضب جوانا سانز، التي نفت بشدة أن تكون لها أي علاقة بحكيمي، واصفةً إياها بـ”الأكاذيب” و”الافتراءات”.

وقالت في تصريح لإحدى المجلات الإسبانية: “أنا متزوجة من داني ألفيس منذ خمس سنوات، ولدي معه ابنتان رائعتان”.

وتابعت متحدثة عن اللاعب المغربي الذي تورّط مؤخراً في أزمة كبيرة مع طليقته هبة عبوك: “لا أعرف حكيمي شخصياً، ولم أتحدث معه أبداً. لا أدري من يقف وراء هذه الحملة القذرة ضدي، ولكنني لن أسكت على هذه الإهانة”.

وأضافت زوجة داني ألفيس: “أنا فخورة بزوجي وبمسيرته الكروية، وأدعمه في كل خطوة يخطوها. هو رجل محترم ومخلص ومحب لعائلته. لا يهمني ما يقوله الناس عني، فأنا أثق في نفسي وفي زوجي. لكنني لن أسمح لأحد أن يلطخ سمعتنا وشرفنا بهذه الطريقة”.

وختمت سانز في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أفهم المرض الغامض الذي أصاب هذا البلد.. يا لها من قلة احترام، إنهم يتخطون الحدود بِشَرِّهم المُبتدع.. أنا لا أعرفه (تقصد حكيمي) ولم أره قط في حياتي”.