نوم إيلون ماسك .. أخيراً تخلص الملياردير من عادة تؤذي الدماغ معظمنا يقع فيها!

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وطن – قال الملياردير إيلون ماسك، إنه زاد من نومه إلى 6 ساعات في الليلة، وأن روتينه القديم الذي كان يمشي عليه يؤذي دماغه، مضيفاً أنّ أيامه التي كان ينا فيها أقل ويعمل أكثر قد ولت، على الأقل نسبيًا.

نوم إيلون ماسك .. الملياردير زاد من نومه إلى 6 ساعات في الليلة

إيلون ماسك أشار إلى نفسه العام الماضي فقط على أنه “ليلي إلى حد ما”، لديه تاريخ في جذب الأشخاص الذين يقضون الليل والنوم تحت مكتبه لإنجاز العمل.

الآن، يبذل إيلون ماسك جهدًا للنوم ست ساعات على الأقل كل ليلة، كما قال في مقابلة مع ديفيد فابر من CNBC.

قال ماسك: “لقد حاولت [أن أنام] أقل، لكن … على الرغم من أنني أستيقظ لساعات أكثر، إلا أنني أقل إنجازًا”.

واضاف: “مستوى الألم في الدماغ يكون سيئًا إذا حصلت على أقل من ست ساعات من النوم في الليلة.”

ويختلف مقدار النوم المثالي من شخص لآخر، ولكن يجب أن ينام معظم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا سبع ساعات على الأقل كل ليلة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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يرتبط الحرمان من النوم بأمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب، بحسب معاهد الصحة الوطنية.

يشير مركز السيطرة على الأمراض أيضًا إلى أن البقاء مستيقظًا لفترة طويلة جدًا حتى يتسبب في تقليد جسدك لضعف الشعور بالسكر.

لاحظ عمالقة الأعمال الآخرون أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم في السنوات الأخيرة.

تجربة بيل غيتس مع النوم لساعات قليلة

وبالحديث عن نوم إيلون ماسك، فقد تباهى سابقاً، الملياردير الأميركي بيل غيتس ذات مرة بأسلوب حياة مدمن على العمل، بما في ذلك عدم وجود وقت عطلة ونقص نسبي في الأصدقاء والحياة الاجتماعية.

وكتب في مدونة في عام 2019 أنه ينام الآن سبع ساعات على الأقل.

وكتب غيتس: “لقد تسبب سهرتي طوال الليل، بالإضافة إلى عدم الحصول على ثماني ساعات من النوم، في خسائر فادحة”.

خطورة العمل لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع

يقول الخبراء إن النوم ليس سوى جزء من المعادلة. متغير آخر: مقدار الوقت الذي تقضيه في العمل.

تشير الأبحاث إلى أن العمل لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قال عالم النفس آدم بورلاند لمدونة الصحة في كليفلاند كلينك في عام 2021 ، إن عبء العمل الزائد يمكن أن يعيق أيضًا علاقاتك وأدائك الوظيفي.

قال إيلون ماسك إنه يعمل غالبًا سبعة أيام في الأسبوع ويأخذ فقط “يومين أو ثلاثة” أيام إجازة بلا عمل في السنة.

وأضاف أنه لا يتوقع من موظفيه أن يكونوا قدوة لهذا السلوك.

وقال ماسك: “أنا أيضًا لا أقول إن [الناس] لا ينبغي أن يأخذوا إجازات”. “أعمل سبعة أيام في الأسبوع ، لكنني لا أتوقع أن يقوم الآخرون بذلك.”