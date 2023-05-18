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نوم إيلون ماسك .. أخيراً تخلص الملياردير من عادة تؤذي الدماغ معظمنا يقع فيها!

قال إيلون ماسك: "لقد حاولت [أن أنام] أقل، لكن ... على الرغم من أنني أستيقظ لساعات أكثر، إلا أنني أقل إنجازًا".

كتب أنس السالم
نوم إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك زاد من نومه إلى 6 ساعات في الليلة
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وطن – قال الملياردير إيلون ماسك، إنه زاد من نومه إلى 6 ساعات في الليلة، وأن روتينه القديم الذي كان يمشي عليه يؤذي دماغه، مضيفاً أنّ أيامه التي كان ينا فيها أقل ويعمل أكثر قد ولت، على الأقل نسبيًا.

نوم إيلون ماسك .. الملياردير زاد من نومه إلى 6 ساعات في الليلة

إيلون ماسك أشار إلى نفسه العام الماضي فقط على أنه “ليلي إلى حد ما”، لديه تاريخ في جذب الأشخاص الذين يقضون الليل والنوم تحت مكتبه لإنجاز العمل.

الآن، يبذل إيلون ماسك جهدًا للنوم ست ساعات على الأقل كل ليلة، كما قال في مقابلة مع ديفيد فابر من CNBC.

إيلون ماسك يتخلص من عادة تؤذي الدماغ .. وزاد نومه إلى 6 ساعات في الليلة
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

قال ماسك: “لقد حاولت [أن أنام] أقل، لكن … على الرغم من أنني أستيقظ لساعات أكثر، إلا أنني أقل إنجازًا”.

واضاف: “مستوى الألم في الدماغ يكون سيئًا إذا حصلت على أقل من ست ساعات من النوم في الليلة.”

ويختلف مقدار النوم المثالي من شخص لآخر، ولكن يجب أن ينام معظم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا سبع ساعات على الأقل كل ليلة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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يرتبط الحرمان من النوم بأمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب، بحسب معاهد الصحة الوطنية.

يشير مركز السيطرة على الأمراض أيضًا إلى أن البقاء مستيقظًا لفترة طويلة جدًا حتى يتسبب في تقليد جسدك لضعف الشعور بالسكر.

لاحظ عمالقة الأعمال الآخرون أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم في السنوات الأخيرة.

تجربة بيل غيتس مع النوم لساعات قليلة

وبالحديث عن نوم إيلون ماسك، فقد تباهى سابقاً، الملياردير الأميركي بيل غيتس ذات مرة بأسلوب حياة مدمن على العمل، بما في ذلك عدم وجود وقت عطلة ونقص نسبي في الأصدقاء والحياة الاجتماعية.

بيل غيتس يهاجم إيلون ماسك watanserb.com
بيل غيتس

وكتب في مدونة في عام 2019 أنه ينام الآن سبع ساعات على الأقل.

وكتب غيتس: “لقد تسبب سهرتي طوال الليل، بالإضافة إلى عدم الحصول على ثماني ساعات من النوم، في خسائر فادحة”.

خطورة العمل لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع

يقول الخبراء إن النوم ليس سوى جزء من المعادلة. متغير آخر: مقدار الوقت الذي تقضيه في العمل.

تشير الأبحاث إلى أن العمل لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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العمل الليلي

قال عالم النفس آدم بورلاند لمدونة الصحة في كليفلاند كلينك في عام 2021 ، إن عبء العمل الزائد يمكن أن يعيق أيضًا علاقاتك وأدائك الوظيفي.

قال إيلون ماسك إنه يعمل غالبًا سبعة أيام في الأسبوع ويأخذ فقط “يومين أو ثلاثة” أيام إجازة بلا عمل في السنة.

وأضاف أنه لا يتوقع من موظفيه أن يكونوا قدوة لهذا السلوك.

وقال ماسك: “أنا أيضًا لا أقول إن [الناس] لا ينبغي أن يأخذوا إجازات”. “أعمل سبعة أيام في الأسبوع ، لكنني لا أتوقع أن يقوم الآخرون بذلك.”

المصدرcnbc - ترجمة وتحرير وطن - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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