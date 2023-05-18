ننصحك بزيارتها..أكثر 7 أماكن معزولة على الأرض

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وطن- هل تتطلّع إلى أخذ إجازة قصيرة من العمل والابتعاد قدر الإمكان عن الشوارع المزدحمة وعن كل البشر؟

هذه الأماكن التي كشفها موقع “knowinsiders“، ستكون بمنزلة عطلة علاجية لك، حيث يُنصح الخبراء بزيارتها إذا كنت تفكر في الهدوء والابتعاد عن صخب الحياة.

جرينلاند

على الرغم من كونها وجهة سياحية متنامية، فلا تزال جرينلاند واحدة من أكثر المناطق التي تحتوي على كثافة سكانية منخفضة في العالم.

هذه المنطقة مغطاة دائمًا بالجليد، وهي المكان المناسب لك إذا كنت تريد أن تكون في مكان منعزل.

علاوةً على ذلك، يعيش في هذه المنطقة، التي تتجاوز 800000 ميل مربع، نحو 60000 شخص.

جزر فوكلاند

تقع جزر فوكلاند على بعد 300 ميل تقريبًا من البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية، ولا تزال تتنازع عليها كلٌّ من بريطانيا والأرجنتين.

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وجزء آخر مثير للاهتمام من مجموعة الجزر هذه هو أن بعضها لا تزال غير مأهولة وغير مكتشفة.

تقع هذه الجزر على بُعد نحو 300 ميل من البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية، ويبلغ عدد سكانها نحو 3000 شخص.

صحراء جوبي

تتمتع هذه الصحراء بالعديد من التضاريس المختلفة، كما أنها تشهد نطاقًا واسعًا من درجات الحرارة التي تقلّ أيضًا عن نقطة التجمد في المواسم.

تكون درجات الحرارة شديدة للغاية في الصيف وتنخفض بنفس القدر في الشتاء. إنها واحدة من أكثر التضاريس تطرفًا الموجودة على الأرض.

غيانا الفرنسية

تقع غيانا الفرنسية، وهي قليلة السكان، على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية وهي مليئة بالغابات الكثيفة والأنواع المهددة بالانقراض.

هذه المنطقة هي وجهة سفر ممتعة لأولئك الذين يبحثون عن قضاء بعض الوقت بمفردهم.

يعيش في غويانا الفرنسية أقل من 3 أشخاص في كلّ كيلومتر مربع. كما يوجد فيها العديد من أنواع الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض بسبب الطقس.

الصحراء الغربية

يغطّي الجزء الشمالي الغربي من إفريقيا هذه المنطقة الصحراوية، وهي واحدة من بين أكثر الأماكن هدوءًا على سطح الأرض.

تبلغ مساحتها أكثر من 250000 ميل مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو 500000 نسمة فقط يعيش معظمهم في المناطق الحضرية.

تتمتع أيضًا بخطٍّ ساحليٍّ طويل على المحيط الأطلسي، والذي غالبًا ما يزوره السياح والمسافرون على حدٍّ سواء.

أنتاركتيكا

تعتبر القارة القطبية الجنوبية “الصحراء الجليدية” من أكثر الأماكن جفافًا على وجه الأرض.

هذه الكتلة الأرضية المغطاة بالجليد هي موطن لأكثر من 1000 شخص، وبحلول الشتاء تقلّ إلى 200 شخص فقط.

إذا كنتَ ترغب في زيارة هذا المكان البارد، فتأكد من السفر بين شهر نوفمبر وشهر مارس.

جزيرة الأفعى (البرازيل)

جزيرة الأفعى أو جزيرة إلها دا كيمادا غراندي كما هو معروف للسكان المحليين هي واحدة من الأماكن التي توجد بها أكثر الثعابين فتكًا في العالم.



تقع الجزيرة قبالة ساحل البرازيل ومعروفة بكثرة الثعابين السامة فيها مثل الأفعى الذهبية.

