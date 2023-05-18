موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

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وطن- يترقب عشاق الكرة المستديرة في كل مكان، مباراة الأهلي والترجي القوية والمثيرة، الجمعة، في دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وستقام مباراة القمة بين الأهلي الوصيف والترجي التونسي، على ملعب ( ستاد القاهرة) الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، فستكون المباراة. عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

📸| مران فريقنا اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/CnJbsBv9cc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 16, 2023

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054. وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

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تشكيلة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه الترجي التونسي، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، حسين الشحات، مروان عطية، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، بيرسي تاو.

معلق مباراة الأهلي والترجي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، المعلق اليمني حسن العيدروس، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز النظيف على منافسه الترجي الرياضي التونسي، في مباراة ذهاب دور النصف النهائي بثلاثية نظيفة دون مقابل.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحافظ فريق الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 53 نقطة لهذا الموسم، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

كما ويحتل الفريق المنافس الترجي في المركز الخامس من ترتيب الدوري التونسي الممتاز. برصيد 11 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر برصيد 18 نقطة.