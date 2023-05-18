الخميس, مايو 18, 2023
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منة فضالي شبه عارية في جلسة تصوير مثيرة بالإمارات (شاهد)

الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها منة فضالي في الإمارات تتنافي بشكل واضح مع آخر ظهور درامي لها في مسلسل سره الباتع

كتب شيراز ماضي
watanserb.com
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وطن – إطلالة مثيرة ظهرت بها الممثلة المصرية منة فضالي في أحدث صورها التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وفيها بدت فضالي مستلقية بفستان جريء بينما طغت الإضاءة الخافتة على الجو العام.

منة فضالي في إطلالة جريئة

في أحدث ظهور لها، ارتدت منة فضالي فستانًا جريئاً ومثيرًا بأحد الفنادق في الإمارات، ونشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

منة فضالي
منة فضالي ارتدت فستانا مثيرا في إحدى فنادق الإمارات

وعلقت على صورها قائلة: “أنت لا تخسر أصدقاءك، أنت فقط تخسر الكارهين السريين، الأصدقاء الحقيقيون لا يمكن أن تخسرهم أبدًا”.

ونشرت منة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها، حافية القدمين مرتدية فستاناً مُورداً، قصيراً وضيقاً مفتوحا في جانبه الأيسر على مستوى فخذها، ما أبرز مفاتنها بشكل لافت.

منة فضالي
منة فضالي ارتدت فستانا موردا وظهرت حافية القدمين على سرير في الفندق

وأكملت إطلالتها بشعر مُنسدل على كتفيها، بينما كانت مستقلية على أحد الأسرة بطريقة أثارت جدلا واسعا بين متابعيها.

 

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وزاد من وثيرة الإثارة والجرأة في صور منة فضالي، الإضاءة الخافتة التي جاءت في الغرفة باللون الأحمر الباهت، رمز الإثارة والعاطفة والجموح، ناهيك عن الطاقة، والشجاعة.

ومنة فضالي هي ممثلة مصرية شهيرة، بدأت مسيرتها الفنية عام 2002 في مسلسل “أين قلبي”. منذ ذلك الحين، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام، وأثارت الجدل ببعض صورها وتصريحاتها.

منة فضالي
الفنانة المصرية منة فضالي

أحد نجمات “سره الباتع”

منة فضالي هي واحدة من أبطال مسلسل “سره الباتع” الذي عُرض في رمضان 2023. لعبت خلاله منة دور فاطمة، وهي امرأة تعيش في العصر الحاضر وتتورط في أحداث تاريخية تربطها بالحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.

تقول منة فضالي إن دورها في المسلسل كان صعبا ومختلفا عن أدوارها السابقة، وأنها فخورة بالعمل مع المخرج خالد يوسف والنجوم الكبار الذين شاركوها في البطولة.

ويشار أن المسلسل من إنتاج شركة سينرجي لتامر مرسي، ويضم أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مصر والوطن العربي.

وتجدر الإشارة في السياق، إلى أن قصة مسلسل “سره الباتع” مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس. قام بمعالجتها الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، كما شارك في السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، خالد كساب.

وتدور أحداث الرواية حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي

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