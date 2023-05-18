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مقاطع العراقية عنود الأسمر الجنسية تقودها للسجن.. تطور جديد بقضيتها

صدر حكم بالسجن ضد المغنية العراقية الشعبية عنود الأسمر بعد أيام من إلقاء القبض عليها بتهمة نشر المحتوى الإباحي والهابط

كتب خالد الأحمد
عنود الأسمر watanserb.com
المغنية الشعبية العراقية عنود الأسمر
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وطن – في متابعة لأحدث تطورات قضية المغنية الشعبية عنود الأسمر الشهيرة بالغناء في الملاهي الليلية بالعراق، أفادت وسائل إعلام بأن “محكمة جنح بغداد الكرخ”، أصدرت حكماً قضائياً بالسجن أربعة أشهر بحق المدعوة بتهمة نشر أفلام وفيديوهات تتضمن كلمات فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وعرضها على الجمهور عبر السوشيال ميديا.

السجن 4 أشهر لعنود الأسمر

وكانت قوة أمنية ألقت قبل أيام القبض على الفنانة “عنود الأسمر” واسمها الصريح “سجى ستار المحمداوي” بتهمة “الأفعال المخلة بالحياء”.

وصدرت مذكرة قبض من محكمة جنح بغداد/ الكرخ، تبلغ أفراد الشرطة كافة بالقبض على (الأسمر) التي تقيم في عين كاوة بأربيل.

وأشارت المذكرة التي سبق أن رصدتها “وطن” إلى أن الفنانة متهمة بـ”فعل مخل بالحياء وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي”.

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المحتويات البذيئة والهابطة

يشار إلى أن القبض على الفنانة الأسمر يأتي ضمن مكافحة الأجهزة الأمنية للمحتوى الهابط، وكانت السلطات العراقية نفّذت خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات بدعوى “مكافحة المحتوى الهابط على منصات التواصل”، استهدفت عددًا من المدونين والمؤثرين في الرأي العام، وقوبلت الحملة بتفاعل واسع بين مؤيد وناقد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في يناير/كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة برصد “المحتويات البذيئة والهابطة” على مواقع التواصل الاجتماعي، التي “يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد” في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد. وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

مجلس القضاء الأعلى يتدخل

وبدوره، وجّه “مجلس القضاء الاعلى” محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم.

وقال في كتاب تم تعميمه على رئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي ورئاسة محاكم الاستئناف بتاريخ 8/2/2023، إنه لوحظ من خلال الرصد الإعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات.

وتشير الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون جرائم المعلوماتية في العراق، إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) ولا تزيد على 15 مليون دينار (12 ألف دولار)، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية”.

وكانت محكمة “جنح الكرخ” بالعراق أصدرت في شباط فبراير الماضي حكمين، الأول بالحبس لمدة سنتين بحق المدان “حسن صجمة”، والثاني لمدة ستة أشهر بحق المدانة “غفران مهدي سوادي” الشهيرة على مواقع التواصل باسم “أم فهد”، لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن كلمات فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر السوشيال ميديا.

المصدرمجلس القضاء الاعلى + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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