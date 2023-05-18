مقاطع العراقية عنود الأسمر الجنسية تقودها للسجن.. تطور جديد بقضيتها

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وطن – في متابعة لأحدث تطورات قضية المغنية الشعبية عنود الأسمر الشهيرة بالغناء في الملاهي الليلية بالعراق، أفادت وسائل إعلام بأن “محكمة جنح بغداد الكرخ”، أصدرت حكماً قضائياً بالسجن أربعة أشهر بحق المدعوة بتهمة نشر أفلام وفيديوهات تتضمن كلمات فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وعرضها على الجمهور عبر السوشيال ميديا.

السجن 4 أشهر لعنود الأسمر

وكانت قوة أمنية ألقت قبل أيام القبض على الفنانة “عنود الأسمر” واسمها الصريح “سجى ستار المحمداوي” بتهمة “الأفعال المخلة بالحياء”.

الحكم على "عنود الأسمر" بالحبس 4 أشهرhttps://t.co/vYR1ckwaUB — المركز الخبري الوطني (@nnciraq) May 18, 2023

وصدرت مذكرة قبض من محكمة جنح بغداد/ الكرخ، تبلغ أفراد الشرطة كافة بالقبض على (الأسمر) التي تقيم في عين كاوة بأربيل.

وأشارت المذكرة التي سبق أن رصدتها “وطن” إلى أن الفنانة متهمة بـ”فعل مخل بالحياء وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي”.

اعتقال الفنانة عنود الاسمر بتهمة فعل مخل بالحياء

جيبا جيبا جيبا#العراق pic.twitter.com/BeXqHydpzV — ABDULLAH AL_BAYATI (@AbdallahAlbayat) May 11, 2023

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المحتويات البذيئة والهابطة

يشار إلى أن القبض على الفنانة الأسمر يأتي ضمن مكافحة الأجهزة الأمنية للمحتوى الهابط، وكانت السلطات العراقية نفّذت خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات بدعوى “مكافحة المحتوى الهابط على منصات التواصل”، استهدفت عددًا من المدونين والمؤثرين في الرأي العام، وقوبلت الحملة بتفاعل واسع بين مؤيد وناقد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في يناير/كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة برصد “المحتويات البذيئة والهابطة” على مواقع التواصل الاجتماعي، التي “يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد” في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد. وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

القضاء يصدر مذكرة قبض

بحق المطربة الليلية (عنود الاسمر) بتهمة الأفعال المخلة بالحياء. pic.twitter.com/MkojKVmRpy — ابو درندش العسكري (@AlaskreeDrndesh) May 11, 2023

مجلس القضاء الأعلى يتدخل

وبدوره، وجّه “مجلس القضاء الاعلى” محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم.

وقال في كتاب تم تعميمه على رئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي ورئاسة محاكم الاستئناف بتاريخ 8/2/2023، إنه لوحظ من خلال الرصد الإعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات.

وتشير الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون جرائم المعلوماتية في العراق، إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) ولا تزيد على 15 مليون دينار (12 ألف دولار)، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية”.

وكانت محكمة “جنح الكرخ” بالعراق أصدرت في شباط فبراير الماضي حكمين، الأول بالحبس لمدة سنتين بحق المدان “حسن صجمة”، والثاني لمدة ستة أشهر بحق المدانة “غفران مهدي سوادي” الشهيرة على مواقع التواصل باسم “أم فهد”، لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن كلمات فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر السوشيال ميديا.