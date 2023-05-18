الخميس, مايو 18, 2023
الرئيسيةفيديومشهد صادم .. نمر يفترس كلباً أثناء نومه بالقرب من صاحبه !...
فيديو

مشهد صادم .. نمر يفترس كلباً أثناء نومه بالقرب من صاحبه ! (شاهد)

الهند تضم نحو 70% من نمور العالم وراح ضحيتها أكثر من 225 شخصا بين عامي 2014-2019

كتب خالد السعدي
نمر يفترس كلباً watanserb.com
نمر يفترس كلباً
- Advertisement -

وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لنمر يفترس كلبا نائما بالقرب من صاحبه في الهند.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد الأشخاص نائنا على أريكة مهلهلة فيما يبدو داخل إحدى الورش، بينم كان كلبه نائما بجوره وعلى بعد أقل من مترين.

وبينما كل الرجل وكلبه مستغرقان في النوم، تسلل النمر مخترقا الورشة من الناحية الخلفية، حتى وصل للكلب.

وأظهر الفيديو انه بمجرد قيام النمر بلمس الكلب انتبه وقام ليلتقطه النمر ممسكا بها من رقبته، ليحمله بين فكيه ويغادر الورشة مسرعا.

ردة فعل صاحب الكلب

الغريب في الفيديو هي ردة فعل صاحب الكلب الذي فاق على “عواء” الكلب قبل افتراسه، وشاهد لحظة هروب النمر بينما كلبه معلقا بين فكيه.

وظهر الرجل هادئا دون أن يحرك ساكنا وهو يلتفت نحو اتجاه هروب النمر دون أن يظهر أي ردة فعل سريعة تجاه إنقاذ كلبه.

- Advertisement -

ويبدو أن الرجل قد أصيب بصدمة مما شاهده جعلته غير قادر على استيعاب ما حدث على بعد مترين فقط منه.

نمر يفترس كلباً
نمر يفترس كلباً أثناء نومه بالقرب من صاحبه

قتل نمر تسبب في مقتل 9 أشخاص

ومن الجدير ذكره، انه في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، قُتل نمر لُقّب بـ”آكل البشر في تشامباران” على يد الشرطة الهندية بعدما تسبب في مقتل تسعة أشخاص على الأقل، خلال عملية كبيرة شارك فيها 200 شخص بعضهم كان يتنقل على ظهر الفيلة.

وزرع الحيوان الرعب بين السكان في محيط محمية فالميكي للنمور في تشامباران بشرق الهند، وتسبب في مقتل ستة أشخاص على الأقل لمدة شهر بينهم امرأة وابنها البالغ ثماني سنوات.

225 هنديا لقوا حتفهم جراء هجمات النمور بين عامي 2014-2019

يشار إلى أن نحو 225 شخصاً لقو حتفهم في هجمات للنمور بين عامي 2014 و2019 في الهند، بحسب بيانات حكومية.

ووفقا للإحصائيات أيضا، فقد قتل أكثر من 200 نمر على يد صيادين غير قانونيين أو جراء الصعق بالكهرباء بين عامي 2012 و2018.

الهند تضم 70% من نمور العالم

وتضم الهند حوالي 70% من نمور العالم، مع 2967 نمراً في البلاد في عام 2018.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو مُرعب لحرق جرو حيا يفجر غضب اللبنانيين وهذا مصير الجاني

الهدهد

وزير هندي يطالب بإنقاذ نساء عالقات في سلطنة عمان.. ما القصة؟!

الهدهد

بعد “صدام أصوله هندية”.. قيس الخزعلي يزعم: الموساد اغتال علي بن أبي طالب (شاهد)

تقارير

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة

الهدهد

قطر تغلق شركة هندية بعد تورط ضباط يعملون بها بالتجسس لصالح إسرائيل..هذا مصيرهم!

حياتنا

لن تصدق من يتصدر القائمة.. أجمل 10 نساء في العالم لعام 2023

الهدهد

شديد العدوى.. تطور بشأن متحور كورونا الجديد ينذر بكارثة عالمية

فيديو

أثارت جنونه.. ما فعله فيل عملاق بامرأة شبه عارية صادم (فيديو)

تقارير

هكذا انفجر عدد سكان الهند متجاوزا الصين في تحول تاريخي.. ماذا يعني ذلك؟

الهدهد

هندوس ينتهكون حرمة عائلة مسلمة في الهند وتصرف صادم من الشرطة (فيديو)

الهدهد

حمض صدام حسين النووي.. “خطبة العيد” لقيس الخزعلي تثير جدلا في العراق

الهدهد

مسلم رفض تمجيد إله الهندوس.. اغتيال نائب هندي سابق وتفجير رأسه على الهواء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زوجة كاني ويست الشقراء عارية تماماً.. شريط لاصق فقط على ثدييها وعضوها الحساس (شاهد)

هل ترغب في الزواج في الفضاء؟ شركة أمريكية تحقق حلمك وتكشف عن سعر الرحلة

بيكيه خان شاكيرا مع هذه العارضة البرازيلية وسألها عن حجم ثديها قبل ارتباطه بكلارا شيا (شاهد)

زيادة الوزن: 13 نصيحة لمساعدة طفلك على إنقاصه

موقع “أفريك”: عثمان سونكو يمنع الملك محمد السادس من زيارة السنغال.. ما القصة؟!

ميغان ماركل تتخطى الأعراف الملكية وتظهر بفستان مفتوح الصدر! (شاهد)

3 لاعبين معروضون للبيع.. خطة ريال مدريد في انتقالات الميركاتو الصيفي

المهارات الحركية واللغة والإدراك: ما فوائد الألعاب الحسية بالنسبة للأطفال؟

هل يمكن أن يساعد الذكاء الإصطناعي في إنقاذ حياة البشر؟ أحد روبوتات الدردشة يجيب

زفاف الأمير الحسين .. الكشف عن الزي الرسمي للحفل وبدون تيجان!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC