مشهد صادم .. نمر يفترس كلباً أثناء نومه بالقرب من صاحبه ! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لنمر يفترس كلبا نائما بالقرب من صاحبه في الهند.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد الأشخاص نائنا على أريكة مهلهلة فيما يبدو داخل إحدى الورش، بينم كان كلبه نائما بجوره وعلى بعد أقل من مترين.

وبينما كل الرجل وكلبه مستغرقان في النوم، تسلل النمر مخترقا الورشة من الناحية الخلفية، حتى وصل للكلب.

وأظهر الفيديو انه بمجرد قيام النمر بلمس الكلب انتبه وقام ليلتقطه النمر ممسكا بها من رقبته، ليحمله بين فكيه ويغادر الورشة مسرعا.

ردة فعل صاحب الكلب

الغريب في الفيديو هي ردة فعل صاحب الكلب الذي فاق على “عواء” الكلب قبل افتراسه، وشاهد لحظة هروب النمر بينما كلبه معلقا بين فكيه.

وظهر الرجل هادئا دون أن يحرك ساكنا وهو يلتفت نحو اتجاه هروب النمر دون أن يظهر أي ردة فعل سريعة تجاه إنقاذ كلبه.

- Advertisement -

ويبدو أن الرجل قد أصيب بصدمة مما شاهده جعلته غير قادر على استيعاب ما حدث على بعد مترين فقط منه.

View this post on Instagram A post shared by News Oman | أخبار سلطنة عُمان (@news.oman)

قتل نمر تسبب في مقتل 9 أشخاص

ومن الجدير ذكره، انه في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، قُتل نمر لُقّب بـ”آكل البشر في تشامباران” على يد الشرطة الهندية بعدما تسبب في مقتل تسعة أشخاص على الأقل، خلال عملية كبيرة شارك فيها 200 شخص بعضهم كان يتنقل على ظهر الفيلة.

وزرع الحيوان الرعب بين السكان في محيط محمية فالميكي للنمور في تشامباران بشرق الهند، وتسبب في مقتل ستة أشخاص على الأقل لمدة شهر بينهم امرأة وابنها البالغ ثماني سنوات.

225 هنديا لقوا حتفهم جراء هجمات النمور بين عامي 2014-2019

يشار إلى أن نحو 225 شخصاً لقو حتفهم في هجمات للنمور بين عامي 2014 و2019 في الهند، بحسب بيانات حكومية.

ووفقا للإحصائيات أيضا، فقد قتل أكثر من 200 نمر على يد صيادين غير قانونيين أو جراء الصعق بالكهرباء بين عامي 2012 و2018.

الهند تضم 70% من نمور العالم

وتضم الهند حوالي 70% من نمور العالم، مع 2967 نمراً في البلاد في عام 2018.