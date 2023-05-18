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ظهور مثير لـ فوز الفهد في مهرجان كان.. سعر إطلالتها صادم!

أثارت الفاشينستا الكويتية فوز الفهد الجدل بعد زعمها أنها الخليجية الوحيدة التي تمت دعوتها للمشاركة في مهرجان "كان" السينمائي الدولي

كتب خالد السعدي
فوز الفهد مهرجان كان watanserb.com
مشهورة السوشيال ميديا الكويتية فوز الفهد
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وطن – تعرضت مشهورة السوشيال ميديا الكويتية “فوز الفهد” لعاصفة من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائها بأنها الخليجية الوحيدة التي جرى دعوتها لحضور مهرجان “كان” السينمائي لدورته الـ76.

إطلالة فوز الفهد في مهرجان كان

وانطلق حفل فعاليات اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76 بحضور كبير من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء.

وقالت فوز الفهد في مقطع فيديو بثته على حساباتها في السوشيال ميديا، فيما بدت وهي ترتدي نظارات سوداء اللون وقد أسدلت شعرها: “أنا الوحيدة من الخليج اللي اختاروني أحضر مهرجان كان”.

وأضافت: “هذا كان حلم بالنسبة لي وتحقق”، وهي أول مرة تحضر فيها ـ كما قالت ـ مهرجاناً عالمياً بهذا المستوى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للبلوجر فوز الفهد في مهرجان كان السينمائي، وهي ترتدي فستاناً أصفر اللون من قماش الساتان الناعم الذي جاء بقصة طويلة وفتحة جانبية. وهو من تصميم Azzi and Osta”.

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سعر فستان فوز الفهد

وبحسب صفحات التواصل الاجتماعي بلغ سعر الفستان ١٥،٢٠٠ ريال، واختارت فوز مع الفستان تسريحة شعر منسدلة لتترك شعرها الناعم بدون قيود مع اعتماد فارق في منتصف الرأس.



وأثارت الفاشنيستا الكويتية الجدل بعد زعمها أنها الخليجية الوحيدة التي تمت دعوتها للمشاركة في مهرجان “كان” السينمائي هذا العام، على الرغم من تواجد آخرين من بينهم أسيل عمران.

وفيما أشاد البعض بحضورها الآسر، قلل آخرون من أهمية دعوتها، مذكرين إياها بأن شهيرات أخريات كنت حاضرات في المهرجان.

وعلقت “ديار” أنها شعرت وكأن الدعوة التي جاءت لفوز الفهد من مكان حلم للجميع أو أنه شيء صعب الوصول”.

واستدركت:” بالمقابل الين سليمان وأسيل رأين أنه روتين سنوي ووجودهم فيه سهل”.

وأضافت: “لا ننسى أيضاً أن نهى نبيل حضرت وفاطمة المؤمن وحياة الفهد”.

وتابعت في إشارة إلى فوز الفهد:”هي متأخرة بالمنهج والوصول بعد”.

ودافعت معلقة أخرى عن فوز الفهد مشيرة إلى أنها لم تقصد بكلامها أنها الخليجية الوحيدة المدعوة بل الكويتية الوحيدة.

فوز الفهد ترد وتوضح

وفي ردها على الانتقادات التي طالتها بعد تصريحها أنها الخليجية الوحيدة التي تم دعوتها إلى مهرجان كان السينمائي، قالت فوز في مقطع فيديو نشرته على حساباتها: “تعرفون أن الضرب بالميت حرام”.

وأضافت أن “الناس مقهورة” وقالت إنها باتت تضحك على نفسها أن شيئاً لم يعد يؤثر فيها.

وخلال افتتاح مهرجان كان السينمائي دورته الـ 76 في قصر المهرجانات بفرنسا، كان لافتاً حضور النجمات العربيات على السجادة الحمراء إلى جانب نجوم العالم ومنهم “منى زكي، مايا دياب، رزان جمال، ريا أبي راشد، أسيل عمران، ألين سليمان وغيرهم.

ويضم برنامج مهرجان كان العديد من الأفلام التي يتوقع أن تنافس على الجوائز المختلفة المقدمة في المهرجان، ومن بينها فيلم “Memoria” للمخرج الكوري الجنوبي أبونغ سانغسو، وفيلم “La Fracture” للمخرجة الفرنسية كاثرين كورنو، وفيلم “The French Dispatch” للمخرج الأمريكي الشهير ويس أندرسون.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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