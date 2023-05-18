ظهور مثير لـ فوز الفهد في مهرجان كان.. سعر إطلالتها صادم!

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وطن – تعرضت مشهورة السوشيال ميديا الكويتية “فوز الفهد” لعاصفة من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائها بأنها الخليجية الوحيدة التي جرى دعوتها لحضور مهرجان “كان” السينمائي لدورته الـ76.

إطلالة فوز الفهد في مهرجان كان

وانطلق حفل فعاليات اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76 بحضور كبير من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء.

وقالت فوز الفهد في مقطع فيديو بثته على حساباتها في السوشيال ميديا، فيما بدت وهي ترتدي نظارات سوداء اللون وقد أسدلت شعرها: “أنا الوحيدة من الخليج اللي اختاروني أحضر مهرجان كان”.

وأضافت: “هذا كان حلم بالنسبة لي وتحقق”، وهي أول مرة تحضر فيها ـ كما قالت ـ مهرجاناً عالمياً بهذا المستوى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للبلوجر فوز الفهد في مهرجان كان السينمائي، وهي ترتدي فستاناً أصفر اللون من قماش الساتان الناعم الذي جاء بقصة طويلة وفتحة جانبية. وهو من تصميم Azzi and Osta”.

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سعر فستان فوز الفهد

وبحسب صفحات التواصل الاجتماعي بلغ سعر الفستان ١٥،٢٠٠ ريال، واختارت فوز مع الفستان تسريحة شعر منسدلة لتترك شعرها الناعم بدون قيود مع اعتماد فارق في منتصف الرأس.

إطلالة فوز الفهد في مهرجان كان السينمائي الفستان سعره ١٥،٢٠٠ ريال من azziandosta✨

حلو عليها اللون والموديل وأعتقد انها قفلت شوي من الفتحه pic.twitter.com/JavGpWt4Oq — كازان (@Gazan241) May 17, 2023



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وأثارت الفاشنيستا الكويتية الجدل بعد زعمها أنها الخليجية الوحيدة التي تمت دعوتها للمشاركة في مهرجان “كان” السينمائي هذا العام، على الرغم من تواجد آخرين من بينهم أسيل عمران.

وفيما أشاد البعض بحضورها الآسر، قلل آخرون من أهمية دعوتها، مذكرين إياها بأن شهيرات أخريات كنت حاضرات في المهرجان.

وعلقت “ديار” أنها شعرت وكأن الدعوة التي جاءت لفوز الفهد من مكان حلم للجميع أو أنه شيء صعب الوصول”.

واستدركت:” بالمقابل الين سليمان وأسيل رأين أنه روتين سنوي ووجودهم فيه سهل”.

وأضافت: “لا ننسى أيضاً أن نهى نبيل حضرت وفاطمة المؤمن وحياة الفهد”.

وتابعت في إشارة إلى فوز الفهد:”هي متأخرة بالمنهج والوصول بعد”.

فعلاً ! حسيت من فوز وكأنه جاتها دعوه من مكان حلم للجميع او انه شي صعب الوصول له بالمقابل الين سليمان واسيل شايفين انه روتين سنوي ووجودهم فيه سهل ، ماننسى ان نهى نبيل قد حضرت وفاطمه المؤمن وحياه الفهد بعد ، هي متأخره بالمنهج والوصول بعد — ‏دِيار (@By_Deyar) May 18, 2023

ودافعت معلقة أخرى عن فوز الفهد مشيرة إلى أنها لم تقصد بكلامها أنها الخليجية الوحيدة المدعوة بل الكويتية الوحيدة.

فوز الفهد ترد وتوضح

وفي ردها على الانتقادات التي طالتها بعد تصريحها أنها الخليجية الوحيدة التي تم دعوتها إلى مهرجان كان السينمائي، قالت فوز في مقطع فيديو نشرته على حساباتها: “تعرفون أن الضرب بالميت حرام”.

وأضافت أن “الناس مقهورة” وقالت إنها باتت تضحك على نفسها أن شيئاً لم يعد يؤثر فيها.

فوز الفهد بعد تصريحها بأني أول مشهورة الخليجية احضر مهرجان كان السينمائي : أنا وصلت مرحلة والله ماكو احساس تعرفون الضرب في الميت حرام !! pic.twitter.com/lGNcMjiUp5 — رضوان. (@raax_11) May 18, 2023

وخلال افتتاح مهرجان كان السينمائي دورته الـ 76 في قصر المهرجانات بفرنسا، كان لافتاً حضور النجمات العربيات على السجادة الحمراء إلى جانب نجوم العالم ومنهم “منى زكي، مايا دياب، رزان جمال، ريا أبي راشد، أسيل عمران، ألين سليمان وغيرهم.

ويضم برنامج مهرجان كان العديد من الأفلام التي يتوقع أن تنافس على الجوائز المختلفة المقدمة في المهرجان، ومن بينها فيلم “Memoria” للمخرج الكوري الجنوبي أبونغ سانغسو، وفيلم “La Fracture” للمخرجة الفرنسية كاثرين كورنو، وفيلم “The French Dispatch” للمخرج الأمريكي الشهير ويس أندرسون.