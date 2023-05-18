سلمى حايك في موقف مُحرج.. انزلق روب الاستحمام أثناء الرقص وانكشفت أثداءها! (فيديو)

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وطن- سمحت سلمى حايك أن يرى الجميع جسدها حين رقصت احتفالاً بأن لديها 24 مليون متابع على انستجرام.

روب الاستحمام ينزلق

بعد أن حققت سلمى حايك هذا الإنجاز يوم الثلاثاء ، قامت الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا ورقصت مع فريقها الساحر .

لكن سلمى حايك لم تكترث أن روب الاستحمام الذي كانت ترقص به، انزلق وكشف عن أثداءها.

لم يزعج انزلاق الملابس سلمى حايك، التي استمرت في الرقص بينما كان أصدقاءها خلفها يضحكون.

24 مليون متابع

وقامت سلمى حايك بالتعليق على الفيديو الجريء: “24 مليون متابع ، 24 مليون سبب للابتسام شكرًا لكم جميعًا على الانضمام إلي في هذه الرحلة البرية!”.

وتابعت: “لا يمكنني احتواء سعادتي وامتناني”.

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لم تكترث النجمة المكسيكية، لبنانية الأصل، بوميض كاميرات أصدقاءها التي وثقت اللحظة المحرجة.

بيكيني أصفر

في الشهر الماضي ، عرضت الممثلة منحنياتها بالبكيني الأصفر أثناء استرخائها على متن قارب.

في كانون الثاني (يناير) ، حضرت العرض الأول لفيلم “Magic Mike’s Last Dance” في ميامي مرتدية ثوبًا شفافًا من شبكة صيد السمك فوق لانجري بيكابو.

وفي سبتمبر ، احتفلت بعيد ميلادها السادس والخمسين بملابس السباحة الحمراء.

سر شباب سلمى حايك

اعترفت سلمى حايك من قبل أن ممارستها اليوغا هي سر عدم ظهور علامات الشيخوخة عليها.

في عام 2020 ، كشفت حايك لمجلة People أنها “ليس لديها وقت لممارسة الرياضة” أو اتباع نظام غذائي بسبب أيام عملها الطويلة.

اعترف حايك: “أعمل مع امرأة في لندن علمتني كيف أعامل جسدي بطريقة تنشط فيها العضلات طوال اليوم.. لذلك حتى عندما تغسل أسنانك ، فأنت تعمل على تمرين العضلات.”

وتابعت النجمة: “لقد علمتني أن أقبض عضلاتي دون شدها. أنت تجعلهم يسترخون وتركز على الأجزاء التي يجب استخدامها ، ولكن ليس مع التوتر. إذا كنت على دراية بجسمك ، فسوف تفاجأ بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه “.

مكون نادر

وفي حديثها إلى مجلة Elle Magazine في عام 2015، نسبت سلمى الفضل إلى نبات ميموزا تينويفلورا لمظهرها المذهل.

وقالت النجمة المكسيكية: “أستخدم عنصرًا يسمى ميموزا تينويفلورا يُستخدم في المكسيك لضحايا الحروق لأنه يجدّد البشرة تمامًا. ولا يوجد أحد في الولايات المتحدة يستخدم هذا المكوّن باستثنائنا”.

وتابعت: “بعض المكونات، عندما أخذتها إلى المعامل الأمريكية، قالوا: يا إلهي! كيف لا يستخدم هذا أحد؟”

وأوضحت سلمى حايك في اللقاء: “هذا هو السبب في عدم وجود مادة البوتوكس، ولا التقشير، ولا الحشوات”.