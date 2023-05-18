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سر ظهور محمد رمضان عاريا على ظهر جمل في أمريكا (شاهد)

الفنان المصري محمد رمضان ظهر وهو يتجول عاري الصدر بقلادة ذهبية في شوارع ميامي الأمريكية، مُمتطياً جملاً وفي فمه سيجارة كوبية

كتب فهمي الورغمي
محمد رمضان في أمريكا watanserb.com
ظهور محمد رمضان على ظهر جمل في شوارع ميامي الأمريكية يثير جدلا واسعا
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وطن- أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بظهوره على ظهر جمل في شوارع مدينة ميامي الأمريكية، حيث كان يستعدّ لتصوير أغنية جديدة بالتعاون مع الرابر الأمريكي “فيوتشر”.

محمد رمضان يمتطي جَمَلاً في ميامي الأمريكية

ونشر “رمضان” عدة صور وفيديوهات عبر حسابه على إنستغرام، يظهر فيها وهو يرتدي الغترة والعقال وقلائد ذهبية. مُعبّراً عن حماسه لهذا التعاون الفني الذي يعتبر الأول من نوعه بينه والرابر الأمريكي، فيوتشر.

 

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وعلق محمد رمضان على الصورة قائلاً: “ثقة في الله السنة دي الصيف في العالم العربي”، مضيفا بقوله: “لأول مرة جمل عربي في شوارع ميامي”.

محمد رمضان
محمد رمضان على ظهر جمل في أمريكا

وصرّح الفنان المصري محمد رمضان في وقت سابق بأن هذه الأغنية -التي يستعدّ لإطلاقها قريباً- ستكون مكسبًا للطرفين، وأنه لم يدفع أو يتقاضى أي مبلغ مالي من أجلها.

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وعليه، فقد لاقت هذه الصور والفيديوهات التي شاركها رمضان ردودَ فعل متباينة في أوساط محبيه ومنتقديه، فبعضهم أشاد بجرأته وإبداعه، وبعضهم انتقده بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والتباهي بثروته.

محمد رمضان
ردود فعل متباينة على ظهور محمد رمضان على ظهر جمل في شوارع ميامي الأمريكية

محمد رمضان يُرسّخ الصورة النمطية للعرب في أمريكا

اعتبر كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ظهور محمد رمضان ممتطياً جملاً في وسط شوارع ميامي الأمريكية، ليس إلا ضرباً من ضروب التنميط الإعلامي الذي يمارسه الإعلام الأمريكي ضد العرب.

حيث أوضح بعضهم في التعليقات المصاحبة لصورة الفنان الذي يلقّب نفسه بـ”نمبر وان”، أن لدى الغرب والأمريكيين بشكل خاص، صورة نمطية عن العربي رسّختها وسائل الإعلام المحلية والسينما منذ عقود ناهيك عن الخطابات السياسية.

ونوّه آخرون إلى أنه عادةً ما يتم تصوير العرب في بعض الوسائل الإعلامية الأمريكية على أنهم متشددون أو إرهابيون.

كما أنه عادة ما يتمّ تسليط الضوء على الأفراد العنيفين والتصوير النمطي للمرأة العربية بشكل سلبي، والتعرض للثقافة والدين بصورة تشويهية وغير دقيقة.

لقاء محمد رمضان ومحمود عباس

ويشار إلى أنه قبل أيام التقى الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أمريكا، حيث كان عباس في زيارة رسمية لحضور الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني لأول مرة منذ عام 1948.

غضب واستنكار للقاء محمد رمضان ومحمود عباس

لقاءٌ، أثار لاحقاً موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات التي وجّهها كثيرون للرئيس الفلسطيني، والفنان المصري على السواء.

 

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وشارك الممثل المصري محمد رمضان عبر حسابه في إنستغرام، صورة للقاء الذي جمعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، وعلّق قائلاً: “بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة”.

محمد رمضان ومحمود عباس
لقاء محمد رمضان ومحمود عباس في نيويورك

واتهم كثيرون محمد رمضان بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وعدم احترام مكانتها لدى الوجدان العربي والإسلامي، خاصة وهو الممثل المصري الذي ظهر قبل سنوات مع عدد من الإسرائيليين في صورة جماعية بدبي.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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