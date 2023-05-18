سر ظهور محمد رمضان عاريا على ظهر جمل في أمريكا (شاهد)

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وطن- أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بظهوره على ظهر جمل في شوارع مدينة ميامي الأمريكية، حيث كان يستعدّ لتصوير أغنية جديدة بالتعاون مع الرابر الأمريكي “فيوتشر”.

محمد رمضان يمتطي جَمَلاً في ميامي الأمريكية

ونشر “رمضان” عدة صور وفيديوهات عبر حسابه على إنستغرام، يظهر فيها وهو يرتدي الغترة والعقال وقلائد ذهبية. مُعبّراً عن حماسه لهذا التعاون الفني الذي يعتبر الأول من نوعه بينه والرابر الأمريكي، فيوتشر.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلاً: “ثقة في الله السنة دي الصيف في العالم العربي”، مضيفا بقوله: “لأول مرة جمل عربي في شوارع ميامي”.

وصرّح الفنان المصري محمد رمضان في وقت سابق بأن هذه الأغنية -التي يستعدّ لإطلاقها قريباً- ستكون مكسبًا للطرفين، وأنه لم يدفع أو يتقاضى أي مبلغ مالي من أجلها.

محمد رمضان في شورع أمريكا. pic.twitter.com/QvvSG1dlaa — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 17, 2023

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وعليه، فقد لاقت هذه الصور والفيديوهات التي شاركها رمضان ردودَ فعل متباينة في أوساط محبيه ومنتقديه، فبعضهم أشاد بجرأته وإبداعه، وبعضهم انتقده بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والتباهي بثروته.

محمد رمضان يُرسّخ الصورة النمطية للعرب في أمريكا

اعتبر كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ظهور محمد رمضان ممتطياً جملاً في وسط شوارع ميامي الأمريكية، ليس إلا ضرباً من ضروب التنميط الإعلامي الذي يمارسه الإعلام الأمريكي ضد العرب.

حيث أوضح بعضهم في التعليقات المصاحبة لصورة الفنان الذي يلقّب نفسه بـ”نمبر وان”، أن لدى الغرب والأمريكيين بشكل خاص، صورة نمطية عن العربي رسّختها وسائل الإعلام المحلية والسينما منذ عقود ناهيك عن الخطابات السياسية.

التنويريين: هوليود تتعمد تصوير مصر والعرب كسكان صحراء! 😡

الكمامتة: المصريين مش عرب!😡😡

محمد رمضان: pic.twitter.com/3M2vb6upKR — قاسم ويذ Q (@Al_Qasem) May 17, 2023

ونوّه آخرون إلى أنه عادةً ما يتم تصوير العرب في بعض الوسائل الإعلامية الأمريكية على أنهم متشددون أو إرهابيون.

كما أنه عادة ما يتمّ تسليط الضوء على الأفراد العنيفين والتصوير النمطي للمرأة العربية بشكل سلبي، والتعرض للثقافة والدين بصورة تشويهية وغير دقيقة.

محمد رمضان بالجمل في شوارع ميامي

يتساءل العلماء حائرون

لماذا في أمريكا ينتشر غزو مخلوقات فضائية ، ولماذا الان تركب جمل بعد في المعابد والاهرامات تركب مراكب الشمس وصحون فضائية منذ 7000 عام

هل يجوز نكاح الجمل أو الفضائي في الخيمة بجوار تمثال الحرية Stand-up Comedy

Fuck an alien pic.twitter.com/EM4HiPVD39 — هشام بكر (@HishamBaker3) May 17, 2023

لقاء محمد رمضان ومحمود عباس

ويشار إلى أنه قبل أيام التقى الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أمريكا، حيث كان عباس في زيارة رسمية لحضور الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني لأول مرة منذ عام 1948.

لقاءٌ، أثار لاحقاً موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات التي وجّهها كثيرون للرئيس الفلسطيني، والفنان المصري على السواء.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وشارك الممثل المصري محمد رمضان عبر حسابه في إنستغرام، صورة للقاء الذي جمعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، وعلّق قائلاً: “بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة”.

واتهم كثيرون محمد رمضان بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وعدم احترام مكانتها لدى الوجدان العربي والإسلامي، خاصة وهو الممثل المصري الذي ظهر قبل سنوات مع عدد من الإسرائيليين في صورة جماعية بدبي.