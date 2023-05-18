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استقبله نائب أمير.. لحظة وصول بشار الأسد إلى جدة (فيديو)

وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32

كتب باسل النجار
بشار الأسد في السعودية watanserb.com
نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد
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وطن – وثق فيديو متداول لحظة وصول رئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس، إلى جدة في المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الـ 32، التي تبدأ غدا، الجمعة.

بشار يصل السعودية لحضور قمة جدة

وبحسب المقطع المتداول والذي بثته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، فقد ظهر في الأسد في المطار لحظة نزوله من الطائرة وكان في استقباله نائب أمير منطقة مكة بدر بن سلطان بن عبد العزيز.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” التي نقلت خبر وصول بشار الأسد للمملكة: “كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.”

وكانت صفحة الرئاسة السورية الرسمية على فيسبوك التابعة للنظام، قالت في وقت سابق اليوم، الخميس، إن بشار الأسد سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية، في خطوة تمثل استكمال عودة سوريا إلى المنظومة العربية.

آخر قمة حضرها الأسد كانت قمة سرت

وكانت قمة سرت في ليبيا عام 2010، آخر قمة حضرها بشار الأسد قبل اندلاع النزاع العام 2011، ومن ثمّ تجميد عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في العام ذاته.

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وفي وقت سابق هذا الشهر، قررت الدول العربية إعادة دمشق إلى مقعدها في مجلس الجامعة العربية، واستأنفت وفود الحكومة السورية مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية منذ الاثنين.

وأوردت صحيفة “الوطن” السورية، المقربة من النظام، أن من المرجح أن يلتقي الأسد مساء الخميس وصباح الجمعة عدداً من القادة الذين لم تُسمهم، في لقاءات ثنائية في مقر إقامتهم في فندق الريتز كارلتون.

وسبق أن قطع قادة عرب عديدون علاقات بلادهم أو خفّضوها مع الأسد.

وقدمت دول عربية عدّة بينها السعودية وقطر، خصوصًا في السنوات الأولى للنزاع، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا.

المصدرقناة الإخبارية - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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