استقبله نائب أمير.. لحظة وصول بشار الأسد إلى جدة (فيديو)

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وطن – وثق فيديو متداول لحظة وصول رئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس، إلى جدة في المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الـ 32، التي تبدأ غدا، الجمعة.

بشار يصل السعودية لحضور قمة جدة

وبحسب المقطع المتداول والذي بثته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، فقد ظهر في الأسد في المطار لحظة نزوله من الطائرة وكان في استقباله نائب أمير منطقة مكة بدر بن سلطان بن عبد العزيز.

فيديو | وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/FtiqWmLQMi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” التي نقلت خبر وصول بشار الأسد للمملكة: “كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.”

وكانت صفحة الرئاسة السورية الرسمية على فيسبوك التابعة للنظام، قالت في وقت سابق اليوم، الخميس، إن بشار الأسد سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية، في خطوة تمثل استكمال عودة سوريا إلى المنظومة العربية.

آخر قمة حضرها الأسد كانت قمة سرت

وكانت قمة سرت في ليبيا عام 2010، آخر قمة حضرها بشار الأسد قبل اندلاع النزاع العام 2011، ومن ثمّ تجميد عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في العام ذاته.

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وفي وقت سابق هذا الشهر، قررت الدول العربية إعادة دمشق إلى مقعدها في مجلس الجامعة العربية، واستأنفت وفود الحكومة السورية مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية منذ الاثنين.

وأوردت صحيفة “الوطن” السورية، المقربة من النظام، أن من المرجح أن يلتقي الأسد مساء الخميس وصباح الجمعة عدداً من القادة الذين لم تُسمهم، في لقاءات ثنائية في مقر إقامتهم في فندق الريتز كارلتون.

وسبق أن قطع قادة عرب عديدون علاقات بلادهم أو خفّضوها مع الأسد.

وقدمت دول عربية عدّة بينها السعودية وقطر، خصوصًا في السنوات الأولى للنزاع، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا.