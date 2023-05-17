5 أغراض يجب ألا تُخزنها أبداََ تحت سريرك

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وطن- نستخدم أحيانا المساحة المتواجدة تحت السرير لوضع أي شيء قد لا نجد مساحة له. ولكن حسب الخبراء هذه عادة سيئة للغاية لأن الأغراض التي نضعها هناك من شأنها أن تؤثر على رائحة ونظافة غرفة النوم.

يقول أرتيم كروبوفينسكي، المصمم الداخلي ومؤسس شركة Arsight، لمجلة “باست لايف” الأمريكية: “يمكن أن تتلف أغراضك التي تضعها تحت سريرك بسبب الغبار أو الرطوبة أو الحشرات.”

مضيفا:”يمكن أن تفقد هذه الأغراض أيضًا قيمتها أو جودتها بمرور الوقت.”

إذن، ما هي العناصر التي يحذر خبراء المنزل من تخزينها تحت السرير؟

أمتعة السفر

من الأشياء الشائعة التي يحتفظ بها العديد من الأشخاص تحت أسرّتهم هي الأمتعة والتي اتضح أنها قد تكون السبب في أن غرفتك مغبرة جدًا.

يوضح كروبوفينسكي قائلا:”يمكن أن تجمع الأمتعة الغبار والأوساخ والمواد المثيرة للحساسية، مما قد يؤثر سلبًا على جودة هواء غرفة النوم ويزيد من أعراض الحساسية أو الربو”.

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مضيفََا:”قد يؤدي وضع الأمتعة أسفل السرير إلى صعوبة تنظيف المنطقة وتنظيفها بالمكنسة الكهربائية، مما يؤدي إلى تراكم الغبار والمواد المسببة للحساسية.”

بدلاً من وضع حقائبك تحت سريرك، حاول الاحتفاظ بها في منطقة تخزين مخصصة – مثل الخزانة أو العلية أو الطابق السفلي – حيث تقل احتمالية تأثيرها على نظافة وجودة الهواء في غرفة نومك.

أوراق مهمة

يقوم العديد من الأشخاص بإخفاء الأوراق والوثائق مثل جوازات السفر أو شهادات الميلاد تحت السرير. ولكن حذرت أوليفيا باركس، رئيسة شركة Professional Organizer New Orleans من هذا الأمر قائلة:”يمكن أن يؤدي وضع تلك الأوراق هناك إلى اتساخها أو تلفها أو صعوبة الوصول إليها في حالة الطوارئ.”



يمكن أيضًا أن تصبح الأوراق قابلة للاشتعال أو تحمل العفن أو تتدهور عند تخزينها تحت سريرك. يجب عليك الاحتفاظ بالمستندات المهمة في صناديق بلاستيكية.

علاوة على ذلك، يمكنك تخزينها في “خزنة أو حاوية آمنة ومقاومة للحريق بحيث تكون محمية ويسهل الوصول إليها عند الحاجة.”

أحذية

إن وضع الأحذية تحت السرير يمكن أن يتسبب في اتساخها أو تلفها. وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب تراكم الأوساخ والغبار في تغير لونها.

كما يمكن أن تتلف أيضًا تحت سريرك لأن المساحة الموجودة هناك صغيرة للغاية.

إلكترونيات

اتضح أن وضع هذه الأجهزة تحت السرير يمكن أن يشكل خطر نشوب حريق.



يؤكد كروبوفينسكي في هذا السياق:”من غير الآمن تخزين الأجهزة الإلكترونية والبطاريات تحت سريرك. يمكن أن تتأثر هذه العناصر سلبًا بالتغيرات في درجة الحرارة والغبار والرطوبة مما يؤدي إلى إلى خطر نشوب حريق.”

لذا، ستحتاج إلى الاحتفاظ بها في”مكان جاف ومعتدل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن الرطوبة”، حسب قوله.

