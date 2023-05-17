4.5 مليون قتيل في قارتين.. تقرير صادم عن ضحايا حروب ما بعد 11 سبتمبر

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وطن – كشف تقرير حديث، أن 4.5 مليون شخص على الأقل لقوا حتفهم منذ الحادي عشر من سبتمبر نتيجة الحروب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

وقدر تقرير بحثي من مشروع تكاليف الحرب في معهد واتسون التابع لجامعة براون، أنه من بين 4.5 مليون حالة وفاة، كان هناك ما لا يقل عن 3.6 إلى 3.7 مليون حالة وفاة “غير مباشرة” ناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل، كما نقلت صحيفة ميدل إيست آي.

والعوامل الواردة في التقرير تتمثل في الانهيار الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وتدمير البنية التحتية الصحية والتلوث البيئي وصدى الصدمات والعنف، وغيرها من الآثار.

وغزت الولايات المتحدة أفغانستان وطردت طالبان من السلطة ردا على هجمات 11 سبتمبر 2001 ، والتي تم التخطيط لها بينما كان زعيم القاعدة ، أسامة بن لادن ، يعيش في البلاد تحت حماية طالبان.

جدل الصراعات

كان عدد الوفيات الناجمة عن صراعات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر مصدراً للجدل الشديد ، حيث تقاطعت السياسة والعلوم غير الدقيقة في نقاشات ساخنة حول المصالح المتضاربة.

في عام 2015 ، قدرت منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية – الحائزة على جائزة نوبل – أن أكثر من مليون شخص قتلوا بشكل مباشر وغير مباشر في الحروب في العراق وأفغانستان وباكستان وحدها.

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وفقًا لتقرير تكلفة الحروب ، الذي ينظر في تكلفة الحرب عبر النزاعات في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وليبيا والصومال واليمن ، ازداد حجم الوفيات غير المباشرة بمرور الوقت.

على الرغم من سحب الولايات المتحدة لقواتها العسكرية من أفغانستان في عام 2021 ، منهية الحرب رسميًا، فإن الأفغان “يعانون ويموتون من أسباب مرتبطة بالحرب بمعدلات أعلى من أي وقت مضى”.

وعادت حركة طالبان إلى السلطة عام 2021 ، بعد عشرين عامًا من إزاحتها من قبل القوات الأمريكية.

وجاء في التقرير أن “الوفيات غير المباشرة مدمرة ، لأسباب ليس أقلها أنه كان من الممكن منع الكثير منها ، لولا الحرب”.

وتضيف أن أعداد الجثث معقدة ومثيرة للجدل ، ومن الصعب تقدير الوفيات غير المباشرة ، لأن هذه الوفيات لا تحدث مباشرة بعد المعارك.

وتحدث الوفاة من الجوع في الغالب على مسافة ما من هذا الانتباه إلى المشهد وقد تحدث بعد شهور أو سنوات من الحرب التي تعطل الوصول إلى الغذاء.

وفي كثير من الأحيان، يكون الأشخاص المتضررون من الحرب مشردين وعابرين، مما يجعل من الصعب تعقبهم، كما جاء في التقرير.

كما أنه من الصعب الفصل بين الوفيات غير المباشرة الناتجة عن الحرب والموت التي قد تكون حدثت في أماكن يعاني فيها الناس بالفعل من ارتفاع معدلات الفقر والمرض وسوء التغذية.

يذكر المؤلف أن الباحثين طبقوا متوسط ​​نسبة أمانة إعلان جنيف وهي أربع وفيات غير مباشرة لكل حالة وفاة مباشرة.

ويشير التقرير إلى أنه في حين أن هذه النسبة قد تكون أقل في العراق ، إلا أنها ستكون أعلى في اليمن أو أفغانستان ، وبالتالي اعتبرت النسبة دقيقة للوصول إلى التقدير “المعقول والمتحفظ” البالغ 4.5-4.6 مليون.

ويلفت إلى أن الغالبية العظمى من القوات التي قُتلت في القتال كانت من السكان المحليين ، بما في ذلك أكثر من 177 ألفًا من الأفغان والباكستانيين والعراقيين والسوريين الذين لقوا حتفهم اعتبارًا من عام 2019. وبلغ عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان 7000 جندي ، وأكثر من قتل 8000 متعاقد عسكري .

تقول ستيفاني سافيل ، مؤلفة التقرير والمديرة المشاركة لمشروع تكاليف الحرب ، لصحيفة واشنطن بوست: “في توضيح الكيفية التي أدت بها حروب ما بعد 11 سبتمبر إلى المرض والوفيات غير المباشرة ، فإن هدف التقرير هو بناء وعي أكبر بالتكلفة البشرية الكاملة لهذه الحروب ودعم الدعوات الموجهة للولايات المتحدة والحكومات الأخرى للتخفيف من استمرار وخسائر ومعاناة الملايين في مناطق الحرب الحالية والسابقة “.

وفي مارس، ألغى مجلس الشيوخ الأمريكي القرار الذي سمح بغزو العراق عام 2003 ، في خطوة رمزية إلى حد كبير ولكن من الحزبين لإعادة تأكيد إشراف الكونجرس على سلطة الحرب.

وسينتقل القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه. إذا تم تمريره ، اقترح الرئيس جو بايدن أنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا.