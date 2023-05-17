الأربعاء, مايو 17, 2023
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رياضة

3 سيناريوهات معقدة أمام ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

ليفربول و 3 سيناريوهات أحدهم معقد من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
سيناريوهات تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا watanserb.com
سيناريوهات تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا
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وطن- يبدو أن فرصة فريق ليفربول الإنجليزي شبه معقدة ولكنها ليست مستحيلة في عالم الكرة المستديرة، من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونجح فريق ليفربول (الريدز)، في المنافسة بقوة مع مانشستر يونايتد ونيوكاسل، على مقعد التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، بعد فوز النظيف في الجولة الماضية على ليستر سيتي. بثلاثية نظيفة دون مقابل في منافسات الجولة ال36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 65 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نيوكاسل. صاحب المركز الثالث ومانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، حيث يمتلك كلا الفريقين مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وفي حال تعثر مانشستر يونايتد أو نيوكاسل، فإن فرصة ليفربول في خطف مركز التأهل للعبور إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ستكون مفتوحة.

حارس ليفربول أليسون
حارس ليفربول أليسون

سيناريوهات تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. برصيد 65 نقطة، بعد خوضه 36 مباراة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد أصحاب المركز الثالث والرابع بعد خوضهم 35 مباراة، وفي انتظارهم مباراة مؤجلة.

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كما وسنعرض جميع سيناريوهات فرص تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا 2022-2023 الموسم المقبل، على النحو الآتي:

السيناريو الأول:

فوز فريق ليفربول في المباراتين المقبلتين سيرفع رصيده إلى 71 نقطة، مع تعثر مانشستر يونايتد في مباراتين من أصل 3 مباريات إما بالتعادل أو الهزيمة. فسيصل ليفربول إلى المركز الرابع ويخطف بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال على حساب اليونايتد.

 السيناريو الثاني:

فوز ليفربول في المباراتين المتبقيتين، مع خسارة نيوكاسل يونايتد في لقاء واحد أو لقاءين  من ًل  3 مباريات، سيخطف ليفربول المركز الرابع، لأنه أقصى رصيد سيصل نيوكاسل إليه في هذا السيناريو هو 70 نقطة مقابل 71 نقطة للريدز.

مدرب ليفربول يورغن كلوب
مدرب ليفربول يورغن كلوب

السيناريو الثالث:

هذا السيناريو هو معقد وشبه مستحيل في عالم كرة القدم، ويتمثل في فوز ليفربول في المباراتين المقبلتين على ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. لهذا الموسم، مع تعادل نيوكاسل في مباراتين والفوز في مباراة وحيدة.

كما وفي حينه سيتساوى رصيد ليفربول مع نيوكاسل يونايتد. برصيد 71 نقطة، لكن في هذه الحالة سيحتكم  كل منهما إلى عدد الأهداف المسجلة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويتفوق ليفربول على نظيره نيوكاسل في عدد الأهداف المسجلة في هذا السيناريو. فقد سجل الريدز 32 هدفاً، بينما سجل نيوكاسل يونايتد 28 هدفاً حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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