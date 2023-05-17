الأربعاء, مايو 17, 2023
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هجوم حاد على ضحايا زلزال تركيا بعد الانتخابات الرئاسية.. ما أسبابه؟

المناطق التي تضررت من زلزال فبراير المدمر شهدت تصويتا ضعيفا للمعارضة

كتب خالد السعدي
التصويت في المناطق المتضررة من الزلزال watanserb.com
حصل أردوغان على نسب تصويت أعلى من كليجدار أوغلو في المناطق المتضررة بالزلزال
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وطن – أصبح مصطلح “depremzede” ، أي ضحية الزلزال ، موضوعًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي التركية بعد إعلان نتائج الانتخابات ، والتي شهدت أداءً ضعيفًا للمعارضة مقارنة بالتنبؤات في استطلاعات الرأي.

وتوقع أنصار المعارضة حدوث تغيير في تفضيلات التصويت في المنطقة المتضررة من الزلزال بعد انتقادات واسعة النطاق لطريقة تعامل الحكومة مع الكارثة في فبراير ، والتي خلفت أكثر من 50 ألف قتيل وملايين الأشخاص بلا مأوى، لكن سرعان ما تحولت خيبة الأمل هذه إلى غضب.

وقال أحد المؤثرين على موقع تيك توك في مقطع فيديو: “لن نفعل أي شيء من أجلك حتى الآن. أولاً ، سوف نسأل لمن صوتت “، فيما تم اعتقاله فيما بعد بتهمة الإهانة.

وفي مقطع فيديو آخر، شوهد رجل يؤدي اليمين لضحايا الزلزال ، ويسأل كيف يمكن التصويت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب الكارثة.

وعلى موقع Eksi Sozluk ، وهو موقع نقاش شهير، استهدفت عشرات المداخلات ضحايا الزلزال على أساس أن دعمهم لأردوغان كان سبب تدمير مدنهم.

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وتلقت إحدى التغريدات التي نشرها عمدة أنقرة منصور يافاس والتي أظهرت استمرار بلديته في تقديم المساعدة لمدينة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال آلاف الردود، وكان معظمها إهانة لضحايا الكارثة.

وفي بعض منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، رد ضحايا الزلزال على آخرين ، قائلين إن تلك الإهانات كانت تحفز المزيد من الناس على التصويت لأردوغان في انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها في 28 مايو.

انتصار أردوغان

نشأ هذا الإحباط بشكل رئيسي من انتصار أردوغان المدوي في جميع المدن المتضررة من الزلزال ، باستثناء هاتاي ، حيث كان كيليجدار أوغلو متقدمًا بـ 368 صوتًا فقط، حسب موقع “ميدل إيست آي“.

في أديامان ، المدينة التي عانت من دمار كبير في الزلزالين التوأمين ، حصل أردوغان على 66 في المائة من الأصوات ، بينما حصل كيليجدار أوغلو على حوالي 31 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، حصل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على أربعة مقاعد برلمانية من أديامان، مقارنة بالمقعد المنفرد لحزب الشعب الجمهوري.

وبالمثل ، في كهرمان مرعش، اختار 71 في المائة من الناخبين أردوغان ، بينما كافح كيليجدار أوغلو لتجاوز 22 في المائة. حصل تحالف الشعب الذي يقوده أردوغان على أكثر من 70٪ ، بينما حصل تحالف الأمة على 23٪ تقريبًا.

وكان الاستثناء الوحيد هو هاتاي ، حيث حصل كيليجدار أوغلو بفارق ضئيل على 48.07 في المائة من الأصوات ، بينما حصل أردوغان على 48.03 في المائة. ومع ذلك ، في الانتخابات البرلمانية ، احتل تحالف الشعب الصدارة بنسبة 48 في المائة ، بينما ظل تحالف الأمة عند 36 في المائة.

في الواقع ، حقق أردوغان وتحالفه نسب تصويت مماثلة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2018 ، مع انخفاض طفيف فقط.

على سبيل المثال ، في كهرمان مرعش، شهد انخفاضًا بنسبة ثلاثة في المائة عن حصته السابقة البالغة 74 في المائة في الانتخابات الرئاسية.

وكان الإقبال أقل من المتوقع في السنوات السابقة ، حيث أشار البعض إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص قد تركوا منازلهم خلال الكارثة.

ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف عدد الذين أعادوا تسجيل أنفسهم للتصويت في مناطقهم الجديدة وعدد الذين عادوا إلى مدنهم للتصويت.

وبلغت نسبة المشاركة في منطقة الزلزال حوالي 80 بالمئة، في حين بلغت نسبة المشاركة في جميع أنحاء البلاد 90 بالمئة.

في الواقع ، لم تكن هذه النتائج مفاجئة للمراقبين. وقد أشار تقرير لموقع ميدل إيست آي، من منطقة الزلزال في أوائل مايو، إلى أن حدوث تحول كبير في سلوك التصويت غير مرجح.

المصدرميدل إيست آي + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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