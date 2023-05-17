الأربعاء, مايو 17, 2023
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مضيفة طيران الإمارات تكشف عن زي سري تفرضه الشركة لا يعرف عنه الركاب شيئاً!

مضيفة طيران الامارات دانييل مولينو كشفت أن الشركة تفرض على المضيفات ارتداء بيجامة رسمية أثناء النوم على متن الطائرة بهدف التعرف عليهن في حالات الطوارئ

كتب سالم حنفي
زي مضيفات طيران الامارات watanserb.com
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وطن – غالبًا ما تبدو مضيفات الطيران وهن يسرن في المطار وعلى متن الطائرة بزيهن الرسمي وأحذيتهن العالية، سواء كانت بدلة أو لباسًا، إلا أن الأزياء التي يطلب من طاقم الطائرة ارتدائها تتسم بالذكاء الشديد – ولكن هناك بعض القطع الموحدة التي لم يعلم معظمنا بوجودها مطلقًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن الجميع الآن يعلم أن بعض شركات الطيران لديها زي موحد أكثر غرابة، مشيرة إلى أنه يمكن لمضيفات الخطوط الجوية البريطانية الآن ارتداء بدلة أو سترة أو حجاب.

حتى أن شركة طيران واحدة من فيتنام تسمح لمضيفاتها بارتداء البكيني على متن الطائرة، حيث ترتدي المضيفات البيكيني الأحمر والأصفر للرحلات المهمة.

أناقة زي مضيفي طيران الإمارات

لكن طيران الإمارات هي شركة الطيران الوحيدة التي تجعل معظم الناس يستغربون عندما ترى المضيفات يتبخترن بزيهن ذو اللونين الكريمي والوردي، مع إضافة وشاح وقبعة على شكل علبة مستديرة شهيرة تجعل الزي يبرز أكثر.

زي مضيفات طيران الامارات
يتميز زي مضيفات طيران الامارات بالأناقة

وعلى الرغم من الزي الانيق، إلا ان مضيفة في طيران الإمارات أعطت نظرة أعمق على ملابس موظفي طيران الإمارات، ليتضح أن شركة الطيران تملي حتى ما يرتديه الطاقم أثناء النوم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار”، نشرت دانييل مولينو ، مضيفة طيران الإمارات من تشيشاير في المملكة المتحدة، مقطع فيديو على TikTok سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم.

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وأوضحت مضيفة طيران الإمارات أنه خلال الرحلات الطويلة ، يتمكن الطاقم من الذهاب إلى غرفة سرية على متن الطائرة للحصول على قسط من النوم.

طيران الإمارات تفرض زيا رسميا موحدا للنوم على المضيفين

وقالت أنه أثناء وجودهم في غرفة النوم الخاصة ، يمكنهم تغيير ملابسهم الضيقة للحصول على بعض الراحة، لكن ، عليهم أن يرتدوا زيهم الرسمي أيضا المفروض من الشركة.

غرفة نوم المضيفات
غرفة نوم المضيفات في الطائرات

و أظهرت مضيفة طيران الإمارات ” قميصًا بأكمام قصيرة مطبوع عليه “CREW” على الظهر وزوج من سروال بيجاما طويل مقلم باللون الأحمر والبنفسجي.

وعلقت مضيفة طيران الإمارات قائلة: “بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون بالفعل ، فهذه هي بيجامات الطاقم الخاصة بي. أثناء الرحلات الطويلة ، سيتحول طاقم الطائرة إلى بيجامة ويستريحون.”

هدف طيران الإمارات من فرض زي موحد للنوم

وأضافت مضيفة طيران الامارات أيضًا أن الأمر لا يقتصر على كون شركة الطيران انتقائية عندما يطلبون من العمال ارتداء ملابس النوم الخاصة، موضحة إنها للحفاظ على سلامة الركاب.

وقالت مضيفة طيران الإمارات: “إذا حدثت حالة طارئة أثناء استراحة الطاقم ولم يكن لديهم الوقت لتغيير زيهم العادي ، فيمكن التعرف عليهم بسهولة للعملاء”.

شروط التقدم لوظيفة مضيف على طيران الإمارات

ولفتت مضيفة طيران الامارات إلى انه لكي تكون من طاقم الطائرة في طيران الإمارات ، عليك تلبية عدد من متطلبات المظهر، موضحة أنه لكي يتم اعتبارك يجب أن تكون طليقًا في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة ، وطولك 160 سم على الأقل (5 أقدام و 2 بوصة) ولديك عام واحد من خدمة العملاء أو تجربة الضيافة.

كما يجب أيضًا أن يكون لديك حد أدنى من التعليم الثانوي ولا يمكن أن يكون لديك أي وشم مرئي، و يجب أيضًا أن يكون عمرك فوق 21 عامًا وأن يكون مؤشر كتلة الجسم لديك صحيًا.

ولفتت مضيفة طيران الإمارات أيضا أنه يتوجب التقدم للوظيفة ارتداء ملابس مناسبة، ويجب أن يكون شعرك “مربوطًا بشكل جيد” ويجب أن ترتدي ملابس العمل.

ويجب على النساء ارتداء وجه كامل من المكياج والكعب العالي بينما يجب أن يكون الرجال حليقي الذقن.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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