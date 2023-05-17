“مدرسة الروابي” الجزء الثاني.. مشاهد ساخنة تُغضب الأردنيين (فيديو)

- Advertisement -

وطن- بعد أكثر من عام ونصف من عرض الجزء الأول من مسلسل “مدرسة الروابي للبنات وإثارته لموجة من الانتقادات الحادة في الأردن، أعلنت الفنانة والمخرجة الأردنية “تيما الشوملي” انتهاء تصوير الموسم الثاني من المسلسل واعدة بمفاجآت جديدة.

وكانت شبكة ” نتفليكس” العالمية، فجرت في أغسطس آب 2021 ضجة واسعة في الشارع الأردني، إثر عرضها مسلسل مدرسة الروابي للبنات، لما تضمنه المسلسل من مشاهد “جريئة” قالوا منتقدوه إنها منافية للآداب والقيم وعادات الأردنيين.

مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” الجزء الثاني

ويناقش المسلسل علاقات الطالبات والطلاب فيما بينهم، بينما يركز على مشاكل المراهقين، المشاكل الاجتماعية، التنمر في المدارس والتأثير السلبي لها، جذب المشاهدات والشهرة وغيرها من القضايا الاجتماعية التي يتعرض لها المراهقين.

رسمياً: تم الإنتهاء من تصوير مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الموسم الثاني، هل تتابعه؟ 😍❤️ pic.twitter.com/gCDAcooKBq — Screen Mix (@ScreenMix) May 16, 2023

مسلطا الضوء على المشكلات التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية الحرجة. ولا يخلو المسلسل من إيحاءات جنسية وألفاظ وصفت بأنها جريئة، وخارجة عن تقاليد وقيم الأردنيين.

وأعلنت “الشوملي” على صفحتها في “فيسبوك” عن قرب الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من المسلسل، وعلقت على حسابها في “فيسبوك”:”بحب أخبركم انو خلصنا تصوير الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات.. ترقبوا”.

- Advertisement -

وفي فيديو صور من كواليس التصوير وحمل الشعار الرسمي لشبكة “نتفليكس”، أشارت مخرجة المسلسل تيما الشوملي، إلى أنهم متواجدين في مدرسة الروابي للبنات، حيث أنه اليوم الأخير لفريق التصوير الرئيسي، بعد رحلة تصوير استمرت لـ60 يومًا.

واخيرا خلصنا تصوير الموسم الثاني من #مدرسة_الروابي_للبنات 🎉

It’s a wrap on filming the SECOND SEASON of #AlRawabiSchoolForGirls Stay tuned 🎉🎉 pic.twitter.com/jTGgG42Uip — Tima Shomali (@Timashomali) May 16, 2023

وأضافت أن مشاعرها غريبة بهذا اليوم، وكشفت أن تحضير المسلسل أخذ تقريباً ستة أشهر واستغرقت كتابته أكثر من سنة.

مضيفة أن الكتابة لا تتوقف حتى الآن في إشارة إلى التعديلات التي قد تطرأ على المسلسل الإشكالي.

وأفصحت مخرجة مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” أن الموسم الثاني خطير وقالت “نفتح آفاقاً جديدة” دون مزيد من التفاصيل.

وأعربت تيما الشوملي عن حماسها لرؤية ردود فعل الناس على هذا الموسم، وأضافت: “متوقعة أنهم راح يتفاجأوا وأي شيء بيتوقعوه رايح يصير.. ما راح يصير”.

“ميس عبير في مدرسة الروابي”

ونشرت منصة “نيتفلكس” مقطع فيديو طريف لأحد شخصيات العمل “مس عبير”، وهي تقوم بتصويرها إحدى الطالبات فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، وأرفقته بتعليق: “ميس عبير عندها خبر حلو للطالبات النجيبات”.

وبحسب الفيديو الترويجي كشفت مس عبير أن لديها خبرًا مهمًا، قائلة: “الخبر الجيد، اليوم رايحيين نختم تصوير آخر مشهد من مدرسة الروابي للبنات الموسم الثاني”.

“نتفليكس” تفجر غضب الأردنيين

ورأى الجمهور الأردني أن شبكة “نتفليكس” تثير غضب الأردنيين عبر مسلسل جديد أعاد للذاكرة مسلسل “جن”، الذي شكل صدمة بين الأردنيين؛ لما حمله من إيحاءات جنسية مباشرة.

ويشار إلى أن مخرجة مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” تيما الشوملي، من مواليد العاصمة عمان، ولمع نجمها في عالم الكوميديا في الأردن.

إذ تميزت بجرأتها أمام الشاشة، وقدرتها على إيصال وإيضاح أفكار المجتمع، منذ طفولتها وهي تهوى الفن وخاصة الكتابة والإخراج، وتطبق ما تحلم به بكاميرا الفيديو المنزلية.

واستطاعت خلال وقت قصير أن تجعل اسمها بارزاً في المجال الفني على المستوى المحلي الأردني بشكلٍ خاص والعربي عموماً.