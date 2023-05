“مدرسة الروابي” الجزء الثاني.. مشاهد ساخنة تُغضب الأردنيين (فيديو)

- Advertisement -

وطن- بعد أكثر من عام ونصف من عرض الجزء الأول من مسلسل “مدرسة الروابي للبنات وإثارته لموجة من الانتقادات الحادة في الأردن، أعلنت الفنانة والمخرجة الأردنية “تيما الشوملي” انتهاء تصوير الموسم الثاني من المسلسل واعدة بمفاجآت جديدة.

وكانت شبكة ” نتفليكس” العالمية، فجرت في أغسطس آب 2021 ضجة واسعة في الشارع الأردني، إثر عرضها مسلسل مدرسة الروابي للبنات، لما تضمنه المسلسل من مشاهد “جريئة” قالوا منتقدوه إنها منافية للآداب والقيم وعادات الأردنيين.

ويناقش المسلسل علاقات الطالبات والطلاب فيما بينهم، بينما يركز على مشاكل المراهقين، المشاكل الاجتماعية، التنمر في المدارس والتأثير السلبي لها، جذب المشاهدات والشهرة وغيرها من القضايا الاجتماعية التي يتعرض لها المراهقين.

مسلطا الضوء على المشكلات التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية الحرجة. ولا يخلو المسلسل من إيحاءات جنسية وألفاظ وصفت بأنها جريئة، وخارجة عن تقاليد وقيم الأردنيين.

وأعلنت “الشوملي” على صفحتها في “فيسبوك” عن قرب الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من المسلسل، وعلقت على حسابها في “فيسبوك”:”بحب أخبركم انو خلصنا تصوير الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات.. ترقبوا”.

وفي فيديو صور من كواليس التصوير وحمل الشعار الرسمي لشبكة “نتفليكس”، أشارت مخرجة المسلسل تيما الشوملي، إلى أنهم متواجدين في مدرسة الروابي للبنات، حيث أنه اليوم الأخير لفريق التصوير الرئيسي، بعد رحلة تصوير استمرت لـ60 يومًا.

واخيرا خلصنا تصوير الموسم الثاني من #مدرسة_الروابي_للبنات 🎉

It’s a wrap on filming the SECOND SEASON of #AlRawabiSchoolForGirls Stay tuned 🎉🎉 pic.twitter.com/jTGgG42Uip

