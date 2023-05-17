الأربعاء, مايو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدما وراء زيارة سلطان عُمان الأولى والمفاجئة لمصر (تحليل)
الهدهد

ما وراء زيارة سلطان عُمان الأولى والمفاجئة لمصر (تحليل)

زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعد الأولى منذ توليه حكم السلطنة في 2020 خلَفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد

كتب فهمي الورغمي
ما وراء زيارة سلطان عُمان الأولى والمفاجئة لمصر (تحليل) watanserb.com
سلطان عُمان مع رئيس مصر
- Advertisement -

وطن- في خبر مفاجئ، أعلنت وكالة الأنباء العُمانية عن زيارة رسمية مرتقبة لسلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى مصر، يوم الأحد المقبل، تستمر ليومين.

سلطان عمان في زيارة رسمية إلى مصر

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، أن الزيارة تأتي في سياق من امتداد للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وتأكيداً على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “توجه السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة تأتي تلبية للدعوة الكريمة الموجهة له.. من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية”، بحسب نص البيان.

جدير بالذكر، أن الزيارة التي سيؤديها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر، هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم في يناير 2020.

- Advertisement -

وتأتي زيارة سلطان عمان في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة تشهدها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن وفدًا رسميًا رفيع المستوى سيرافق السلطان العماني يضم: شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.

بالإضافة إلى سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بجانب عبد الله بن ناصر الرحبي سفير عمان لدى مصر.

هل تكون بداية لتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران؟

يُعتبر هذا السؤال محور اهتمام كثير من المراقبين السياسيين في الشرق الأوسط، خاصة في ظل حالة التقارب التي شهدتها المنطقة مؤخراً بين السعودية (حليف مصر الرئيسي في المنطقة) مع إيران، ومحاولات الرياض المتواصلة لإعادة إدماج رئيس النظام السوري، بشار الأسد (حليف إيران) ضمن جامعة الدول العربية.

وفي سياق من محاولات إذابة الجليد المتراكم منذ عقود على العلاقات المصرية الإيرانية، يرى مراقبون سياسيون في سلطان عمان -هيثم بن طارق- أحد الوسطاء المحتملين بين القاهرة وطهران، في محاولات البلدين رأب الصدوع السياسية القديمة بينهما، نظراً لعلاقاته الجيدة مع كليهما وموقفه المعتدل والحيادي من العاصمتين.

وسبق أن كان لسلطان عمان هيثم بن طارق، دور محوري في رسم الخطوط العريضة للجهود السعودية الرامية لإعادة تأهيل بشار الأسد.

وعلى غرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لعبت سلطنة عمان دور الوسيط في المحادثات بين السعودية والحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء قبل فترة، وهو ما يرى فيه كثيرون انتصاراً ديبلوماسياً للسلطنة في منطقة تعجُّ بالصراعات والمشاحنات السياسية والعسكرية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

قنبلة ألبان تنفجر في السوق المصرية وتجار يعدمون أبقارهم (تفاصيل مخيفة)

حياتنا

إطلالة عارية لـ منى زكي في مهرجان كان وتستعرض أنوثتها (فيديو)

الهدهد

السيسي وعسكرة مصر.. من يتقدم لوظيفة حكومية عليه اجتياز دورة تدريبية عسكرية!

اقتصاد

مقارنة مضللة ومعلومات غير دقيقة.. كيف برر كامل الوزير زيادة أسعار البنزين في مصر؟

الهدهد

“موديز” تزف بشرى سارة للعمانيين.. جهود السلطان هيثم تؤتي ثمارها

حياتنا

شبه عارية.. نانسي ابنة رانيا يوسف في إطلالة فاضحة برعاية والدتها

اقتصاد

بيع أسهم المصرية للاتصالات.. طرح مُعجَّل وبلا تسويق لتفادي خطر كبير

الهدهد

سخرية واسعة من مصطفى بكري بسبب ضحكاته في عزاء شقيقه (شاهد)

اقتصاد

“ورقة نقدية من فئة 1000 جنيه”.. صور متداولة تقلب مصر

اقتصاد

المونيتور: الاقتصاد المصري يستعد لضربة جديدة من الصراع في السودان ستزيد من تدهوره!

حياتنا

حجاب ياسمين عبد العزيز يصعد بها للتريند وإشادة بجمالها (فيديو)

حياتنا

مصرية تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم.. ما علاقة النادي الأهلي؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أسرار مقتل الأميرة ديانا.. الذكاء الاصطناعي يُورط العرش البريطاني (شاهد)

مايا دياب بإطلالة فاضحة في مهرجان كان (صور مثيرة)

لمرضى السكري..إليك 5 تمارين رياضية مفيدة

يخجل طلبها…أشياء يرغب الرجل من المرأة فعلها

الحروب لا تُخاض على أجساد النساء.. اغتصاب سودانيات وشهادات صادمة

5 أغراض يجب ألا تُخزنها أبداََ تحت سريرك

موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية والتشكيلة في نصف نهائي الدوري الأوروبي

ظلَّ عديم الجنسية لسنوات.. قصة يمني استعاد جواز سفره من معتقل غوانتانامو

قبر بيليه يُفتح رسمياً أمام الزائرين.. هكذا تم تخليده بتابوت من الذهب وأشياء لا تصدق! (شاهد)

4.5 مليون قتيل في قارتين.. تقرير صادم عن ضحايا حروب ما بعد 11 سبتمبر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC