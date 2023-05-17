الأربعاء, مايو 17, 2023
الرئيسيةحياتناما هي نقاط ضعفك.. كيف تجيب على هذا السؤال في مقابلات العمل؟
حياتنا

ما هي نقاط ضعفك.. كيف تجيب على هذا السؤال في مقابلات العمل؟

إذا كانت لديك نقطة ضعف، فكن منفتحًا وصادقا وقلها لصاحب العمل

كتب ايمان الباجي
ما هي نقاط ضعفك.. كيف تجيب على هذا السؤال في مقابلات العمل؟ watanserb.com
مقابلات العمل
- Advertisement -

وطن- عندما يتعلق الأمر بالأسئلة التي يجب طرحها في مقابلة العمل، من الضروري عدم الوقوع في فخ قول شيء يمكن أن يفسد فرصك في أن تكون المرشح المثالي للوظيفة.

عند مقابلة مدير التوظيف أو مدير الموارد البشرية، يجب أن تجعل كل إجاباتك بسيطة ومقنعة مع تتجنب قول أي شيء يمكن أن يعطي انطباعا خاطئا أو سيئا عنك لدى المحاور.

“ما هي نقاط ضعفك؟”

ماهي نقط ضعفك” هذا سؤال بسيط للغاية ويُفترض أن تكون إجابته سهلة وتلقائية. ومع ذلك معظمنا قد يشعر بالحيرة والارتباك حيال كيفية الإجابة عليه.

عند إجراء مقابلة للحصول على الوظيفة التي ترغب فيها، ستواجه هذا السؤال عدة مرات طوال حياتك المهنية. لذا يجب أن تعرف كيف تجيب عليه بنجاح دون أن تفقد فرصتك.

عند مقابلة مدير التوظيف أو الموارد البشرية، يجب أن تجعل كل إجاباتك بسيطة ومقنعة

يمثل هذا السؤال فرصة ممتازة للتأكيد على كيفية تغلبك على المشكلات أو كيف لا تزال تعمل على حلها.

عند صياغة إجابتك على هذا السؤال، تأكد من أنها مرتبطة بالوظيفة.

- Advertisement -

وعند إجابتك عليه، تحدث بصدق. إذا كانت لديك عيوب، فابحث عن طريقة لتوضيح كيف تغلبت عليها ونجحت. لا تعرض أبدًا نقطة ضعف في مسألة ذات أهمية حاسمة للوظيفة التي ترغب فيها.

كيف تجيب على هذا السؤال؟

كشفت مجلة “فوربس” بعض النصائح ستساعدك على الإجابة بطريقة مثالية على هذا السؤال.

عند إجابتك على هذا السؤال، حدد نقطة ضعف لا علاقة لها بالوظيفة التي تحاول الحصول عليها. على سبيل المثال، إذا كنت مطور برامج، فيمكن القول أنك تحتاج أحيانا بعض المساعدة في المهارات الاجتماعية والتواصلية وهي إجابة مقبولة ومثيرة للاهتمام.

طريقة أخرى للإجابة على هذا السؤال

يمكنك مواجهة ما يسمى بالضعف من خلال السؤال عما إذا كانت الشركة تقدم تحسين المهارات، بحيث يمكنك تحسين مهارات التعامل مع الآخرين.

عند صياغة إجابتك، تأكد من أنها مرتبطة بالوظيفة

علاوة على ذلك، يمكنك القول بأنك ترغب في التقدم إلى منصب قيادي في نهاية المطاف. هذا يخبر صاحب العمل أنك مناسب للوظيفة من خلال التأكيد على قدرتك على إيجاد حلول للمشاكل.

وإذا كانت لديك نقطة ضعف متعلقة بالوظيفة، فكن منفتحًا وصادقا وقلها. كن صريحًا بشأن المهارات أو الخلفية التعليمية التي تفتقر إليها، وقل بثقة أنك على مستوى التحدي المتمثل في التعلم والنمو في هذا الدور.
المصدرمجلة فوربس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

قد تضمن لك وظيفة أحلامك.. هذه هي الألوان التي يجب أن ترتديها في مقابلة العمل

حياتنا

في المقابلات الوظيفية..هذا ما يبحث عنه أصحاب العمل لدى المرشحين

حياتنا

الأسئلة الصعبة خلال المقابلات..كيف تتعامل معها بنجاح؟

حياتنا

منها استعمال الهاتف..أخطاء شائعة عليك تجنبها خلال مقابلات العمل

حياتنا

هذا ما ينبغي عليك القيام به قبل مقابلة العمل.. تعرف على الإرشادات واحفظها جيداً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زوجة البرازيلي ألفيس ترد على حقيقة علاقتها الغرامية مع أشرف حكيمي (صور)

مضيفة طيران الإمارات تكشف عن زي سري تفرضه الشركة لا يعرف عنه الركاب شيئاً!

لماذا تفكر السعودية في طرح أسهم أرامكو الجديدة؟

كيف يمكنك تربية أطفال سعداء في الحياة؟

حكم رادع بحق مدير قناة الأجواء الجزائرية بعد بثها هذا المشهد الإباحي الكامل (شاهد)

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز النصر وتعادل الاتحاد مع الهلال

قنبلة ألبان تنفجر في السوق المصرية وتجار يعدمون أبقارهم (تفاصيل مخيفة)

والدة رونالدو تنفجر غضباً وتقلب الطاولة في وجه المسيئين لها ولنجلها.. هذا ما قررته!

فيديو أمير سعيود الذي أثار ضجة واللاعب الجزائري يبرر فعلته 

“يعبدون الإمام علي وينتحرون تقرباً له”.. جماعة “القربان” تثير الرعب في العراق!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC