ما هي نقاط ضعفك.. كيف تجيب على هذا السؤال في مقابلات العمل؟

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وطن- عندما يتعلق الأمر بالأسئلة التي يجب طرحها في مقابلة العمل، من الضروري عدم الوقوع في فخ قول شيء يمكن أن يفسد فرصك في أن تكون المرشح المثالي للوظيفة.

عند مقابلة مدير التوظيف أو مدير الموارد البشرية، يجب أن تجعل كل إجاباتك بسيطة ومقنعة مع تتجنب قول أي شيء يمكن أن يعطي انطباعا خاطئا أو سيئا عنك لدى المحاور.

“ما هي نقاط ضعفك؟”

“ماهي نقط ضعفك” هذا سؤال بسيط للغاية ويُفترض أن تكون إجابته سهلة وتلقائية. ومع ذلك معظمنا قد يشعر بالحيرة والارتباك حيال كيفية الإجابة عليه.

عند إجراء مقابلة للحصول على الوظيفة التي ترغب فيها، ستواجه هذا السؤال عدة مرات طوال حياتك المهنية. لذا يجب أن تعرف كيف تجيب عليه بنجاح دون أن تفقد فرصتك.



يمثل هذا السؤال فرصة ممتازة للتأكيد على كيفية تغلبك على المشكلات أو كيف لا تزال تعمل على حلها.

عند صياغة إجابتك على هذا السؤال، تأكد من أنها مرتبطة بالوظيفة.

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وعند إجابتك عليه، تحدث بصدق. إذا كانت لديك عيوب، فابحث عن طريقة لتوضيح كيف تغلبت عليها ونجحت. لا تعرض أبدًا نقطة ضعف في مسألة ذات أهمية حاسمة للوظيفة التي ترغب فيها.



كيف تجيب على هذا السؤال؟

كشفت مجلة “فوربس” بعض النصائح ستساعدك على الإجابة بطريقة مثالية على هذا السؤال.

عند إجابتك على هذا السؤال، حدد نقطة ضعف لا علاقة لها بالوظيفة التي تحاول الحصول عليها. على سبيل المثال، إذا كنت مطور برامج، فيمكن القول أنك تحتاج أحيانا بعض المساعدة في المهارات الاجتماعية والتواصلية وهي إجابة مقبولة ومثيرة للاهتمام.

طريقة أخرى للإجابة على هذا السؤال

يمكنك مواجهة ما يسمى بالضعف من خلال السؤال عما إذا كانت الشركة تقدم تحسين المهارات، بحيث يمكنك تحسين مهارات التعامل مع الآخرين.

علاوة على ذلك، يمكنك القول بأنك ترغب في التقدم إلى منصب قيادي في نهاية المطاف. هذا يخبر صاحب العمل أنك مناسب للوظيفة من خلال التأكيد على قدرتك على إيجاد حلول للمشاكل.

