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مايا دياب بإطلالة فاضحة في مهرجان كان (صور مثيرة)

مايا دياب أطلّلت بظهور جريء ومثير، مرتديةً بفستان أسود مفتوح الصدر والظهر، وكذلك من الجانبين، بجوارب طويلة شفافة سوداء وسلاسل جانبية.

كتب أنس السالم
مايا دياب بإطلالة فاضحة في مهرجان كان  watanserb.com
مايا دياب بإطلالة فاضحة في مهرجان كان 
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وطن – بإطلالة فاضحة، ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي، المقام حاليًا في فرنسا.

مايا دياب بإطلالة فاضحة في مهرجان كان 

مايا دياب أطلّلت بظهور جريء ومثير، مرتديةً بفستان أسود مفتوح الصدر والظهر، وكذلك من الجانبين، بجوارب طويلة شفافة سوداء وسلاسل جانبية.

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كما اعتمدت مايا دياب في المهرجان تسريحة الكعكة العالية بغرتين من الجانبيين، وارتدت عقدا من الألماس.

مايا دياب في مهرجان كان السينمائي
اعتمدت مايا دياب في مهرجان كان  السينمائي تسريحة الكعكة العالية

بينما استعرضت مايا دياب اطلالتها بمجموعة صور نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام. بينما اعتبر معلقون ظهورها بهذا الشكل “إطلالة فاضحة”.

 

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مهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين

وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين، يوم الثلاثاء 16 مايو/أيار الجاري، وتستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر، بحضور نجوم عرب وأجانب.

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وكانت إطلالة الفنانة المصرية منى زكي في مهرجان كان السينمائي، من أبرز إطلالات المشاهير العرب تحديداً.

وأطلت منى زكي بفساتين جريئة ومثيرة أظهرت جمالها وأنوثتها، وهو ما جعل منها ألمع النجمات العرب في فعاليات المهرجان الفرنسي.

إطلالة منى زكي في مهرجان كان
جانب من إطلالة منى زكي في مهرجان كان

نجمات عربيات في مهرجان كان

ولم تكن مايا دياب في المهرجان الوحيدة من النجمات العربيات، بل حضرت نجمات أخريات منهن رزان جمال، ريا أبي راشد، أسيل عمران، ألين سليمان وغيرهن.

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ومن المشاهير الأجانب المشاركين في الحفل، جوني ديب، ونعومي كامبل، أوما ثورمان، بوم كليمنتيف، هيروكازو كوريدا، ماريا دي ميديروس، فان بينغبينغ، لورا سميت، كاثرين دونوف وغيرهم.بحسب “etbilarabi

في حين استعاد النجم الأمريكي جوني ديب، بريق الشهرة على ما يبدو إذ شوهد وهو يلتقط الصور مع معجبيه ويترك توقيعه عليها قبل العرض الأول لفيلمه “جون دو باري” في افتتاح المهرجان.

ويعد هذا أول أدواره الرئيسية منذ مثوله للمحاكمة في قضية تشهير مع آمبر هيرد جذبت الأنظار.

جوني ديب في مهرجان كان السينمائي
جوني ديب في مهرجان كان السينمائي

ورفع محبو جوني ديب في المدينة الفرنسية الواقعة على ساحل الريفييرا لافتات مكتوب عليها “تهانينا يا جوني” و”نحن آسفون”.

بينما يعد مهرجان كان السينمائيّ أشهر المهرجانات السينمائية. فيما ينافسه على هذا اللقب مهرجان فينيسيا السينمائي، وبعدهما مهرجان برلين السينمائي الدولي.

كما انه من هذه المهرجانات الثلاثة تخرج لنا كل عام أهم الأعمال التي تتسابق في قوائم النقاد على لقب الأفضل.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعي - etbilarabi
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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