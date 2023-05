مانشستر سيتي إلى نهائي دوري الأبطال بعد إطاحة ريال مدريد بالأربعة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- نجح فريق مانشستر سيتي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه العريض على ريال مدريد برباعية نظيفة دون رد في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).

وافتتح مانشستر سيتي أولى أهداف مباراة القمة أمام منافسه مانشستر سيتي عن طريق اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقة ال23.

وعاد ذات اللاعب البرتغالي سيلفا ليعزز نتيجة المباراة بهدف ثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة ال37.

وجاء الهدف الثالث لصالح السيتي بطريق الخطأ ارتكبه مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو في الدقيقة 76، بعد تسجيله الهدف في شباك مرمى فريقه.

كما وسجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع للفريق الأزرق السماوي في الدقيقة ال91 من الوقت البديل على نهاية المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبفوز مانشستر سيتي على حامل اللقب ريال مدريد برباعية نظيفة في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، يتأهل الفريق الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخ مسيرته إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب الذي لم يدخل خزائن النادي اللندني بعد.

كما وشهدت المباراة تفوق صاحب الأرض مانشستر سيتي على منافسه ريال مدريد، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق الملكي الأبيض إلى 7 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، كما وباستحواذ على الكرة بنسبة 40%.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي بعد ضمان العبور إلى نهائي البطولة القارية الأوروبية، نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ميدان ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.

