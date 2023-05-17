قبر بيليه يُفتح رسمياً أمام الزائرين.. هكذا تم تخليده بتابوت من الذهب وأشياء لا تصدق! (شاهد)

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وطن – يعتبر اللاعب البرازيل الراحل “بيليه” أسطورة كرة القدم، خاصة وأنه كان أحد الرموز الأولى في اللعبة، حيث فاز بكأس العالم في ثلاث مناسبات منفصلة ، بما في ذلك انتصاره عام 1958 كنجم غير معروفومن ثم فوزه بها مرة أخرى في عام 1962، حتى تتويجه بها لثالث مرة عام 1970.

وتخليدا لذكراه، ظهرت صور تم تداولها تظهر قبره الذي عبر عن مسيرته المهنية، من تابوت مصنوع من الذهب، وعشبا صنعيا، مع توضيحات على الجدران تذكر بعضا من أعظم أهدافه.

قبر من 14 طابقا

وبحسب ما اوردته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد تم دفن بيليه في مقبرة Ecumenical Memorial Cemetery في سانتوس بالبرازيل، وهو ضريح مكون من 14 طابقًا يحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأطول مقبرة على هذا الكوكب.

ويمكن للجماهير الآن أن تقدم احترامها لواحد من أعظم لاعبي كرة القدم الذين عاشوا على الإطلاق في قبره الفخم، حيث يقف تمثالان للرجل العظيم عند المدخل، أحدهما بعلم سانتوس والآخر بعلم البرازيل ، مما يقود المشجعين إلى داخل الغرفة.

تابوت ذهبي

وفي الداخل، على بعض العشب الصناعي ، يجلس تابوت بيليه الذهبي – الذي يحمل اسمه وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته في 29 ديسمبر/كانون أول 2022.

قبر بيليه ضم إشارات لأفضل لحظاته في تاريخه الكروي

وتتميز الغرفة التي تضم قبر بيليه أيضًا بإيماءات لأفضل لحظات بيليه كلاعب، مع هدفه رقم 1000 في مسيرته والاحتفال الشهير الذي تم تصويره على جانب التابوت.

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وتم تزيين القبر أيضًا بمشجعين يهتفون حول الجدران، مع عرض قمصان بيليه بشكل متقطع حول القطعة المركزية.

القبر يضم معرض سيارات

وتضم المقبرة أيضًا متحفًا للسيارات – حيث يمكن للمشجعين رؤية سيارة مرسيدس بنز S-280 التي قدمتها الشركة لبيليه في عام 1974 للاحتفال بهدفه رقم 1000.

وتقع المقبرة على بعد أقل من كيلومتر واحد من ملعب سانتوس ، حيث لعب بيليه معظم حياته المهنية.

زيارة القبر تتم عبر الحجز إلكترونيا

ووفقا لما هو معلن، فإنه في الوقت الحالي ، تقتصر الزيارات على 60 شخصًا فقط يوميًا، حيث يأمل المعجبون في الزيارة للتسجيل عبر موقع ويب.

وقال رونالدو رودريغيز ، الذي كان أول من وصل إلى المقبرة ، لوسائل الإعلام المحلية: “لقد فاق توقعاتي. إنه مكان جميل حقًا. آمل أن يزور الكثير من السائحين ويتعرفوا قليلاً على قصة بيليه ، وما يمثله من أجل سانتوس والبرازيل والعالم بأسره”.

وكان إدينيو ، نجل بيليه ، من أوائل الذين زاروا المقبرة ، واعترف للصحفيين بأنه يعاني من فقدان والده ، مضيفًا للصحفيين: “لكننا أيضًا فخورون للغاية وسعداء للغاية بكل المودة والاحترام اللذين ظلا يتدفقان نحوه”.